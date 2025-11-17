Сегодня 17:00 «Черная пятница» — время реальных и фальшивых распродаж: как не попасться на уловки продавцов Маркетолог Лунина объяснила, как покупать на распродажах «черной пятницы» 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Осенью 2025 года покупателей традиционно ждет главный шопинг-ивент сезона — «черная пятница». Это не один день, а целый период глобальных распродаж, когда можно купить все желаемое по скидкам. Однако эксперты напоминают: настоящую выгоду получат лишь те, кто заранее подготовится. Как это сделать правильно и не поддаться ажиотажу — в материале 360.ru.

Когда начинаются и заканчиваются распродажи «черной пятницы — 2025» в России «Черная пятница» зародилась в США, где ее проводят сразу после Дня благодарения. В этом году день распродаж придется на 28 ноября. «Иногда ретейлеры начинают раньше — 24–25 ноября, чтобы охватить побольше времени скидок», — рассказала 360.ru маркетолог Елизавета Лунина. Как появилась «черная пятница» в России и мире Родина «черной пятницы» — Филадельфия. Термином назвали сильные пробки после Дня благодарения, который отмечают в последний четверг ноября. «Впервые такие распродажи начали делать в 50-х годах, чтобы стимулировать рост цен перед рождественскими праздниками», — отметила Лунина.

В этот день магазины открываются очень рано — около пяти часов утра, а некоторые торговые сети — в полночь. Первым покупателям дают скидки от 50 до 80%, что стимулирует рост ранних продаж. В нашей стране популярность американской «черной пятницы» началась в 2010-х. Так, первая распродажа под эгидой Black Friday прошла 6 декабря 2013 года. «Все началось с торговых центров, а с развитием интернет-торговли конец ноября стал плотно ассоциироваться со временем, когда можно наиболее выгодно закупиться нужными (или не очень) вещами», — добавила специалист.

Интересно В 2016 году ООО «Блэк Фрайдэй» зарегистрировало товарный знак Black Friday, тем самым монополизировав ноябрьский день распродаж. В 2017-м Ассоциация компаний интернет-торговли пожаловалась на это ФАС, и обладание товарным знаком признали актом недобросовестной конкуренции. Год спустя решение ФАС подтвердил Суд по интеллектуальным правам. В 2016 году ООО «Блэк Фрайдэй» зарегистрировало товарный знак Black Friday, тем самым монополизировав ноябрьский день распродаж. В 2017-м Ассоциация компаний интернет-торговли пожаловалась на это ФАС, и обладание товарным знаком признали актом недобросовестной конкуренции. Год спустя решение ФАС подтвердил Суд по интеллектуальным правам.

Несмотря на то что «черная пятница» приходится на ноябрь, многие российские бренды используют узнаваемость понятия для распродаж в течение всего года. Что можно наиболее выгодно купить в рамках «черной пятницы» в 2025 году Лучше всего выбирать в категориях, где скидки реальны, а не накручены. Самые популярные:

Гаджеты и электроника для дома Смартфоны, ноутбуки, телевизоры и крупная техника — товары — локомотивы акции. Ретейлеры часто снижают на них цены до себестоимости, чтобы привлечь аудиторию. Следует заранее планировать подобные дорогостоящие покупки именно на этот период — так можно сэкономить значительную часть накоплений. Бытовая техника Особенно выгодно покупать роботы-пылесосы, увлажнители, системы умного климата и другую бытовую технику. В «черную пятницу» их стоимость может упасть на 30-40%. Брендовая одежда и обувь Распродажи в фирменных монобрендовых магазинах — лучший момент для формирования капсульного гардероба. Качественные вещи базового кроя, купленные со скидкой, прослужат не один сезон. Премиальная косметика и парфюмерия В ноябре выгодно покупать не масс-маркет, а продукты люксовых брендов. Многие из них делают скидки на фирменные наборы, которые по цене одного флакона парфюма включают в себя целую линейку ухода. Это может стать стратегической покупкой на много месяцев вперед.

Товары для хобби и саморазвития Речь не о разовых тратах, а о серьезных инвестициях в навыки. Например, профессиональные наборы для живописи, музыкальные инструменты или годовые подписки на образовательные платформы. Их высокая исходная стоимость делает экономию в «черную пятницу» наиболее ощутимой. Распродажи в «черную пятницу — 2025» на маркетплейсах: есть ли смысл покупать по акциям Если ответить кратко — да, он есть, но только если подходить критически. Маркетплейсы — главная арена «черной пятницы», где сосредоточено максимальное количество предложений. Их главная ловушка — неоднородность скидок. По такой причине Лунина посоветовала заранее изучить цены понравившихся предметов. «Некоторые продавцы любят зачеркнуть цену, например 1999 рублей, и поставить якобы акционную — 999, хотя товары именно так всегда и стоили. Лучше искать их на маркетплейсах и в других магазинах, пользоваться приложениями для сравнения», — объяснила маркетолог.

Последние помогут отличить падение цен от искусственно завышенных за месяц до «черной пятницы». В период распродаж выгоднее всего покупать: гаджеты;

технику прошлых поколений;

товары известных брендов типа Apple или Dyson, фирменную обувь;

что-то из заранее составленного списка.

Смысла в покупках в «черную пятницу» не будет у тех, кто обычно делает их импульсивно. Если человек точно знает, что легко ведется на громкий баннер «горячее и выгодное предложение», в приложения маркетплейсов в дни распродаж лучше не заходить.

Как подготовиться к «черной пятнице» — советы маркетолога Чтобы не потеряться в торговых центрах или во время онлайн-шопинга, следует придерживаться простых шагов, которые помогут держать себя в руках и уберечь кошелек от импульсивных покупок: Составить список товаров, нужных именно вам. Как вариант, почистить папки «Избранное» или wish-листы от всего лишнего; Изучить предложения магазинов заранее — лучше за один-два месяца до распродажи; Продумать бюджет покупок. Если человек подвержен импульсивности, ему следует очень внимательно отнестись к тому, чтобы не выходить за определенные лимиты; Включить уведомления, чтобы в числе первых получить информацию о старте продаж на той или иной площадке; Непосредственно перед покупкой еще раз проверить стоимость товара — нет ли наценки или другого сюрприза от маркетологов; Еще один шаг перед покупкой — изучение правил возврата. В период распродаж площадки часто сбывают старые модели и коллекции, иногда уже снятые с производства. Нужно убедиться, что в случае брака изделие можно будет без труда вернуть.