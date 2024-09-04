«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

Живущая в Мытищах детский психолог Ольга Буянова подала в суд на главу Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. Она рассказала 360.ru, что действия этой организации не только оскорбляют российских спортсменов и противоречат олимпийским принципам, но и могут сломать жизнь многим детям-атлетам.

Убийство мотивации

Специалист объяснила, что занимается детскими трансгенерационными травмами и в работе столкнулась со случаями, когда психологические проблемы возникали у подростков из-за недопуска России к международным соревнованиям.

«Я как психолог занимаюсь травмой, которая создается на года. Ко мне пришел ребенок 15 лет, который спортом занимается. <…> Мы заговорили о его вопросах, и он говорит: „Какой сейчас спорт, если я с детства занимаюсь спортом, а сейчас наших олимпийских [спортсменов] не пустили“», — отметила эксперт.

По ее словам, из-за действий МОК у детей пропадает мотивация, так как они знают, что выступать на международных соревнованиях можно только под нейтральным флагом. Она добавила, что дети зачастую начинают заниматься спортом уже с трех лет. Несмотря на вложенные силы, россияне сталкиваются с дискриминацией со стороны Запада на спортивных состязаниях, и это видят подростки.

«Я понимаю, что у ребенка травма, которая создана искусственно. То, что его [теперь] не пускают, [хотя] он добивался. Спортсмены добиваются, они идут ради какого-то результата», — уточнила психолог.