Фирмы-матрешки и запрет СМС-рассылок. Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Начнут действовать обновленные требования к продукции, связанной с безопасностью и здоровьем. Правила затронут спортивное питание, детские игрушки и школьные рюкзаки, чтобы повысить защиту потребителей, особенно детей, от потенциальных угроз.

Строгая маркировка спортивного питания

Теперь производители обязаны указывать на упаковке полный состав, точные дозировки ингредиентов, а также предупреждать о противопоказаниях и возможных побочных эффектах. Эти меры направлены на повышение прозрачности и безопасности продукции.

Усиленный контроль за детскими игрушками

Вступает в силу новый стандарт для детских игрушек, который обязывает производителей и продавцов указывать на упаковке возрастную категорию, тип активности, материалы и потенциальные риски.

Цель — исключить из продажи небезопасные товары, включая импортные, и сделать рынок игрушек более регулируемым.

Новые требования к школьным рюкзакам

Вводится стандарт для школьных рюкзаков, устанавливающий нормы по их весу (до 700 граммов — для младшеклассников и до килограмма — для старших школьников), прочности, наличию светоотражающих элементов и устойчивости красок к воздействию пота.

Рюкзаки должны быть яркими, изготовленными из негорючих материалов и выдерживать механические нагрузки. Хотя этот ГОСТ необязателен, он служит ориентиром для производителей, чтобы повысить безопасность и удобство продукции.