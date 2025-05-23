Вернувшихся с СВО мужчин встретят психологи. Что такое ПТСР и как его лечат
Психолог Кольцова: терапия для человека с ПТСР станет частью жизни
Вернувшиеся домой после участия в боевых действиях мужчины склонны к алкоголизму, агрессии и асоциальному образу жизни. Все это проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Какие еще у него признаки и как лечат подобное состояние, узнал 360.ru.
Спасение травмированного поколения
Бойцы СВО сталкиваются с ПТСР из-за своих воспоминаний, справиться с которыми самостоятельно не могут. Поэтому им понадобится помощь профессиональных психологов, которых еще нужно обучить необходимым навыкам. Об этом заявила заместитель председателя думской фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
Она пояснила, что до начала спецоперации такого спроса на психологов, умеющих работать с ПТСР, не было, но теперь он есть и вопрос надо решать.
«Я обратилась к руководителю фонда „Защитники Отечества“, заместителю министра обороны Анне Цивилевой с инициативой об организации переобучения профессиональных психологов», — заявила Арсентьева.
Депутат добавила, что можно создать специальный реестр специалистов, которые помогут военным вернуться к мирной жизни. Речь идет о психическом здоровье целого поколения.
Как проявляется ПТСР
Психолог Екатерина Кольцова рассказала 360.ru, что отсутствие психологической работы сказалось на вернувшихся из Афганистана и Чечни: мужчины, принимавшие участие в боевых действиях, были склонны к злоупотреблению спиртным и асоциальному образу жизни.
Предложение Авксентьевой об обучении психологов работе с ПТСР для бойцов СВО она назвала необходимой мерой.
ПТСР — большая зафиксированная травма, которая проявляется в сильных эмоциональных реакциях у человека, опасных для него самого и его окружающих.
Екатерина Кольцова
психолог
Кольцова добавила, что окончательно избавиться от этого расстройства невозможно: только купировать и добиться ремиссии при помощи специальных практик, которые снизят активность реакции на тяжелые воспоминания.
ПТСР проявляется в агрессии или панической атаке из-за, например, резкого шума. Кроме того, бывшие военные не могут адаптироваться к мирной жизни, потому что больше не находятся в ситуации, где нужно быстро принимать решения, от которых зависит жизнь.
Екатерина Кольцова
Она пояснила, что в зоне боевых действий в организме начинается огромный выброс адреналина и кортизола — гормонов стресса. В мирной жизни мозг не получает такого напряжения, и многие вернувшиеся домой просятся обратно в зону боевых действий.
«Если таким образом вернуть адреналин не получается, то у мужчин начинается алкоголизм, увлечение экстремальными видами спорта, либо они превращаются в мучающих семью деспотов или в отшельников, потому что тяжело находить общий язык с другими людьми», — пояснила психолог.
Как лечат ПТСР
Одним из способов лечения посттравматического стрессового расстройства являются EDMR-техники. Это что-то вроде перепрограммирования психики на новые реакции. Психолог отметила, что таким способом над своим ПТСР работал принц Гарри, принимавший участие в боевых действиях.
Это совместная работа пациента, который, например, двигает глазами в определенной последовательности, и профессионального психолога.
Кольцова добавила, что в идеале сразу после возвращения из зоны боевых действий военному нужно наблюдаться у психолога не менее трех месяцев. Терапия должна стать неотъемлемой частью жизни, как чистка зубов.
Самое сложное — убедить и уговорить мужчину, что ему это нужно. В нашем обществе до сих пор путают психологов и психиатров. Кроме того, мужчины отрицают, что с ними что-то не так, и считают, что никакой помощи им не нужно.
Екатерина Кольцова
Она пояснила, что подобные встречи проходят каждую неделю в один день, в одно время, в одном месте. Это позволит пациенту выработать точку опоры. Если у него возникнет приступ, то мозг напомнит, что есть психолог и необходимую поддержку он обязательно получит.
Кольцова добавила, что работа с психологом должна стать условием возвращения, чтобы военные могли вернуться к нормальной жизни.