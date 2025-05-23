Вернувшихся с СВО мужчин встретят психологи. Что такое ПТСР и как его лечат

Вернувшиеся домой после участия в боевых действиях мужчины склонны к алкоголизму, агрессии и асоциальному образу жизни. Все это проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Какие еще у него признаки и как лечат подобное состояние, узнал 360.ru.

Спасение травмированного поколения

Бойцы СВО сталкиваются с ПТСР из-за своих воспоминаний, справиться с которыми самостоятельно не могут. Поэтому им понадобится помощь профессиональных психологов, которых еще нужно обучить необходимым навыкам. Об этом заявила заместитель председателя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Она пояснила, что до начала спецоперации такого спроса на психологов, умеющих работать с ПТСР, не было, но теперь он есть и вопрос надо решать.

«Я обратилась к руководителю фонда „Защитники Отечества“, заместителю министра обороны Анне Цивилевой с инициативой об организации переобучения профессиональных психологов», — заявила Арсентьева.

Депутат добавила, что можно создать специальный реестр специалистов, которые помогут военным вернуться к мирной жизни. Речь идет о психическом здоровье целого поколения.