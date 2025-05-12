Умница дочь и скромные сыновья преемника Сталина. Что известно о детях Георгия Маленкова
Георгий Маленков — доверенное лицо Иосифа Сталина и фактический руководитель СССР с марта 1953 по февраль 1955 года. Всю жизнь он был счастлив со своей женой Валерией Голубцовой. В браке на свет появились трое детей. Как сложилась их судьба — в материале 360.ru.
Маленков был прилежным семьянином и прекрасным отцом, который всегда находил время для своих детей. Он читал им книги из своей огромной библиотеки, прививал любовь к музыке и иностранным языкам, а на даче устроил для ребят физический кабинет с приборами.
Дом пестрил развивающими картами, а в специальной мастерской мальчики учились столярному делу, на огороде пололи грядки. Однако дети — сыновья Андрей и Георгий и дочь Валентина — росли вдали от простой жизни советских людей.
Сломанная жизнь дочери
Валентина выучилась на архитектора и стала профессором Московского художественного института. Вышла замуж за сына еврея Михаила Шамберга Владимира и родила сына. После войны начались гонения на евреев, и Георгий расторг неудобный брак дочери и не ошибся в своих опасениях. Дедушку Шамберга Соломона Лозовского расстреляли по делу Еврейского антифашистского комитета.
Второй раз Валентина вышла замуж за Александра Степанова, от которого родила второго сына. Тот оставил заметный след в истории культуры: участвовал в возрождении храма Христа Спасителя в Москве и в создании храма Святого Георгия Победоносца в селе Семеновское.
Скромные труженики науки
Сыновья Маленкова получили прекрасное образование. Старший Андрей закончил с серебряной медалью английскую спецшколу, которую открыли по инициативе матери Валерии. Здесь подростки обучались танцам, фехтованию, верховой езде и стрельбе, однако старший сын чувствовал себя несчастным.
«Мне с детства было неуютно в золотой клетке. С большим трудом добился разрешения ездить в школу на метро, а не на машине с водителем. Поступив в университет, хотел переселиться в общежитие», — признался Андрей.
В 1957 году Маленков с соратниками предприняли неудачную попытку свергнуть Никиту Хрущева, после чего Георгия сослали в Казахстан. Андрей был рад стать «свободным человеком». Он связал свою судьбу с естественными науками — этому выбору поспособствовали впечатления детства. Старший сын Маленкова внес существенный вклад в разработку методики предотвращения развития рака.
Информации о младшем сыне Маленкова Георгии совсем немного. Вместе с Андреем он учился в спецшколе и показал себя прилежным учеником. Он закончил МГУ с красным дипломом и занялся теорией: изучал свойства воды и кристаллов.
Вслед за старшим братом Георгий стал профессором, защитил докторскую диссертацию по химии. Он трудился в Институте физической химии РАН, писал научные статьи и книги, а также занимался экспериментальными исследованиями.
Дети Маленкова заботились о престарелом отце. Все трое были рядом, когда он доживал свои последние дни.