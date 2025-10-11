Уроки истории. Какие ошибки «черного вторника» 1994 года нам следует учесть

Россияне много чего получили от 1994 года: Первую чеченскую войну, катастрофу самолета «Аэрофлота» под Междуреченском, МММ, Солженицын из США вернулся. Однако один из самых сильных ударов людям нанесло 11 октября 1994 года — в этот день обрушился рубль.

«Черный вторник» 1994-го

Летом 1992 года правительство России начало переход на рыночную экономику и ввело свободный курс рубля. Внезапно доллар США, который до того стоил 56 копеек, взлетел до 125 рублей. К концу августа за него спрашивали уже 205 рублей. Тогда исполняющий обязанности председателя Банка России Виктор Геращенко объяснял все превышением спроса на валюту.

Падение рубля продолжалось, и уже осенью курс вырос на 17,79% — с 254 до 309 рублей. Через год, в сентябре 1993-го, он дошел до 1299 рублей. Эксперты объясняли все политической нестабильностью. Так все дожили до 11 октября 1994 года, которое осталось в истории «черным вторником». За один день курс доллара вырос на 38,5% и скакнул до 3926 рублей.

Стремительно выросли цены на продукты и товары российского производства, подскочила стоимость импортных сигарет. Хотя курс буквально через несколько дней опустился до 2994 рублей, падение и вызванная этим паника аукнулись всей стране на многие годы.