Борьба с синдромом Плюшкина. Что такое расхламление и кто им занимается?

Организатор пространства Насонова: интересу к расхламлению в РФ больше 10 лет

В России набирает популярность новый тренд — люди занимаются так называемым расхламлением дома. А если понимают, что не в силах расстаться со старыми и ненужными вещами, обращаются к профессионалам — организаторам пространства. Автор Telegram-канала «Идеальный порядок» Катерина Насонова рассказала на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой, как работают расхламители.

Как избавляются от вещей при расхламлении

По ее словам, интерес к расхламлению в России появился более 10 лет назад, а сама услуга довольно востребована.

«Многие обращаются, потому что хотят создать систему в своем доме, которая будет сохранять порядок долгое время. Кто-то хочет как раз не тратить свое время на постоянную уборку», — пояснила Насонова.

От ненужных вещей организаторы пространства избавляются по-разному — что-то отдают, а некоторые продают.

«Откровенно сломанные вещи, вышедшие из пользы, мы, конечно, утилизируем. Помогаем клиенту, зачастую делаем все сами, вывозим ненужное, но это тоже индивидуально все обговаривается», — добавила собеседница 360.ru.

После того, как становится понятно, каким общим объемом вещей человек пользуется, их разбивают на категории, разбирают и дальше занимаются закупкой оргматериалов — контейнеров и прочих систем хранения.

«И уже непосредственно после всего этого переходим к самой организации пространства и наведению порядка», — сказала Насонова.