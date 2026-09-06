Подмосковье готовится к голосованию: что нужно знать избирателям о выборах 2026 года

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. У жителей Подмосковья есть несколько способов поучаствовать: лично на участке, дистанционно онлайн или по месту нахождения. Подробности — в материале 360.ru.

Сроки подачи заявления: с 00:01 3 августа до 23:59 14 сентября 2026 года по московскому времени.

После регистрации на ДЭГ избирателя исключат из списков для голосования на участке, и получить бумажный бюллетень уже будет нельзя. Если планы изменятся, заявление можно отозвать до 14 сентября включительно.

Призы для участников онлайн-голосования

Иногда в Подмосковье запускают локальные акции в связке с выборами или другими событиями. Например, в 2024 году в регионе проходила акция «Всей семьей»: нужно было прийти на выборы с родными, сделать общее фото на фоне участка или компьютера при дистанционном голосовании и опубликовать его в соцсетях с определенными хештегами.

Среди призов были семейные фотокниги и сертификаты в интернет-магазины. Такие акции обычно предлагают организаторы конкретных выборов или мероприятий, а не федеральная власть.

Часто возникает путаница. Так, на выборах действует программа «Миллион призов», но она московская: участвовать в ней могут только жители столицы с учетной записью на mos.ru. Она не привязана к выборам в Подмосковье — это городская инициатива столицы. Иногда москвичи, голосующие электронно или через терминалы на участках в Подмосковье, могут попасть в розыгрыши этой программы.

Чтобы не запутаться, нужно следить за анонсами самих выборов или крупных городских событий в Подмосковье. Организаторы объявляют условия: например, нужно ли регистрироваться в конкретной акции, какие соцсети использовать, какие призы разыгрываются.