Фирмы-матрешки и запрет СМС-рассылок. Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Стало известно, какие законы вступят в силу с 1 августа 2025
С 1 августа 2025 года в России вступят в силу некоторые законы. Например, отменят запрет на фирмы-матрешки и дадут возможность пользователям отключать СМС-рассылки через личный кабинет. Как это будет работать и что еще ждет граждан в последний летний месяц — в материале 360.ru.
Увеличение пенсий
Прибавку с 8 907 до 17 815 рублей начнут получать те, кому в июле исполнилось 80 лет. Такую же сумму станут начислять инвалидам I группы.
Если россиянин уволится с работы в июле, то с 1 августа начнет получать увеличенную пенсию. Подробнее о выплатах можно прочитать по ссылке.
Отмена запрета на фирмы-матрешки
Раньше компания с одним владельцем не могла быть единственным учредителем другой также с одним. Теперь это станет возможным.
Глава материнской компании не может одновременно руководить дочерней организацией. При наличии долгов у дочерних структур головная несет солидарную субсидиарную ответственность. Для акционерных обществ с единственным владельцем процесс принятия решений упростят.
Новые правила утильсбора
Теперь нужно будет платить и за российские автомобили. Отменен бесплатный ввоз транспортных средств, произведенных в России и находящихся на учете стран ЕАЭС в течение 12 месяцев.
Условия освобождения от уплаты утильсбора при ввозе автомобилей для личного пользования поправлены постановлением Правительства от 15.07.2025 года № 1065 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1291».
Запрет СМС-рассылок
Любой абонент сможет отключить все рекламные сообщения в мобильном приложении своего сотового оператора или через портал «Госуслуги». Единственные рассылки, которые нельзя заблокировать, от государственных служб. Например, предупреждение о непогоде от МЧС.
В случае нарушения клиент вправе подать жалобу в Роскомнадзор.
Маркетинговые кампании теперь станут возможными для бизнеса, в том числе банковской сферы, только с согласия абонента.
Открытие банковского счета для подростков
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет теперь смогут открыть банковский счет и получить карту только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Это поможет защитить подростков от вовлечения в мошеннические схемы и другие противоправные действия.
Исключение сделают для несовершеннолетних с полной дееспособностью, например, если они вступили в брак. Ранее согласие было лишь рекомендацией ЦБ и часто игнорировалось.
Запрет на экспорт бензина
С 1 августа вплоть до конца месяца может начать действовать запрет на экспорт. Вероятно, его продлят до конца сентября. Если введут, то полное эмбарго коснется в том числе крупнейших нефтяных компаний.
Новый ГОСТ для товаров
Начнут действовать обновленные требования к продукции, связанной с безопасностью и здоровьем. Правила затронут спортивное питание, детские игрушки и школьные рюкзаки, чтобы повысить защиту потребителей, особенно детей, от потенциальных угроз.
Строгая маркировка спортивного питания
Теперь производители обязаны указывать на упаковке полный состав, точные дозировки ингредиентов, а также предупреждать о противопоказаниях и возможных побочных эффектах. Эти меры направлены на повышение прозрачности и безопасности продукции.
Усиленный контроль за детскими игрушками
Вступает в силу новый стандарт для детских игрушек, который обязывает производителей и продавцов указывать на упаковке возрастную категорию, тип активности, материалы и потенциальные риски.
Цель — исключить из продажи небезопасные товары, включая импортные, и сделать рынок игрушек более регулируемым.
Новые требования к школьным рюкзакам
Вводится стандарт для школьных рюкзаков, устанавливающий нормы по их весу (до 700 граммов — для младшеклассников и до килограмма — для старших школьников), прочности, наличию светоотражающих элементов и устойчивости красок к воздействию пота.
Рюкзаки должны быть яркими, изготовленными из негорючих материалов и выдерживать механические нагрузки. Хотя этот ГОСТ необязателен, он служит ориентиром для производителей, чтобы повысить безопасность и удобство продукции.
Запуск системы «Антикартель» от ФАС
Федеральная антимонопольная служба внедряет новую платформу «Антикартель», использующую искусственный интеллект для выявления сговоров между компаниями и нарушений антимонопольных правил на аукционах.
Организации, уличенные в картельных договоренностях, могут получить административные штрафы: от 3 до 15% годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей, а за нарушения на торгах — от 10 до 50% начальной стоимости контракта. Также виновным грозит уголовная ответственность: лишение свободы на срок до семи лет и штраф до пяти миллионов рублей.
Усиление надзора за сделками с драгоценностями
С 20 августа 2025 года увеличивается перечень финансовых операций, о которых банки должны сообщать в Росфинмониторинг. Под наблюдение подпадают сделки с драгоценными металлами, ювелирными украшениями и камнями на сумму от одного миллиона рублей, а также покупка слитков, монет и обработанных алмазов.
Из списка исключены некоторые операции, не связанные с легализацией доходов. Нарушение требований грозит банкам и организациям штрафами до 400 тысяч рублей или приостановкой работы на срок до 60 дней.
Новая система автоштрафов
В России вступят в силу обновленные правила административных наказаний за нарушения ПДД. Поправки усиливают ответственность за опасное поведение на дороге и повторные проступки, чтобы повысить безопасность и дисциплину водителей.
- Превышение скорости. На 20–40 километров в час — штраф три тысячи рублей; свыше 60 километров в час — 10 тысяч рублей или лишение прав до года;
- Вождение в нетрезвом виде. Повторное нарушение — уголовное преступление с лишением свободы до двух лет и конфискацией автомобиля;
- Использование телефона за рулем. Разговор без гарнитуры — штраф пять тысяч рублей;
- Агрессивное вождение. Опасные маневры или несоблюдение дистанции — штраф пять тысяч рублей, при повторении — аннулирование прав до трех месяцев.
Льготный период для оплаты продлен до 30 дней, скидка снижена до 25%.
Уголовная ответственность за осквернение памятников погибшим воинам
Ранее наказывали лишь за разрушение или полное уничтожение объектов культурного наследия. Теперь ответственность распространяется на любые действия, ухудшающие их состояние или внешний облик. Наказания могут быть следующими:
- штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет — за порчу внешнего вида или содержания памятников без отягчающих обстоятельств;
- штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет — за нарушения, совершенные группой лиц, с применением насилия или затронувшие мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной.
Правила применяются не только к объектам внутри России, но и за рубежом.