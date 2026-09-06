360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковье готовится к голосованию: что нужно знать избирателям о выборах 2026 года

    Ilya Moskovets/URA.RU
    Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

    Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. У жителей Подмосковья есть несколько способов поучаствовать: лично на участке, дистанционно онлайн или по месту нахождения. Подробности — в материале 360.ru.

    Как проголосовать онлайн

    Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно на федеральной платформе vybory.gov.ru.

    Чтобы подать заявление, нужно:

    1. Авторизоваться на портале «Госуслуги».
    2. Найти услугу «Участие в дистанционном электронном голосовании».
    3. Проверить автоматически заполненные данные.
    4. Подтвердить подачу заявления кодом из SMS.
    Фото: РИА «Новости»

    Важные условия для избирателей:

    Сроки подачи заявления: с 00:01 3 августа до 23:59 14 сентября 2026 года по московскому времени.

    Фото: РИА «Новости»

    В дни голосования:

    После регистрации на ДЭГ избирателя исключат из списков для голосования на участке, и получить бумажный бюллетень уже будет нельзя. Если планы изменятся, заявление можно отозвать до 14 сентября включительно.

    Фото: РИА «Новости»

    Как узнать свой избирательный округ

    Определить номер и границы своего одномандатного избирательного округа можно несколькими способами:

    Фото: РИА «Новости»

    Призы для участников онлайн-голосования

    Иногда в Подмосковье запускают локальные акции в связке с выборами или другими событиями. Например, в 2024 году в регионе проходила акция «Всей семьей»: нужно было прийти на выборы с родными, сделать общее фото на фоне участка или компьютера при дистанционном голосовании и опубликовать его в соцсетях с определенными хештегами.

    Среди призов были семейные фотокниги и сертификаты в интернет-магазины. Такие акции обычно предлагают организаторы конкретных выборов или мероприятий, а не федеральная власть.

    Часто возникает путаница. Так, на выборах действует программа «Миллион призов», но она московская: участвовать в ней могут только жители столицы с учетной записью на mos.ru. Она не привязана к выборам в Подмосковье — это городская инициатива столицы. Иногда москвичи, голосующие электронно или через терминалы на участках в Подмосковье, могут попасть в розыгрыши этой программы.

    Чтобы не запутаться, нужно следить за анонсами самих выборов или крупных городских событий в Подмосковье. Организаторы объявляют условия: например, нужно ли регистрироваться в конкретной акции, какие соцсети использовать, какие призы разыгрываются.