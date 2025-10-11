Уроки истории. Какие ошибки «черного вторника» 1994 года нам следует учесть
Финансовый аналитик Беляев: россияне считали доллар более твердой валютой
Россияне много чего получили от 1994 года: Первую чеченскую войну, катастрофу самолета «Аэрофлота» под Междуреченском, МММ, Солженицын из США вернулся. Однако один из самых сильных ударов людям нанесло 11 октября 1994 года — в этот день обрушился рубль.
«Черный вторник» 1994-го
Летом 1992 года правительство России начало переход на рыночную экономику и ввело свободный курс рубля. Внезапно доллар США, который до того стоил 56 копеек, взлетел до 125 рублей. К концу августа за него спрашивали уже 205 рублей. Тогда исполняющий обязанности председателя Банка России Виктор Геращенко объяснял все превышением спроса на валюту.
Падение рубля продолжалось, и уже осенью курс вырос на 17,79% — с 254 до 309 рублей. Через год, в сентябре 1993-го, он дошел до 1299 рублей. Эксперты объясняли все политической нестабильностью. Так все дожили до 11 октября 1994 года, которое осталось в истории «черным вторником». За один день курс доллара вырос на 38,5% и скакнул до 3926 рублей.
Стремительно выросли цены на продукты и товары российского производства, подскочила стоимость импортных сигарет. Хотя курс буквально через несколько дней опустился до 2994 рублей, падение и вызванная этим паника аукнулись всей стране на многие годы.
Пирамида привела к падению рубля
Хотя люди очень любят списывать все неприятности на внешние происки, тут извне никаких действий не было.
«Черный вторник» 1994-го был связан с обрушением финансовой пирамиды ГКО — государственных краткосрочных обязательств, рассказал 360.ru финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Государство заимствовало средства под очень высокие проценты. Коммерческие банки соблазнялись вложением денег именно в эти бумаги вместо кредитования промышленности.
Тогда балансы коммерческих банков фактически загрузили этими облигациями, уточнил финансовый аналитик.
Это была в чистом виде пирамида. Хотя нас пытались убедить в том, что есть пирамиды капиталистические — они рушатся, а есть пирамиды, извините, социалистические (хотя социализма не было) — и они должны быть устойчивы. Однако экономика для всех совершенно одинакова, как семь нот музыки.
Михаил Беляев
Финал у авантюры был закономерен. Решение проблемы государственного долга провернули через обязательства коммерческих банков, которые потерпели крах и понесли большие убытки, сказал эксперт.
Все кончилось обрушением рубля по отношению к доллару.
Последствия «черного вторника»
Тогда доллар был весьма распространен на территории России — граждане считали его более твердой и предпочтительной валютой для расчетов внутри страны, напомнил Беляев.
Это, кстати, тоже колоссальный просчет правительства того времени: оно допустило фактическую замену российских денежных знаков иностранными.
«Беспрецедентный случай, когда доллар на территории России стал жить не долларовой жизнью, которая была определена ему на территории Соединенных Штатов как национальной валюты, а своей собственной, российской жизнью», — объяснил финансовый аналитик.
Он добавил, что это был парадокс при попустительстве правительства, которое имело очень слабые представления об экономических законах и на позицию доллара смотрело сквозь пальцы. Это кончилось почти 30%-ным падением рубля. Еще и никаких компенсаций. Начались рост цен и затруднения для экономики, которой пришлось долго все это переваривать.