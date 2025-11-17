«Черная пятница» — время реальных и фальшивых распродаж: как не попасться на уловки продавцов
Маркетолог Лунина объяснила, как покупать на распродажах «черной пятницы»
Осенью 2025 года покупателей традиционно ждет главный шопинг-ивент сезона — «черная пятница». Это не один день, а целый период глобальных распродаж, когда можно купить все желаемое по скидкам. Однако эксперты напоминают: настоящую выгоду получат лишь те, кто заранее подготовится. Как это сделать правильно и не поддаться ажиотажу — в материале 360.ru.
Когда начинаются и заканчиваются распродажи «черной пятницы — 2025» в России
«Черная пятница» зародилась в США, где ее проводят сразу после Дня благодарения. В этом году день распродаж придется на 28 ноября.
«Иногда ретейлеры начинают раньше — 24–25 ноября, чтобы охватить побольше времени скидок», — рассказала 360.ru маркетолог Елизавета Лунина.
Как появилась «черная пятница» в России и мире
Родина «черной пятницы» — Филадельфия. Термином назвали сильные пробки после Дня благодарения, который отмечают в последний четверг ноября.
«Впервые такие распродажи начали делать в 50-х годах, чтобы стимулировать рост цен перед рождественскими праздниками», — отметила Лунина.
В этот день магазины открываются очень рано — около пяти часов утра, а некоторые торговые сети — в полночь. Первым покупателям дают скидки от 50 до 80%, что стимулирует рост ранних продаж.
В нашей стране популярность американской «черной пятницы» началась в 2010-х. Так, первая распродажа под эгидой Black Friday прошла 6 декабря 2013 года.
«Все началось с торговых центров, а с развитием интернет-торговли конец ноября стал плотно ассоциироваться со временем, когда можно наиболее выгодно закупиться нужными (или не очень) вещами», — добавила специалист.
Интересно
Несмотря на то что «черная пятница» приходится на ноябрь, многие российские бренды используют узнаваемость понятия для распродаж в течение всего года.
Что можно наиболее выгодно купить в рамках «черной пятницы» в 2025 году
Лучше всего выбирать в категориях, где скидки реальны, а не накручены. Самые популярные:
Гаджеты и электроника для дома
Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и крупная техника — товары — локомотивы акции. Ретейлеры часто снижают на них цены до себестоимости, чтобы привлечь аудиторию.
Следует заранее планировать подобные дорогостоящие покупки именно на этот период — так можно сэкономить значительную часть накоплений.
Бытовая техника
Особенно выгодно покупать роботы-пылесосы, увлажнители, системы умного климата и другую бытовую технику. В «черную пятницу» их стоимость может упасть на 30-40%.
Брендовая одежда и обувь
Распродажи в фирменных монобрендовых магазинах — лучший момент для формирования капсульного гардероба. Качественные вещи базового кроя, купленные со скидкой, прослужат не один сезон.
Премиальная косметика и парфюмерия
В ноябре выгодно покупать не масс-маркет, а продукты люксовых брендов.
Многие из них делают скидки на фирменные наборы, которые по цене одного флакона парфюма включают в себя целую линейку ухода. Это может стать стратегической покупкой на много месяцев вперед.
Товары для хобби и саморазвития
Речь не о разовых тратах, а о серьезных инвестициях в навыки. Например, профессиональные наборы для живописи, музыкальные инструменты или годовые подписки на образовательные платформы. Их высокая исходная стоимость делает экономию в «черную пятницу» наиболее ощутимой.
Распродажи в «черную пятницу — 2025» на маркетплейсах: есть ли смысл покупать по акциям
Если ответить кратко — да, он есть, но только если подходить критически. Маркетплейсы — главная арена «черной пятницы», где сосредоточено максимальное количество предложений. Их главная ловушка — неоднородность скидок.
По такой причине Лунина посоветовала заранее изучить цены понравившихся предметов.
«Некоторые продавцы любят зачеркнуть цену, например 1999 рублей, и поставить якобы акционную — 999, хотя товары именно так всегда и стоили. Лучше искать их на маркетплейсах и в других магазинах, пользоваться приложениями для сравнения», — объяснила маркетолог.
Последние помогут отличить падение цен от искусственно завышенных за месяц до «черной пятницы».
В период распродаж выгоднее всего покупать:
- гаджеты;
- технику прошлых поколений;
- товары известных брендов типа Apple или Dyson, фирменную обувь;
- что-то из заранее составленного списка.
Интересно
Смысла в покупках в «черную пятницу» не будет у тех, кто обычно делает их импульсивно.
Если человек точно знает, что легко ведется на громкий баннер «горячее и выгодное предложение», в приложения маркетплейсов в дни распродаж лучше не заходить.
Как подготовиться к «черной пятнице» — советы маркетолога
Чтобы не потеряться в торговых центрах или во время онлайн-шопинга, следует придерживаться простых шагов, которые помогут держать себя в руках и уберечь кошелек от импульсивных покупок:
- Составить список товаров, нужных именно вам. Как вариант, почистить папки «Избранное» или wish-листы от всего лишнего;
- Изучить предложения магазинов заранее — лучше за один-два месяца до распродажи;
- Продумать бюджет покупок. Если человек подвержен импульсивности, ему следует очень внимательно отнестись к тому, чтобы не выходить за определенные лимиты;
- Включить уведомления, чтобы в числе первых получить информацию о старте продаж на той или иной площадке;
- Непосредственно перед покупкой еще раз проверить стоимость товара — нет ли наценки или другого сюрприза от маркетологов;
- Еще один шаг перед покупкой — изучение правил возврата. В период распродаж площадки часто сбывают старые модели и коллекции, иногда уже снятые с производства. Нужно убедиться, что в случае брака изделие можно будет без труда вернуть.