Сегодня 20:38 Очень влажно и трудно дышать. Что делать, если ливни затопили квартиру? Иммунолог Логина рассказала, чем опасна лишняя влага в квартире 0 0 0 Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Из-за обильных дождей в Москве и Подмосковье затапливает не только станции и автомобили, но и квартиры. Кроме того, в жилых помещениях повысилась влажность, а она может негативно сказаться на здоровье человека. Чем именно она способна навредить и как возместить ущерб из-за ливня, выяснил 360.ru.

Кто ответственен за затопление квартиры во время дождя Для некоторых жильцов даже маленький дождик — повод для паники, так как крыша дома постоянно течет. За это отвечает управляющая компания — именно она должна ежегодно выполнять ремонт кровли при подготовке к зиме, что происходит редко, рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ и юрист Константин Крохин. «Совет людям — не покупать квартиры на последних этажах. У нас в Балашихе было много обращений, когда прямо несколько лет ремонтировали кровлю в старом фонде, но она все равно течет и с этим ничего не могут поделать», — отметил эксперт. Также в затоплении бывают виноваты строители, так как объект могли сдать с дефектами. Из-за этого у жильцов протекает крыша или «плачут» окна. В таком случае есть смысл подавать на девелопера в суд. Если во время ливня в регионе ввели режим ЧС, то к ответственности можно привлечь местную администрацию. В случае непригодности квартиры для проживания собственнику квартиры должны выплатить компенсацию. Однако для этого она должна быть единственной в собственности гражданина.

Фото: Jan Woitas/dpa / www.globallookpress.com

Чем здоровью человека грозит повышенная влажность в квартире Оптимальная влажность в жилом помещении определяется ГОСТ 30494-2011. Согласно документу, в спальне взрослых она должна составлять 40-50%, в остальных комнатах — 40-60% при температуре от +18 до +26 градусов в зависимости от времени года. Определить уровень можно с помощью специальных датчиков — гигрометров. Однако отклонение получится заметить и по внешним признакам: На окнах постоянно образовывается конденсат;

Есть ощущение сырости в постели;

Вещи в шкафах пахнут сыростью;

Постиранное слишком долго сохнет;

В комнате душно, становится трудно дышать;

На мебели и отделке проступает плесень. В условиях повышенной влажности в квартире активно размножаются пылевые клещи, могут испаряться токсичные пары от ДСП, фанеры, других материалов, которые выделяют формальдегид. Он особенно опасен для людей с заболеваниями легких.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

«Лишняя влага дома опасна для тех, кто страдает аллергическими заболеваниями или склонен к ним. Вызванная ею плесень, например, может спровоцировать активацию аллергического процесса», — рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Она может проявиться в виде ингаляционных синдромов, заложенностью носа, кашля или приступов бронхиальной астмы. Людям с аллергиями следует не дожидаться появления плесени из-за лишней влаги и идти к врачу. Но дома необходимо бороться со спорами. «Если она уже образовалась, то потребуется капитальный ремонт. Плесень и грибы очень устойчивы к окружающей среде. Они могут сохраняться на высоте двух тысяч километров в горах и при улучшении погодных условий снова возродиться и размножаться», — отметила врач.

Интересно Однако опасность существует не только для аллергиков, но и для здоровых людей. Споры опасны, если ими дышать постоянно, так как они приводят к интоксикации организма. При этом они витают в воздухе, которым люди дышат, оседают на еде, которую едят жильцы. Однако опасность существует не только для аллергиков, но и для здоровых людей. Споры опасны, если ими дышать постоянно, так как они приводят к интоксикации организма. При этом они витают в воздухе, которым люди дышат, оседают на еде, которую едят жильцы.

Сырой воздух — благоприятная среда для размножения инфекций. Можно подхватить не только ОРВИ, но и что-то посерьезнее. Кроме того, нельзя забывать про нарушение терморегуляции. При влажности более 60% человеку становится трудно дышать, пот испаряется медленно, а тело перегревается. В обычной жизни это приводит к легкому недомоганию, но если человек занят физическим трудом, то опасность возрастает — вплоть до спутанности сознания и падения артериального давления.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Как возместить ущерб за потоп в квартире из-за дождя При затоплении жилплощади из-за ливня важно действовать оперативно. Первым делом нужно в течение 12 часов вызвать сотрудника управляющей компании. В акте осмотра должны быть: Дата и время затопления;

Данные собственника и арендаторов;

Опись поврежденного имущества;

Виновник затопления — если есть сомнения, указать нескольких.

Интересно Важно написать в документе все детали происшествия — это может помочь в случае решения спора в суде. Если сотрудник УК не приходит слишком долго, стоит прибегнуть к помощи независимого эксперта, чтобы держаться сроков в рамках закона. Помимо акта, сделать видео и фото принесенного из-за дождя ущерба. Важно написать в документе все детали происшествия — это может помочь в случае решения спора в суде. Если сотрудник УК не приходит слишком долго, стоит прибегнуть к помощи независимого эксперта, чтобы держаться сроков в рамках закона. Помимо акта, сделать видео и фото принесенного из-за дождя ущерба.

С актом следует обратиться к специалисту, который оценит урон. Он составит экспертное заключение. Перед подписанием бумаги нужно ознакомиться с ней внимательно — выводы эксперта не должны идти вразрез с версией жильца. Далее нужно попробовать решить спор в досудебном порядке. Для этого необходимо обратиться со всеми документами в УК или администрацию за компенсацией. Если ведомства не согласились с доводами, то идти в суд. В исковом заявлении детально описать произошедшее. Также важно подготовить доказательства в виде фото, видео, актов и других документов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Как устранить лишнюю влагу в квартире Прочистить вентиляцию. Это могут сделать работники управляющей компании по заявке;

Проветривать комнаты чаще. Банальный совет, которому не все следуют. Желательно установить на окна механизмы микропроветривания;

Сушить белье по возможности в сушильных машинах или на балконе/лоджии;

Если есть кондиционер — включить режим осушения;

Купить бытовой осушитель, который будет поддерживать оптимальную влажность в комнатах. Причина излишней влаги в воздухе может быть в дефектах, допущенных строительной компанией — щелях в стыках стен, плохой гидроизоляции или других нарушениях. Также бывает вина управляющей компании, например, затопленный подвал, что актуально для квартир на первых этажах. В этих случаях вызывают специалистов, составляют акты осмотров и идут за компенсацией к ответственным организациям, если ничего не вышло — в суд.