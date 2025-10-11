Уроки истории. Какие ошибки «черного вторника» 1994 года нам следует учесть

Финансовый аналитик Беляев: россияне считали доллар более твердой валютой

Обменный пункт валюты в Московском метрополитене, март 1994 года. Игорь Михалев.
Россияне много чего получили от 1994 года: Первую чеченскую войну, катастрофу самолета «Аэрофлота» под Междуреченском, МММ, Солженицын из США вернулся. Однако один из самых сильных ударов людям нанесло 11 октября 1994 года — в этот день обрушился рубль.

«Черный вторник» 1994-го

Летом 1992 года правительство России начало переход на рыночную экономику и ввело свободный курс рубля. Внезапно доллар США, который до того стоил 56 копеек, взлетел до 125 рублей. К концу августа за него спрашивали уже 205 рублей. Тогда исполняющий обязанности председателя Банка России Виктор Геращенко объяснял все превышением спроса на валюту.

Падение рубля продолжалось, и уже осенью курс вырос на 17,79% — с 254 до 309 рублей. Через год, в сентябре 1993-го, он дошел до 1299 рублей. Эксперты объясняли все политической нестабильностью. Так все дожили до 11 октября 1994 года, которое осталось в истории «черным вторником». За один день курс доллара вырос на 38,5% и скакнул до 3926 рублей.

Стремительно выросли цены на продукты и товары российского производства, подскочила стоимость импортных сигарет. Хотя курс буквально через несколько дней опустился до 2994 рублей, падение и вызванная этим паника аукнулись всей стране на многие годы.

Митинг, Москва, 1994 год. Александр Поляков
Пирамида привела к падению рубля

Хотя люди очень любят списывать все неприятности на внешние происки, тут извне никаких действий не было.

«Черный вторник» 1994-го был связан с обрушением финансовой пирамиды ГКО — государственных краткосрочных обязательств, рассказал 360.ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Интересно

Государственные краткосрочные обязательства — это ценные бумаги, чаще всего облигации, которые должны быть погашены в срок до одного года. Их доход формируется за счет разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью при погашении. В России облигации выпускались Минфином с 1993 по 1998 год и служили инструментом для управления госдолгом и привлечения средств в бюджет.

Государство заимствовало средства под очень высокие проценты. Коммерческие банки соблазнялись вложением денег именно в эти бумаги вместо кредитования промышленности.

Тогда балансы коммерческих банков фактически загрузили этими облигациями, уточнил финансовый аналитик.

Это была в чистом виде пирамида. Хотя нас пытались убедить в том, что есть пирамиды капиталистические — они рушатся, а есть пирамиды, извините, социалистические (хотя социализма не было) — и они должны быть устойчивы. Однако экономика для всех совершенно одинакова, как семь нот музыки.

Михаил Беляев

Финал у авантюры был закономерен. Решение проблемы государственного долга провернули через обязательства коммерческих банков, которые потерпели крах и понесли большие убытки, сказал эксперт.

Все кончилось обрушением рубля по отношению к доллару.

Стихийный рынок, Москва, 1994 год. Peter Arkell
Последствия «черного вторника»

Тогда доллар был весьма распространен на территории России — граждане считали его более твердой и предпочтительной валютой для расчетов внутри страны, напомнил Беляев.

Это, кстати, тоже колоссальный просчет правительства того времени: оно допустило фактическую замену российских денежных знаков иностранными.

Интересно

Тогда в России и других странах СНГ появились ценники, на которых возле цифр стояли буквы «у. е». Это означало «условные единицы» — так шифровали доллары. Люди вели почти все расчеты в американской валюте, и это была страховка: упадет рубль или удержится, а «у. е» останутся прежними.

«Беспрецедентный случай, когда доллар на территории России стал жить не долларовой жизнью, которая была определена ему на территории Соединенных Штатов как национальной валюты, а своей собственной, российской жизнью», — объяснил финансовый аналитик.

Он добавил, что это был парадокс при попустительстве правительства, которое имело очень слабые представления об экономических законах и на позицию доллара смотрело сквозь пальцы. Это кончилось почти 30%-ным падением рубля. Еще и никаких компенсаций. Начались рост цен и затруднения для экономики, которой пришлось долго все это переваривать.

