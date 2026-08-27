Цифровой рубль, переработки по-новому и музыка вместо звонков в школах. Что изменится в России с 1 сентября 2026 года
Вместе с началом нового учебного года у студентов и школьников в России начнут действовать некоторые изменения и законы. Какие новые формы национальной валюты появятся, что запретят учащимся на уроках и как изменится образовательная система в вузах — в материале 360.ru.
Цифровой рубль
С осени начнется эксперимент по внедрению цифрового рубля.Соответствующие счета можно будет открыть в системно значимых банках страны — например, в Сбере, ВТБ, Юникредит Банке, Совкомбанке и других. Всего в перечне 12 кредитно-финансовых учреждений.
Интересно
В России уже существует две формы национальной валюты: наличная (купюры и монеты) и безналичная (деньги на счетах). Цифровая валюта — это третья форма рубля, которая отличается от безналичной тем, что будет находиться на цифровой платформе Центрального банка, а не на балансе коммерческих банков, а каждый рубль будет иметь свой уникальный электронный код.
Благодаря цифровому рублю гражданам не придется платить комиссии за некоторые операции. Однако и получать проценты по вкладам от электронных денег тоже не получится.
Гарантии для пострадавших от ЧС сотрудников
В России появятся новые трудовые гарантии для работников, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации.
Теперь такой сотрудник может получить один дополнительный оплачиваемый выходной, а также отпуск до пяти календарных дней без сохранения зарплаты. Его можно взять в течение 20 календарных дней с момента заявления.
Прием на работу женщин
С осени женщин с детьми до трех лет будут принимать на работу по новым правилам. Работодателю запретили устанавливать таким кандидаткам испытательный срок.
Ранее это правило действовало для матерей с детьми до полутора лет.
Отказ от Болонской системы в вузах
С 1 сентября 2026 года в России перестанет действовать Болонская система обучения в высших учебных заведениях. Это означает, что ставшая привычной система с бакалавриатом и магистратурой, которые подразумевали получение базового и специализированного образования со сроками освоения четыре плюс два года, уходит в прошлое.
С осени этого года начнется постепенный отказ от этих форм обучения в российских вузах. Это означает, что бакалавриат и магистратура все еще будут доступны, однако наряду с ними появится и специалитет.
Ужесточение контроля за мигрантами
С осени в России будут жестче проверять лиц с иностранным гражданством. Срок прохождения обязательного медосвидетельствования сократили с трех месяцев до одного.
«В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Музыка вместо звонка в школах
В учебных заведениях среднего общего образования этой осенью вместо привычного звонка будет звучать музыка. В качестве замены будут использовать песни:
- «Дважды два — четыре» на слова Михаила Пляцковского и музыку Владимира Шаинского в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова;
- «Песня Первых» Дениса Майданова в исполнении Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и Всероссийского сводного хора Первых;
- «Первоклашка» Юрия Энтина и Владимира Шаинского в исполнении Большого хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова;
- «Учат в школе» Эдуарда Хиля.
Багаж в такси
Правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси изменятся. Также нововведения введут для общественного транспорта.
Таксопаркам разрешили самостоятельно определять допустимый размер багажа и способы его размещения. Вещи не должны мешать водителю вести, пачкать или повреждать салон авто.
Если багаж не вмещается в багажник, то положить его в салон можно только после разрешения водителя. Кресла-коляски пассажиров должны перевозить без взимания дополнительной платы.
Собак в такси можно перевозить только в намордниках и на поводках. Питомца можно посадить на специальную подстилку. Небольших животных допускается перевозить в переносках с глухим дном и доступом воздуха. Клетки для птиц придется накрывать светонепроницаемой тканью.
Увеличенный лимит переработок
Лимит сверхурочной работы в России увеличили со 120 до 240 часов в год. Это увеличение должно быть закреплено в коллективном договоре. В противном случае лимит будет ограничиваться 120 часами.
Интересно
Сверхурочной работой называется переработка по инициативе работодателя. Если сотрудник задерживается на работе по собственной инициативе, то это не может считаться сверхурочкой.
Оплату переработок также пересмотрят:
- Первые два часа сверхурочки будут оплачивать с коэффициентом 1,5;
- Далее — с коэффициентом два;
- С 121-го часа — с коэффициентом 2.
Если переработка оплачивается конкретной суммой, то она также должна быть закреплена в коллективном договоре. Кроме того, ее можно будет компенсировать отдыхом, а не деньгами — по желанию работника.
Другие правила, которые вступят в силу в сентябре 2026 года
- С 1 сентября гражданину дали возможность подать заявление в специальный реестр, чтобы ему запрещали играть в азартные игры. При таком самозапрете организаторы подобных заведений больше не смогут рассылать рекламу и принимать ставки;
- С сентября перечень товаров, которые нужно маркировать «Честным знаком», расширят. Теперь дополнительный штрихкод появится на макаронах, меде, отрубях, зерновых завтраках и некоторых медицинских изделиях;
- Процедура заезда в гостиницы и отели, в которых более 50 номеров, изменится. Теперь гостям можно будет заселяться без предъявления документов: обозначиться будет достаточно с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс». Сотруднику останется только его отсканировать;
- Росфинмониторинг начнет получать сведения о переводах граждан через Систему быстрых платежей (СБП);
- В школах детям запретят пользовать мобильными телефонами и другими гаджетами во время уроков. Исключением станут экстренные случаи, когда здоровью и жизни ребенка будет угрожать опасность. На переменах гаджетами пользоваться можно;
- Работников опасных или вредных производств разрешили отзывать из отпусков, если они нужны для устранения последствий аварий на работе;
- За договоры добровольного страхования может будет получить налоговый вычет. Лимит составит 400 тысяч рублей в год;
- С сентября родители со вторым и последующими детьми могут оформить ипотечные каникулы. Отсрочку по кредиту на срок до 18 месяцев предоставят, если подтвердить документами снижение дохода;
- С 1 сентября в России начнет действовать первый закон об ИИ. Документ будет регулировать разработку, внедрение и использование технологий искусственного интеллекта.