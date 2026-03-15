Что делать, если умер близкий человек: план действий, чтобы пережить потерю Юрист Жилялова: вступать в наследство нужно строго в течение полугода

Смерть близкого и любимого человека — это всегда тяжелый удар и стресс. Но как бы ни было больно, с первых же минут нужно улаживать массу вопросов, связанных с погребением и наследством. Как действовать в этой ситуации, разобрался 360.ru.

Шаг 0. Определиться со способом и местом погребения

Как бы цинично это не звучало, но некоторые вопросы надо решить еще до смерти человека, считает член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального Совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев. Хорошо, если вы заранее знаете, как и где человек хотел бы упокоиться. Нужно, чтобы в семье хранились документы, подтверждающие право человека быть похороненным рядом с ранее умершими родственниками. Главный документ — паспорт захоронения (удостоверение). В нем указывается «ответственное лицо» — человек, которому выдали удостоверение и который должен обратиться на кладбище при подаче заявления после смерти.

Шаг 1. Вызвать скорую помощь, если смерть наступила дома

Врач скорой помощи или поликлиники констатирует смерть и вызовет сотрудника полиции для составления протокола и решения вопроса о направлении тела в морг. Если человек умер в больнице, то медперсонал все сделает сам. Родственникам сразу сообщат о смерти и о том, в какой морг увезут тело.

Шаг 2. Получить свидетельство о смерти

Удобнее и спокойнее поручить дела организатору похорон — агенту, считает Авдеев. Желательно, чтобы это был ваш знакомый, которому можно доверять. Чем больше стаж его работы, тем лучше. Юридическое лицо особого значения не имеет — это просто «обертка» для бизнеса, по факту все зависит от людей. «В морге придется решать вопросы и с подготовкой тела, и с установлением времени его выдачи в день похорон. И все эти процессы должны быть увязаны со следующими этапами, которые предстоит пройти. Лучше, если с самого начала вас будет вести за руку опытный специалист», — отметил собеседник 360.ru.

Если специалиста, которому вы доверяете, нет, подготовьте нужные документы сами. Понадобятся полис умершего, его медицинские бумаги (если он был болен) и любой удостоверяющий личность документ человека, который обнаружил умершего. Вам должны передать вторые экземпляры свидетельства о смерти и полицейского протокола осмотра тела.

Шаг 3. Найти ритуальное агентство и организовать перевозку тела в морг

Если признаков насильственной смерти нет, врачи и полицейские не увезут тело. Хлопоты по его перевозке лягут на плечи родственников. Самостоятельно доставлять тело в морг не нужно — этим займется агент ритуальной службы. На этом этапе без его вызова и подписания договора в любом случае не обойтись. Если же причина ухода из жизни неочевидна или есть признаки насильственной смерти, то тело заберут на судмедэкспертизу, и платить за перевозку не придется.

Шаг 4. Захоронение тела

Можно договориться с ритуальщиками о похоронах «под ключ» — тогда они не только перевезут тело, но и уладят все формальности. Естественно, это будет стоить дороже. В любом случае отдавайте деньги только после заключения договора и просите все чеки. Если вы собираетесь кремировать умершего, то необходимо сразу определиться, куда захоронить урну. В противном случае вы рискуете надолго оставить урну в крематории, решая этот вопрос, подчеркнул Авдеев.

На этапе подготовки к похоронам придется улаживать немало формальностей. Чтобы захоронить человека рядом с ранее умершими родственниками, надо доказать родство с помощью документов. В некоторых регионах не подзахоранивают, если надпись на надгробии не читается. В каких-то субъектах заявление о подзахоронении может подать любой человек, а где-то — только лицо, ответственное за место захоронения. Многие формальные моменты зависят от решений органов власти, и лучше улаживать эти моменты с помощью специалистов по похоронному делу. А вам и так предстоит много забот — обзвонить родственников, организовать поминальную трапезу.

О чем еще нужно позаботиться после смерти близкого?

Не позднее чем в течение полугода родственникам необходимо вступить в наследство, напомнила в беседе с 360.ru юрист Софья Жалялова. Для этого надо обратиться к нотариусу по последнему месту жительства человека. Это могут сделать наследники первой очереди — дети, родители, супруг или супруга умершего. Если таких наследников нет, к нотариусу обращаются наследники второй очереди: сестры, братья, дяди и так далее. Всего очередей наследования семь. В интернете можно найти информацию о том, какие нотариусы обслуживают тот или иной район, и позвонить по указанному телефону. Секретарь нотариуса подскажет, сможет ли тот открыть наследственное дело. Обычно в большом городе вопросами вступления в наследство по адресу регистрации занимаются от четырех до шести нотариусов.

Иногда люди не знают, что нужно вступать в наследство, или путают и думают, что нужно сделать это через шесть месяцев после даты смерти. Потом возникают проблемы, связанные с пропуском сроков. На самом деле срок вступления в наследство отчисляется с даты смерти человека и заканчивается день в день через шесть месяцев. Софья Жилялова Юрист

Нотариус сам подскажет, какие нужны документы. Обычно это свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт родства либо брака. Специалист поможет составить заявление о вступлении в наследство и проверит по общей базе, оставил ли умерший завещание. В зависимости от этого будет открываться наследственное дело. Если вы знаете перечень наследуемого имущества, то можно сообщить его нотариусу. Если нет, вы можете попросить его сделать запросы в регистрационные органы: Росреестр, ГИБДД и другие.

Нотариус также поможет выяснить, не было ли у умершего кредитных обязательств, была ли страховка по кредитам и является ли смерть страховым случаем. «Размер долговых обязательств ограничивается имуществом. То есть мы не можем унаследовать кредитов больше, чем стоимость имущества», — отметила Жилялова. В ходе наследственного дела наследники могут заключать между собой соглашения — например, о перераспределении наследства. Если нет никаких споров, через полгода дело завершится, и вам выдадут свидетельство о праве на наследство по завещанию либо по общим основаниям. Если же споры возникнут — например, какие-то документы утеряны или в них есть ошибки, наследники не согласны с завещанием, — возможно, придется обращаться в суд.

Как пережить смерть близкого человека?

Как ни странно, в первые дни справляться с эмоциями бывает легче — включается рационализация, которая и помогает улаживать формальности. Со стороны может даже показаться, что родственники умершего ведут себя слишком хладнокровно, предупредила в беседе с 360.ru психолог Екатерина Кольцова. На самом деле это первые стадии проживания горя. «В первые часы после того, как узнает о трагедии, человек в шоке. Нервную систему парализует, он не верит в происходящее, не понимает, что с ним. Это тяжелый удар по психике, очень сильный стресс», — рассказала психолог.

Дальше наступает отрицание — это защитный механизм психики. Оно может проявляться не только в мысли «нет, этого не может быть», но и как раз в том, что человек будет собранно улаживать дела. Второй тяжелый момент — ожидание погребения или кремации. Увидев урну или гроб, придется признать, что человек действительно умер. Лучше, если этот период не растягивается, и хорошо, когда рядом есть близкие, которые помогут его пережить.

По возможности лучше не находиться одному. Но важно, чтобы те, кто рядом, были на тот момент более устойчивы эмоционально. Это могут быть не такие близкие к умершему люди — не те, кто будет очень сильно страдать вместе с вами. Это могут быть психологи, медики или даже дети — младшее поколение легче проживает утрату. Екатерина Кольцова Психолог

Потом, обычно уже после похорон, наступают гнев (поиск виноватых) и депрессия — когда приходит осознание, что человека не вернуть. Эта стадия может длиться десятилетиями, а до принятия даже не всегда доходит, подчеркнула Кольцова.

Поначалу острой болью могут отзываться вид вещей покойного, прогулки по улицам, где можно было его встретить. Как правило, в такие моменты мы горюем не по человеку, а по тому, что он давал нам, по состоянию, которое мы испытывали рядом с ним. Хорошо, если люди, которые будут рядом в этот период, позволят вам испытать именно те эмоции: испекут пирожки, отвезут в кафе, погуляют с вами и просто обнимут. А вот выпивать, чтобы забыться, не стоит — может стать только хуже. Если срочно нужно успокоиться, лучше взять в аптеке глицин, валерьянку или пустырник.