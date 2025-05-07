Сегодня 14:08 Борьба за покупателя перекинулась на скидки. Чем ретейлеры пригрозили маркетплейсам? Глава ОПИ Павлов: ограничение скидок маркетплейсов снизит давление с поставщиков 0 0 0 Эксклюзив

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Крупные скидки маркетплейсов привели к снижению оборота обычных магазинов — они начали терять как клиентов, так и поставщиков. С инициативой ограничить предоставляемый интернет-площадками дисконт вышла Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Как регулирование скажется на покупателях — разбирался 360.ru.

Скидкам маркетплейсов очертили границу

Российские ретейлеры заявили, что маркетплейсы демпингуют цены, предоставляя скидки в размере от 30 до 50% и компенсируя их за свой счет. Об этом говорится в письме АКОРТ, направленном в правительство России. С текстом документа ознакомились «Известия». Представители офлайн-бизнеса предложили ограничить скидки интернет-площадок до 10% от всего годового оборота.

Фото: РИА «Новости»

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов в комментарии 360.ru пояснил, что обычные магазины из-за скидок маркетплейсов столкнулись с оттоком покупателей и поставщиков и вынуждены проводить масштабные сокращения сотрудников и отказываться от аренды и покупки новых помещений.

Перекос в ценовой конкуренции приведет в первую очередь к закрытию малого и среднего офлайн-ретейла, торговых центров, гипермаркетов. Станислав Богданов председатель президиума АКОРТ

По его словам, маркетплейсы, используя нерыночные скидки, влияют на всю структуру потребительского рынка, при этом онлайн-площадки часто продают недорогие товары с низкой себестоимостью, что позволяет еще сильнее снижать цены. Богданов добавил, что необходимо законодательно ограничить размер скидок на маркетплейсах и ввести порядок и условия их предоставления.

Фото: РИА «Новости»

Источники скидок на маркетплейсах

Маркетплейсы не всегда используют собственные капиталы для предоставления больших скидок для покупателей. Иногда под давлением площадки продавцы реализуют товары ниже или на грани себестоимости. Поэтому в каждом случае требуется тщательно разбираться, заявил 360.ru председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Практику, когда маркетплейс выставляет скидку на товар без согласования с продавцом или без возможности поставщика от нее отказаться, он назвал некорректной и требующей регулировки.

Фото: РИА «Новости»

Павлов отметил, что в случаях, когда интернет-площадка покрывает разницу в скидке за свой счет, не нарушая прав поставщика или продавца, такое поведение маркетплейса запрещать нельзя. Это абсолютно конкурентные условия, хоть и неприятные для офлайн-ретейла.

Никто не может ограничить компанию в возможности жертвовать своей прибылью для привлечения аудитории. Олег Павлов глава ОПИ

Если скидка на товары формируется за счет торговли контрафактом, который всегда стоит дешевле из-за того, что за него не платили налоги и пошлины, то это не только подпадает под нарушение правил конкурентной торговли, но и нарушает закон. По словам эксперта, при правильной реализации механизма регулирования размера скидок на маркетплейсах перестанут страдать поставщики, которых заставляют снижать цены на товары, а также сократятся поставки нелегальной продукции. При этом для потребителя особенно ничего не изменится. Рынок останется конкурентным, и там останутся честные игроки, которые сохранят скидки для привлечения большего числа покупателей.