«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК
Психолог Буянова подала в суд на главу МОК Баха из-за санкций против России
Живущая в Мытищах детский психолог Ольга Буянова подала в суд на главу Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. Она рассказала 360.ru, что действия этой организации не только оскорбляют российских спортсменов и противоречат олимпийским принципам, но и могут сломать жизнь многим детям-атлетам.
Убийство мотивации
Специалист объяснила, что занимается детскими трансгенерационными травмами и в работе столкнулась со случаями, когда психологические проблемы возникали у подростков из-за недопуска России к международным соревнованиям.
«Я как психолог занимаюсь травмой, которая создается на года. Ко мне пришел ребенок 15 лет, который спортом занимается. <…> Мы заговорили о его вопросах, и он говорит: „Какой сейчас спорт, если я с детства занимаюсь спортом, а сейчас наших олимпийских [спортсменов] не пустили“», — отметила эксперт.
По ее словам, из-за действий МОК у детей пропадает мотивация, так как они знают, что выступать на международных соревнованиях можно только под нейтральным флагом. Она добавила, что дети зачастую начинают заниматься спортом уже с трех лет. Несмотря на вложенные силы, россияне сталкиваются с дискриминацией со стороны Запада на спортивных состязаниях, и это видят подростки.
«Я понимаю, что у ребенка травма, которая создана искусственно. То, что его [теперь] не пускают, [хотя] он добивался. Спортсмены добиваются, они идут ради какого-то результата», — уточнила психолог.
Удар по юношескому спорту
Буянова предположила, что в будущем в результате политики МОК в российском спорте возникнут колоссальные проблемы.
«Я понимаю, что эта травма сейчас упаковывается у этого поколения спортсменов <…>. У нас через 10-15 лет не будет спортсменов. У нас просто не будет людей, которые будут хотеть достигать результатов. Или им нужно идти окольными путями через другие страны», — заключила она.
В судебном иске она потребовала компенсацию морального вреда в размере 150 миллионов рублей. Заявление уже зарегистрировали, подтвердила психолог.
«Печать поставили, все приняли», — подчеркнула она.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК находится под сильным давлением транснациональных корпораций. Он напомнил, что организацию спонсирует Запад, и она сильно от него зависит.