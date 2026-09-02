Чем поможет россиянам легализация овербукинга: бизнес-класс и деньги за ожидание

Минтранс планирует легализовать овербукинг в России. Практика кажется спорной лишь на первый взгляд, в реальности такая методика продажи билетов может помочь самим пассажирам. В чем польза овербукинга для россиян, рассказал 360.ru главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров.

Что такое овербукинг и чего хочет Минтранс О планах легализации овербукинга рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. При такой практике билетов изначально продают больше, чем есть мест в самолете. Министр объяснил инициативу тем, что почти на любой рейс некоторые пассажиры не приходят. Чтобы кресла не пустовали, нужно разрешить продавать их по второму кругу. Если же пришли все, а владелец билета не попал в самолет, ему выдадут компенсацию. В Госдуме выступили против этой практики. Председатель комитета по защите конкуренции счел, что легализовать овербукинг — значит дать авиакомпаниям право продавать билеты по своему усмотрению. В одностороннем порядке пересматривать условия, аннулировать уже проданные билеты. Почему овербукинг стал проблемой Со стороны кажется, что авиакомпании должно быть все равно, пришел ли человек. Деньги за билет структура получила. «Дело в том, что часть пассажиров может просто вернуть билет в последний момент. Или даже за несколько часов до вылета. Им возвращают деньги, авиакомпания не успевает реализовать билет, кресло остается пустым», — объяснил Роман Гусаров. Кроме того, запрещать овербукинг, по мнению специалиста, нет смысла. Это явление никуда не исчезнет, из-за технических накладок.

Фото: РИА «Новости»

«Бывает, что не прилетел самолет, но у авиакомпании есть запасной резервный борт, она может отправить пассажиров им. Здесь может быть меньше кресел, так и получается неумышленный, технический овербукинг. По факту пассажиров больше, чем вмещает самолет», — рассказал специалист. На этом этапе формируется неприятная ситуация, так как сейчас понятия «овербукинг» в законе пока нет. В итоге человек, которому не хватило места, остается один на один со своей проблемой. «Права пассажиров не защищены, потому что овербукинга в законе не существует. Авиакомпания предлагает лишнему пассажиру: либо вы полетите завтра, или можете забрать деньги. Единственная форма защиты прав потребителя, то есть пассажира в этой ситуации, идти в суд», — добавил Роман Гусаров. Чем поможет пассажирам легализация овербукинга По мнению главреда Avia.ru, понятие «овербукинг» нужно вводить в законодательство. Власти четко пропишут ответственность, размеры компенсации и другие детали. «Считаю, что нужно вводить понятие овербукинг в законодательство. Прописать в чем ответственность авиакомпании, какую компенсацию получат пассажиры, порядок выплат. Кто не должен попадать под овербукинг — защитить определенные категории граждан, пенсионеров, инвалидов, пассажира с малолетними детьми и так далее. Человек должен четко понимать, что именно ему положено, если он не попал на самолет из-за овербукинга», — отметил Роман Гусаров.

Фото: РИА «Новости»