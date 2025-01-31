Сегодня 13:55 Если не наказывать родителей обидчиков, травля не исчезнет. Что не так с законопроектом о буллинге Публицист Миронова: школьная травля — пробел в правосознании россиян 0 0 0 Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В России, кажется, наконец созрел законопроект о школьной травле — законодатели его подготовили. Если примут в таком виде, будет предусмотрено обязательное вмешательство школы в разрешение конфликтов между детьми. Однако наказание для учащихся и их родителей так и не прописано. Почему нужно установить ответственность родителей за вовлечение детей в школьную травлю и при чем здесь гениальная девочка-студентка А.? Попробуем разобраться.

Занятия с психологом и запись в спортсекцию Новый закон о школьной травле уже готов. Стало известно, что его примут в течение 2025 года. Это решение правительства. Что же предполагает законопроект? Он определяет и закрепляет само явление травли и предусматривает, что школы не должны закрывать на этот факт глаза. Их обяжут профилактировать подобные случаи: проводить беседы, показывать фильмы о травле. Если она уже происходит, школы должны вмешаться, оказать жертвам и свидетелям психологическую помощь. Также образовательные учреждения будут обязаны сообщать о фактах травли в полицию, а точнее, в специальную комиссию по делам несовершеннолетних, в которую войдут и полицейские. А что дальше? Инициаторы законопроекта говорят, что его необходимость объясняется фактической безнаказанностью участников травли. Конкретно председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев так считает. Политик заявил, что новый законопроект введет также понятие организатора травли. «Ответственности за него нет, что в итоге формирует безответственность, и это заканчивается трагическими случаями. Правоохранительные органы это понимают и нас поддерживают».

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

Читаем у Метелева дальше об определении «организатор травли»: «Есть субъект, с которым можно работать, но из-за того, что нет организатора травли, в отношении таких детей почти ничего нельзя сделать». Но, собственно, дальше выявления организатора и сообщения в комиссию законопроект, кажется, заходить не собирается. Тупик. Если тем, кто начинает травлю, меньше 14 лет, для них законодатель предусматривает работу с психологом, какие-то занятия. Для организатора травли старше 14 лет уже сейчас есть статья 213 Уголовного кодекса, часть вторая — «Хулиганство, совершенное группой лиц». Именно по ней отправили под домашний арест сына мигрантов, который в Нижних Сергах пнул в школе девочку в грудь. И то это арест за пинок в грудь — состав травли доказать не так-то просто, потому и нет оснований считать, что в будущем организаторов буллинга старше 14 лет будут с готовностью судить. А тех, кто младше, законодатель предлагает водить по психологам. Даже предусмотрена такая мера воздействия, как определение агрессора в… спортивную секцию. То есть он, грубо говоря, портит другим детям жизнь, избивает их, а его еще на бокс отправят?

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / Global Look Press

Щенка оставить в опасности нельзя, ребенка — можно? Законопроект о школьной травле нам очень нужен, потребность явно перезрела. Школьная травля — пробел в правосознании россиян. Мы даже ввели наказание за жестокое обращение с животными. Если оставить щенка на улице, то при должном тщании зоозащитников можно получить судимость. Есть учителя будут смотреть, как выродки отравляют жизнь тихому ребенку, им ничего не будет — пока у нас есть единичные прецеденты заведения на педагогов дел о халатности за попустительство травле. Все они касаются случаев, когда обидчики уже начинают применять к жертве силу. Просто травля пока сходит с рук всем. И законопроект не предусматривает какого-либо радикального решения. К примеру, непонятно, что будет, если педагог не сообщит о травле в комиссию.

Увы, но для детей никакой ответственности законопроект тоже не предусматривает. А главное — для их родителей. Очень непростая ситуация в стране. Мало того, что в России установлен слишком высокий возраст ответственности детей даже за особо тяжкие уголовные преступления, так еще де-факто не предусмотрена ответственность родителей за таких детей. Одно дело, когда ребенок случайно уронил кирпич на соседа или тайно вступил в банду, — родитель мог не знать, мог упустить из-за тяжелой работы и прочего. И то это не оправдание.

Другое дело, когда драчунов и хулиганов постоянно вызывают в школу, а прогресса нет. Следовательно, взрослый или не считает нужным угомонить свое дитя, или не в состоянии это сделать. И то и другое, по идее, подпадает под статью 156 Уголовного кодекса — «О ненадлежащем исполнении родительских обязанностей».

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Родители не отвечают? Эту статью применяют сегодня в исключительных случаях: если ребенок наносит вред здоровью или убивает другого человека. Например, когда дети угоняют родительскую машину и на ней сбивают пешехода. Или когда родители оставляют старшего ребенка следить за младшими, а тот сбегает либо устраивает пожар. С точки зрения государства все понятно: не уследили за машиной, не сидели с детьми сами. Но вспомним трагедию в Старой Руссе, где ребенок, наблюдавшийся у психиатра, сбросил стекло на трехлетнюю девочку и та погибла. Известно, что мальчик постоянно скидывал с балкона разные предметы, был проблемный. Сначала писали, что на мать, которая оставила его одного и позволила выходить на балкон, заведут дело по статье 156 УК, но в итоге есть только сообщения о проверке ребенка на предмет умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть. Все! Даже в такой ситуации мать привлечь не получилось.

Фото: Nicola Nuttall / Unsplash

В случае с травлей это вовсе невозможно. Есть дети, которые годами кошмарят школы, их даже переводят из одной в другую, но они продолжают издеваться над своими жертвами. Я лично ни разу не встречала случая, когда бы на родителя такого ребенка завели уголовное дело. Хотя состав налицо: родитель обязан воспитать законопослушного гражданина, который уважает окружающих и не представляет для них опасности. Если родитель регулярно уклоняется от таких обязанностей или не в состоянии их выполнять, его должны привлечь к ответственности.

Травля никуда не денется, пока будет оставаться безнаказанной. Комиссии, внушения, работа с психологами и определение в спортсекции вряд ли дадут результат, если государство не обеспечит главное условие борьбы с преступлением — неизбежность наказания. Детей не наказываем, жалеем? Наказывайте родителей. У меня самой дочь, я согласна на такие правила: если мой ребенок будет регулярно кого-то травить, судите меня. Но взамен я хочу гарантий, что за травлю моего ребенка ответят родители обидчиков. В иные рецепты я не верю.

К чему приводит безнаказанность Что такое безнаказанность, мы видим прямо сейчас. На наших глазах происходит очень некрасивая история. Мать одной девочки — назовем ее Люся — сообщила, что 21 января ее дочь и дочкину подружку, пока те находились в помещении спортивного клуба ШОР «Юг» на занятиях по тхэквондо, избила известная девочка-гений А., которая учится якобы сразу в нескольких институтах. Назовем ее, допустим, А. Холодкова. А. занимается в этой школе тхэквондо вместе с двумя сестрами и двумя братьями, она уже меняла спортшколу из-за конфликтов с детьми. Мать пострадавшей сообщила мне лично, что 21 января ее дочь увидела, как условная Холодкова бьет в раздевалке другую девочку. Подружка бросилась на помощь и тоже получила. Потерпевшие весят в среднем 30 килограммов, обидчица — 50. Родители обеих девочек сняли побои и написали в полицию заявления. Рассказывают, что Холодкова зашла в раздевалку с двумя сестрами, которые указали пальцем на одну из потерпевших и потребовали с ней разобраться.

Фото: Справка предоставлена матерью пострадавшей / 360.ru

«Сейчас я буду вас бить», — якобы сказала гениальная девочка и принялась мутузить маленьких. Через день в спортшколе состоялось собрание, на котором школа пыталась принудить родителей потерпевших и родителей Холодковой взаимно принести извинения. Вероятно, школа боится, что известный отец гениальной девочки завалит ее жалобами. Пока все повисло в воздухе. Травмпункт, куда обращались потерпевшие, передал информацию о побоях в полицию, работает комиссия по делам несовершеннолетних.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / Global Look Press

Какое отношение эта история имеет к нашей теме о наказании для родителей? Дело в том, что, как уже сказано выше, Холодковы, которые ходят на занятие огромной семьей, де-факто организовали в школе ОПГ. Они уже причиняли другим детям проблемы, уходили из ШОР «Юг» в другое заведение, но потом были вынуждены уйти и оттуда и вернуться в «Юг». За деятельность детей родителей к ответственности никто не привлек. Потом был инцидент: пенсионерка из Москвы заявила, что 2 сентября на нее и ее годовалую внучку на детской площадке во дворе напали дети и отец из семьи Холодковых. Фигурировали сразу двое детей: девочка А. и ее брат. Пенсионерка утверждала, что дети по команде отца пинали женщину ногами. Нашлась и видеозапись, на которой крупный мужчина с длинными волосами и бородой и двое детей действительно пинают кого-то.

Для условных Холодковых это кончилось ничем. Мы не слышали ничего о привлечении к ответственности отца, при котором дети набросились на пожилую женщину. Итог не заставил ждать — новое избиение. Отец А. уже раздал журналистам множество комментариев, в которых объявил, что потерпевшие «сами виноваты» и Холодковы вообще подадут жалобу в опеку: они многодетные, их нельзя трогать.

Нам срочно нужна практика привлечения родителей агрессивных детей к уголовной ответственности. Необязательно выдумывать новые статьи — прекрасно подойдет старая, 156-я.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / Global Look Press

Государство должно внятно объяснить всем родителям, что если их дети дерутся, обижают других, регулярно причиняют неприятности, то маму с папой будут судить. Причем привлекать нужно обоих родителей, если они не лишены родительских прав, даже когда отец бросил ребенка: если родительских прав не лишен, пускай отвечает за то, что сделал его отпрыск, пока он наслаждался новой семьей. Уверена, что такая мера станет эффективнее любых профилактических мероприятий. Преступность порождает не отсутствие профилактики, а безнаказанность. Травля и избиение одноклассников — это преступление. О чем тут еще рассуждать, я не понимаю.