24 января 2026 18:38 Что такое шринкфляция и с чем ее едят: кто больше всего не докладывает в упаковку? Общественник Бражко: ретейлеры не виноваты в шринкфляции

Увидеть в магазине 960 миллилитров вместо литра или 85 граммов вместо 100 — не редкость. Все это примеры шринкфляции, то есть сохранения цены путем уменьшения объема, массы или количества товара. Зачем это нужно — в материале 360.ru.

Что такое шринкфляция Шринкфляция — это уменьшение массы, объема или количества товара в упаковке при той же цене. Единица продукции дорожает, и потребитель получает меньше за те же деньги. Экономисты называют это явление скрытой формой инфляции — покупатель не видит роста цен, но в итоге все равно платит больше. Впервые термин в нынешнем значении использовала британская экономистка Пиппе Мальмгрен в 2015 году. Одновременно с уменьшением массы и других показателей производители могут менять рецептуру продукта в худшую сторону. Но у этого процесса свое название — скимпфляция.

Фото: РИА «Новости»

Как появилась шринкфляция Шринкфляция стала идеей производителей, которые боятся повышать цену на товар, так как он станет менее привлекательным для потребителя. Уменьшить объем продукта и оставить старый ценник кажется менее травматичной мерой. Несколько причин шринкфляции в мире: рост производственных издержек;

рост налогов;

ослабление национальной валюты;

конкурентная борьба;

Фото: РИА «Новости»

Примеры шринкфляции Куриные яйца — символ шринкфляции в России. В 2019 году в Сети появилась фотография упаковки из девяти яиц. Снимок сразу превратился в мем.

Молоко и кисломолочные продукты. Еще в 2013 году сметана одного из производителей весила 350 граммов, а сейчас — 315. Молоко продавали в таре объемом литр или полтора, сейчас — 930 и 1400 миллилитров.

Мыло. На иностранных рынках средство гигиены одного популярного бренда полегчало со 113 до 90 граммов.

Фото: РИА «Новости»

Шринкфляция и права потребителей В рамках российского законодательства компании не нарушают права потребителей. Это может быть связано с тем, что о шринкфляции заговорили не так давно и первые регулирующие меры только начали обсуждать. Производитель продуктов питания всегда должен указывать среди прочих данных информацию о массе товара. Закон никак не регламентирует вид и расположение такой маркировки. На практике это означает, что требование можно соблюдать формально, то есть в пол-литровую бутылку налить 450 миллилитров напитка.

Фото: РИА «Новости»

Кому на самом деле выгодна шринкфляция Чемпионом по шринкфляции в 2025 году стали упаковки с орехами и сухофруктами, они «похудели» на 22% — почти четверть пачки. Также в список лидеров вошли пирожные, готовые блюда, растворимый кофе, шоколадки и прохладительные напитки. Производители ничего не могут себе позволить при существующей форме торговли, потому что они ограничены контрактными обязательствами, рассказал 360.ru координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко. «Как сеть говорит, так они и поставляют, так они классуют и, соответственно, так и продают. Задача ретейлера — получить максимальную выручку с одного квадратного метра торговой площади. Им на помощь приходит система искусственного интеллекта. <…> И если модель говорит о том, что цена на картофель должна быть тысячу рублей, ретейл выставляет тысячу рублей. Здесь социальные вопросы отодвигаются на второй план», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, когда экономика развивается по схеме отсутствия монополий, в игру вступают рыночные модели.

Но на сегодняшний день мы живем немножко в другом мире, когда у вас есть право выбора. Вы можете или купить, или не купить. Это первый выбор, а второй — что-то, что вам предлагают два или три товарных лица, потому что ассортимент на сегодняшний день оптимизирован исходя из площади торговой полки, а не ваших ожиданий. Вам предлагают по эконом цене, по средней цене и по премиальной. Александр Бражко

Это связано с качеством продукции, содержимым товарной полки и зависит от аппетитов владельцев торговой сети. «Если у вас стоит задача, чтобы человек оставил тысячу рублей, а вы понимаете, что при повышении уровня цен он не сможет купить уже, например, за 100 рублей, то вы заказываете производителю товарную упаковку, исходя из денег, которые есть у покупателя», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Каждая семья планирует свой бюджет на продукты питания: сколько средств уйдет на мясо, масло или молоко. Исходя из этих средств покупателям и предлагается товар, но здесь виноваты не ретейлеры. «Если население не способно купить продукты в нормальном объеме, потому что отсутствуют денежные средства, ретейл может создать только иллюзию полных полок. На уровне страны надо предпринять достаточно простой ход: установить минимальную заработную плату в размере, эквивалентном тысяче евро. И тогда мы уйдем от шринкфляции», — заключил Бражко.