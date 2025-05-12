Умница дочь и скромные сыновья преемника Сталина. Что известно о детях Георгия Маленкова

Георгий Маленков — доверенное лицо Иосифа Сталина и фактический руководитель СССР с марта 1953 по февраль 1955 года. Всю жизнь он был счастлив со своей женой Валерией Голубцовой. В браке на свет появились трое детей. Как сложилась их судьба — в материале 360.ru.

Маленков был прилежным семьянином и прекрасным отцом, который всегда находил время для своих детей. Он читал им книги из своей огромной библиотеки, прививал любовь к музыке и иностранным языкам, а на даче устроил для ребят физический кабинет с приборами.

Дом пестрил развивающими картами, а в специальной мастерской мальчики учились столярному делу, на огороде пололи грядки. Однако дети — сыновья Андрей и Георгий и дочь Валентина — росли вдали от простой жизни советских людей.

Сломанная жизнь дочери

Валентина выучилась на архитектора и стала профессором Московского художественного института. Вышла замуж за сына еврея Михаила Шамберга Владимира и родила сына. После войны начались гонения на евреев, и Георгий расторг неудобный брак дочери и не ошибся в своих опасениях. Дедушку Шамберга Соломона Лозовского расстреляли по делу Еврейского антифашистского комитета.

Второй раз Валентина вышла замуж за Александра Степанова, от которого родила второго сына. Тот оставил заметный след в истории культуры: участвовал в возрождении храма Христа Спасителя в Москве и в создании храма Святого Георгия Победоносца в селе Семеновское.