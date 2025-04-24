24 апреля 2025 19:04 Чтобы избежать штрафов и стресса. Как правильно перевозить домашних животных Юрист Билялова: россиян могут оштрафовать за неправильную перевозку животных 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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За неправильную перевозку животных можно получить штраф, даже если кошка или собака едет в авто вместе с хозяином. Какие существуют нормы и что следует учесть при путешествиях с питомцами — в материале 360.ru.

Перевозка животных в машине Юрист в сфере гражданского права Анастасия Билялова в беседе с 360.ru напомнила, что по действующему законодательству животных причисляют к вещам с учетом действующих ограничений. При поездке на автомобиле надо помнить о нормах КоАП и специальных требованиях, предусмотренных правилами дорожного движения. «Животное не должно ограничивать водителю обзор или затруднять управление, нарушать устойчивость транспортного средства», — пояснила она. Юрист указала на необходимость зафиксировать животное, чтобы не пострадало ни оно, ни человек.

Бывают случаи, когда коты пугаются резкого сигнала и прыгают под ноги, могут забиться под педаль тормоза. Или же большая собака начнет прыгать на переднее сиденье и может задеть водителя. Анастасия Билялова юрист

Для маленьких питомцев, добавила она, существуют переноски, для больших в продаже есть много разных удерживающих устройств. За неправильную перевозку животного в авто можно получить штраф в размере 500 рублей.

Как путешествовать с питомцем в поездах и электричках В поездах дальнего следования перевозка мелких домашних животных, собак, кошек и птиц допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади, добавила юрист. На одном месте можно перевозить не более двух мелких домашних животных, собак, кошек или не более двух птиц на один оформленный билет. «Для путешествия с питомцем нужно будет оплатить ему билет в соответствии с условиями перевозчика, стоимость которого в любом случае не может превышать 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту», — сказала Билялова. При оплате всех мест в купе отдельная плата за перевозку мелких домашних животных, собак, кошек и птиц не взимается. Животные должны быть в специальных перевозках, а хозяину придется поддерживать чистоту и убирать за питомцем. В электричках путешествовать с маленькими и крупными служебными собаками без переноски можно только в том случае, если они в намордниках и на поводках. За кошками должны следить владельцы или сопровождающие.

Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение. Анастасия Билялова

Если сдать питомца в багаж, нужно помнить: перевозчик не будет нести ответственность за жизнь домашних животных, собак, кошек и птиц, а также диких животных и грызунов, если питомец получил травмы, потерялся, заболел или погиб во время путешествия. К исключениям относят случаи, когда животным намеренно вредили из хулиганских или корыстных побуждений.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно перевозить питомца в самолете

Особые правила, разработанные Минтрансом, действуют в случае путешествий с животными на самолете. Хозяевам доступно несколько вариантов: отправить питомца в багажный отдел либо оставить в салоне. Останавливаться на первом варианте Билялова не рекомендовала.

Любой перелет для многих людей — это стресс, а для животного такие перегрузки в принципе не являются нормальными. Если еще рядом не будет хозяина, то у питомца может остановиться сердце. И это я еще не говорю о каких-то несчастных случаях, которые могут произойти в каждом отсеке. Анастасия Билялова

Для перевозки животных на самолете необходимо предоставить документы, а также поместить питомца в специальные клетки или контейнеры с доступом воздуха и надежным замком. Оплачивать поездку для него придется отдельно, даже в том случае, если пассажир летит без багажа. «Полет собаки-проводника допускается бесплатно. Она должна иметь ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, которого она сопровождает», — заключила Билялова.