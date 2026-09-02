Чем поможет россиянам легализация овербукинга: бизнес-класс и деньги за ожидание
Главред Гусаров: легализация овербукинга поможет пассажирам с компенсациями
Минтранс планирует легализовать овербукинг в России. Практика кажется спорной лишь на первый взгляд, в реальности такая методика продажи билетов может помочь самим пассажирам. В чем польза овербукинга для россиян, рассказал 360.ru главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров.
Что такое овербукинг и чего хочет Минтранс
О планах легализации овербукинга рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. При такой практике билетов изначально продают больше, чем есть мест в самолете.
Министр объяснил инициативу тем, что почти на любой рейс некоторые пассажиры не приходят. Чтобы кресла не пустовали, нужно разрешить продавать их по второму кругу. Если же пришли все, а владелец билета не попал в самолет, ему выдадут компенсацию.
В Госдуме выступили против этой практики. Председатель комитета по защите конкуренции счел, что легализовать овербукинг — значит дать авиакомпаниям право продавать билеты по своему усмотрению. В одностороннем порядке пересматривать условия, аннулировать уже проданные билеты.
Почему овербукинг стал проблемой
Со стороны кажется, что авиакомпании должно быть все равно, пришел ли человек. Деньги за билет структура получила.
«Дело в том, что часть пассажиров может просто вернуть билет в последний момент. Или даже за несколько часов до вылета. Им возвращают деньги, авиакомпания не успевает реализовать билет, кресло остается пустым», — объяснил Роман Гусаров.
Кроме того, запрещать овербукинг, по мнению специалиста, нет смысла. Это явление никуда не исчезнет, из-за технических накладок.
«Бывает, что не прилетел самолет, но у авиакомпании есть запасной резервный борт, она может отправить пассажиров им. Здесь может быть меньше кресел, так и получается неумышленный, технический овербукинг. По факту пассажиров больше, чем вмещает самолет», — рассказал специалист.
На этом этапе формируется неприятная ситуация, так как сейчас понятия «овербукинг» в законе пока нет. В итоге человек, которому не хватило места, остается один на один со своей проблемой.
«Права пассажиров не защищены, потому что овербукинга в законе не существует. Авиакомпания предлагает лишнему пассажиру: либо вы полетите завтра, или можете забрать деньги. Единственная форма защиты прав потребителя, то есть пассажира в этой ситуации, идти в суд», — добавил Роман Гусаров.
Чем поможет пассажирам легализация овербукинга
По мнению главреда Avia.ru, понятие «овербукинг» нужно вводить в законодательство. Власти четко пропишут ответственность, размеры компенсации и другие детали.
«Считаю, что нужно вводить понятие овербукинг в законодательство. Прописать в чем ответственность авиакомпании, какую компенсацию получат пассажиры, порядок выплат. Кто не должен попадать под овербукинг — защитить определенные категории граждан, пенсионеров, инвалидов, пассажира с малолетними детьми и так далее. Человек должен четко понимать, что именно ему положено, если он не попал на самолет из-за овербукинга», — отметил Роман Гусаров.
Чем полезен овербукинг
Главред Гусаров также счел, что закон об овербукинге поможет выйти авиакомпаниям из своего рода серой зоны. Взаимоотношения с перевозчиком пассажира станут более прозрачны.
«По закону авиакомпания не имеет права признать, что у нее овербукинг. Последуют отговорки, разные предлоги. Проще было бы прямо сказать: вам не хватило места по нашей вине, мы готовы выплатить компенсацию, доставить вас в пункт назначения позднее, предоставить еду и гостиницу. Сейчас перевозчик делает вид, что не понимает происходящего — в противном случае структура попадет под жесткие санкции со стороны Ространснадзора», — объяснил ситуацию главный редактор Avia.ru.
Специалист обратил внимание и на мировой опыт. Во многих странах овербукинг легализован, он приносит пассажирам прямую выгоду. Люди могут получить денежные выплаты, ваучеры на шопинг в аэропорту или даже бесплатную пересадку в бизнес-класс.
«Механизмов множество. В Европе желающих оказаться „жертвой овербукинга“ подчас бывает очень много. Люди с удовольствием получают компенсацию в несколько сотен евро, они готовы улететь через несколько часов следующим рейсом», — рассказал журналист.
При этом следующий рейс для пассажира, попавшего под овербукинг, вовсе не компенсация. Это прямая обязанность авиакомпании. Настоящей компенсацией будет уже то, что перевозчик предложит человеку сверху.
«Это может быть и бесплатное питание, какие-то денежные выплаты, ваучеры, скидки на будущие перевозки. Здесь много чего можно придумать. Например, поместить пассажира в бизнес-класс. Это хорошая компенсация. Я думаю, что пассажиры не будут в обиде», — резюмировал Гусаров.