Подмосковье готовится к голосованию: что нужно знать избирателям о выборах 2026 года
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. У жителей Подмосковья есть несколько способов поучаствовать: лично на участке, дистанционно онлайн или по месту нахождения. Подробности — в материале 360.ru.
Как проголосовать онлайн
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно на федеральной платформе vybory.gov.ru.
Чтобы подать заявление, нужно:
- Авторизоваться на портале «Госуслуги».
- Найти услугу «Участие в дистанционном электронном голосовании».
- Проверить автоматически заполненные данные.
- Подтвердить подачу заявления кодом из SMS.
Важные условия для избирателей:
- возраст — старше 18 лет;
- адрес регистрации в Московской области;
- наличие подтвержденной учетной записи на «Госуслугах»;
- данные в профиле совпадают с регистром избирателей.
Сроки подачи заявления: с 00:01 3 августа до 23:59 14 сентября 2026 года по московскому времени.
В дни голосования:
- войдите на портал ДЭГ через учетную запись «Госуслуг»;
- ознакомьтесь с техническими условиями;
- подтвердите личность кодом из SMS;
- получите доступ к электронным бюллетеням, отметьте выбранного кандидата и нажмите «Проголосовать».
После регистрации на ДЭГ избирателя исключат из списков для голосования на участке, и получить бумажный бюллетень уже будет нельзя. Если планы изменятся, заявление можно отозвать до 14 сентября включительно.
Как узнать свой избирательный округ
Определить номер и границы своего одномандатного избирательного округа можно несколькими способами:
- на портале «Госуслуги» в сервисе «Найди свой избирательный участок»;
- на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой округ»;
- в территориальной избирательной комиссии по месту регистрации;
- с помощью интерактивной карты на специализированных ресурсах, например на vybory2026.ru.
Призы для участников онлайн-голосования
Иногда в Подмосковье запускают локальные акции в связке с выборами или другими событиями. Например, в 2024 году в регионе проходила акция «Всей семьей»: нужно было прийти на выборы с родными, сделать общее фото на фоне участка или компьютера при дистанционном голосовании и опубликовать его в соцсетях с определенными хештегами.
Среди призов были семейные фотокниги и сертификаты в интернет-магазины. Такие акции обычно предлагают организаторы конкретных выборов или мероприятий, а не федеральная власть.
Часто возникает путаница. Так, на выборах действует программа «Миллион призов», но она московская: участвовать в ней могут только жители столицы с учетной записью на mos.ru. Она не привязана к выборам в Подмосковье — это городская инициатива столицы. Иногда москвичи, голосующие электронно или через терминалы на участках в Подмосковье, могут попасть в розыгрыши этой программы.
Чтобы не запутаться, нужно следить за анонсами самих выборов или крупных городских событий в Подмосковье. Организаторы объявляют условия: например, нужно ли регистрироваться в конкретной акции, какие соцсети использовать, какие призы разыгрываются.