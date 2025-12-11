Сегодня 19:35 Чем кровавее, тем лучше? Почему россияне так любят тру-крайм на самом деле 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Скриншот с видео/Julian Stratenschulte/dpa/Photoagency Interpress/Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Общество

Истории о реальных преступлениях, маньяках и их жертвах продолжают привлекать огромное количество людей по всему миру. Фанаты тру-крайма засыпают и просыпаются под криминальные подкасты, моют посуду, слушая детали биографий серийных убийц. И это не какой-то новый тренд последних лет: когда-то тиражи британским газетам поднимал Джек-потрошитель, теперь СМИ рассказывают подробности дела ангарского маньяка, Фишера или Пичушкина. Более того, в России тру-крайм воспринимают как своеобразное новое ОБЖ. И одним из популяризаторов жанра стал блогер и психиатр Василий Бейнарович. Эксперт уверен: в течение жизни каждый из нас сталкивался с тремя серийными убийцами. Как минимум.

Что такое тру-крайм Тру-крайм (в переводе с английского «настоящее преступление») — название документального жанра в кино, литературе, подкастинге и других медиа, когда авторы исследуют реальные преступления, действия тех, кто их совершил, и жертв случившегося. Считается, что жанр зародился еще в XVI веке в Европе, когда в газетах начали печатать гравюры и памфлеты о пытках и жестоких расправах. В числе первых успешных тру-крайм-авторов был английский тюремный капеллан Генри Гудкол, служивший священником при тюрьме Ньюгейт в Лондоне с 1620 по 1636 годы. Сидевшие там головорезы рассказывали Гудколу на исповедях свои кровавые истории, а тот быстро смекнул, что на этом можно неплохо заработать, и занялся легким чтивом. Страшные злодеяния исповедавшихся капеллан описывал в дешевых листовках и продавал лондонцам. После несложного анализа, священник пришел к выводу, что как горячие пирожки читатели готовы покупать именно рассказы об убийствах. На них и делал упор.

Фото: Global Look Press / www.globallookpress.com

В XIX веке Лондон зачитывался публикациями о Джеке-потрошителе — маньяке, который буквально разделывал уличных проституток и держал в страхе весь город. Причем некоторые газетчики были готовы клепать фейки, лишь бы поднять себе тиражи. Так, например, в октябре 1881 года Джордж Ласк, член «Комитета бдительности Уайтчепела» — группы добровольцев, патрулировавших район, где орудовал убийца, получил вот такое «письмо из Ада».

Мистер Ласк, сэр. Я посылаю вам половину почки, которую я взял у одной из женщин и сберег для вас. Вторую половину я зажарил и съел, она была прелестной на вкус. Я пошлю вам окровавленный нож, которым вырезал ее, если вы подождете дольше. Попробуйте остановить меня, мистер Ласк.

Однако фальсификацию тогда быстро раскрыли, убийства продолжились, а маньяка так и не смогли поймать. По одной из версий, потрошил проституток врач, который не мог иметь детей.

Фото: GP/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В 1970–1980-е годы в центре внимания любителей тру-крайма оказались серийные убийцы, в том числе Чарльз Мэнсон и его секта. Судебный процесс над ними подробно описал прокурор Винсент Буглиози в книге «Helter Skelter: Правда о Чарли Мэнсоне». В 1980 году вышли в свет сразу две книги о Теде Банди, которого считают одним из самых жестоких маньяков в истории. В 90-е и начале нулевых тру-крайм приходит на ТВ, и любители жанра получают возможность наблюдать за громкими судебными делами чуть ли не в прямом эфире. Огромной популярностью в те годы пользовался судебный процесс над звездой американского футбола О’Джея Симпсона. Это была настоящая драма: обожаемого по всей стране спортсмена обвинили в убийстве жены и ее любовника. Разбирательства шли почти девять месяцев. По примерным оценкам, за делом Симпсона следили от 95 до 150 миллионов зрителей.

Фото: RF Investigative Committee/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Почему люди любят истории о маньяках и серийных убийцах Популярный в России тру-краймер Василий Бейнарович объясняет причины интереса к жанру очень просто — этот интерес есть даже на физиологическом уровне: ведь когда человеку страшно, в его организме вырабатываются адреналин и норадреналин: получается некая стимуляция, в которой люди на самом деле порой нуждается.

Свой YouTube-канал Бейнарович завел в 2013 году, но популярность начал набирать только во время ковида, когда вырос спрос на контент в жанре тру-крайм. Люди сидели по домам и им хотелось чем-то пощекотать себе нервы. Но по-настоящему широкая известность пришла к блогеру только в 2023 году, когда Бейнарович сменил ушедшую Сашу Сулим в подкасте «Дела».

«Российский тру-крайм для меня — это в некотором смысле современное ОБЖ. Именно история про то, как люди могут себя обезопасить. И какие ошибки люди не должны совершить в воспитании своих детей», — отмечал он в одном из интервью.

«Российский тру-крайм для меня — это в некотором смысле современное ОБЖ. Именно история про то, как люди могут себя обезопасить. И какие ошибки люди не должны совершить в воспитании своих детей», — отмечал он в одном из интервью.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Целевую аудиторию тру-крайма, по мнению блогера, в основном составляют девушки. Объясняется это сразу несколькими факторами. Во-первых, этот жанр, как ни странно, помогает абстрагироваться от тяжести окружающего мира: ведь весь тот ужас, который происходит на экране, происходит с кем-то другим, а зритель сидит себе на уютном диване в пижаме в обнимку с собакой и пачкой чипсов.

Дальше — момент попытки исследовать, что происходит в головах. Потому что, будем честны, женщины страдают в три раза больше от домогательств, насильственных действий сексуального характера, нападений. Люди хотят понять, как получается так, что воспитывали вроде нас всех одинаково, но почему-то я не выкопал подвал в гараже, а ты — выкопал. Что с тобой не так. Василий Бейнарович

«Для большинства девушек просмотр тру-крайма показывает, где есть опасные факторы, где тебя может подстерегать какой-то преступник, что не надо ехать с парнем, с которым ты познакомилась вчера, за город за 40 километров, где не работает связь. Не надо туда ехать», — подчеркивает Бейнарович.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

«Он не кажется каким-то чудовищем» По словам Бейнаровича, несмотря на публичную и блогерскую деятельность, он не перестает работать врачом-психиатром. Это его настоящая профессия, и он ее очень любит. «Не существует диплома, что я эксперт по серийным убийцам. Да, я в них разбираюсь, я могу понимать их психологию, могу разбирать это и приводить на клинических примерах. В этом и есть моя экспертность», — пояснял он.

Я контактировал с ангарским маньяком, когда я работал в Институте Сербского, это был один опрос. Работал с насильниками, педофилами. Мы собирали данные и документы для следователей. Я видел разный контингент, я видел специфических преступников. Василий Бейнарович

Тут же блогер отметил, что Михаил Попков (настоящее имя ангарского маньяка, — прим. ред.) внешне не показался ему каким-то «чудовищем или монстром». Во время таких беседы преступнику задавали разные вопросы о его психическом состоянии, либо о жертве — что он испытывал в момент убийства, почему совершил его именно так, может быть, была сказана какая-то триггерная фраза, которая возбудила его интерес. «Бывает, как мне рассказывали коллеги, что не хотят разговаривать. Но в случае Попкова — он достаточно открыт, чтобы рассуждать о своих деяниях», — добавил эксперт.

Я не сторонник формулировки, что тру-крайм популяризирует любовь к каким-то кровавым подробностям, я об этом рассказываю, чтобы показать, что маньяки — больные психически, что они слабые, трусливые. И весь их садизм улетучивается по щелчку, как только они оказываются перед следственными органами. Битцевский маньяк истерил, когда его задержали, чуть ли не плакал. Василий Бейнарович

Кому не надо смотреть тру-крайм Критики тру-крайма считают, что такой контент может стать триггером для человека с неустойчивой психикой и подвигнуть его на какие-то страшные поступки. Другой популярный тейк, что тру-край вреден из-за романтизации преступников.

Например, маньяк Джеффри Даммер получал огромное количество любовных писем от женщин и подростков, когда уже сидел в тюрьме. А после выхода сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли, в магазинах появились очки «как у Джеффри». Многие делали фанатские видео с актером в образе маньяка и вдохновлялись Дамером для создания костюмов на Хеллоуин. Бейнарович при этом убежден, что запрещать тру-крайм бессмысленно. По такому же принципу, по его мнению можно запрещать книги каких-то старинных рецептов, где есть описание, как разделать курицу.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

«Мир не такой добрый, как вам кажется. Но вместе с тем жизнь прекрасна. Жизнь чудесна. И из-за того, что у нас сейчас классическое явление думскроллинга и мы постоянно погружены в какие-то новости. Мы пытаемся подчеркнуть, что вот мир плохой. Но тут разговор о самом человеке и о его личности. Наверное, невротикам я бы не рекомендовал смотреть тру-крайм. Если вы очень сильно впечатлительны, не надо наполнять себя еще большими фобиями», — посоветовал он.

Но тру-крайм был всегда. Просто раньше это были страшные сказки. Вспомните, сестрам у Золушки отрезают пятку и большой палец, принцу у Рапунцель выкалывают глаза. Просто с годами это модифицировалось. Так же и серийные убийцы. Они обрастают мифами. И когда-то тиражи газет поднимал Джек-потрошитель. Даже братья Достоевские издавали журнал «Время», где тоже рассказывали про серийных убийц. Василий Бейнарович

Как ходить на свидания: советы трукраймера Давал Бейнарович и советы для тех, кто увлекается дейтингом. По его мнению, сходу вычислить маньяка по переписке, конечно, невозможно. Плюс часто люди додумывают то, чего нет. «О садистских наклонностях у нас узнают, к сожалению, только после первой ночи. По переписке как вы вычислите? Если, извините, у нас половина девушек и молодых людей странно реагируют, если вы в предложении поставили точку», — констатировал психиатр. Вместе с тем, есть несколько простых правил, которые могут обезопасить вас, когда вы идете на свидание. Во-первых, встречаться нужно в контролируемом месте — никаких поездок за город, никаких битцевских парков для прогулки. «Идите в кафе или в ресторан. Общайтесь, узнавайте друг друга. И помните, что люди умеют врать, а мужчины очень хорошо умеют врать ради соблазнения», — рекомендовал Бейнарович.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Среди запретных тем тру-краймер выделил тему бывших. Начать говорить о них, по его мнению, точно будет плохой идеей. Также с осторожностью стоит поднимать и тему матери. «Когда мы говорим про маму — это тоже интересная проблема. Многие женщины почему-то живут с установкой: „никогда не ссорьтесь с матерью избранника“. Но любовь к матери и жене — это разные вещи, но в процессе вы все равно увидите и поймете — врал он вам или не врал», — добавил блогер. Тут же Бейнарович заметил, что сначала этому может помешать сильная влюбленность. Он и сам, к слову, два года жил с девушкой, которая оказалась настоящей психопаткой с вымышленной эпилепсией.

Эту личную историю тру-краймер рассказывал в интервью Евгении Медведевой. По его словам, за те два года отношений он замечал многие проблемы, но был так влюблен, что сглаживал углы. «И когда это все вскрылось, оказалось, что у нее был муж, плюс она завела себе еще и любовника, которого увела из семьи с ребенком», — пояснил он.

«Наш мир очень сильно изменился. Страсть это круто, но вы можете сохранять ее без этих резких заявлений, обещаний. У нас главная проблема мальчиков — я наобещаю тебе и квартиру завтра, и машину. Давайте адекватно смотреть на ситуацию, давайте вы попробуете через три месяца свиданий может быть пожить вместе. Или хотя бы съездить в отпуск. Побудьте неделю без друзей. Что с вами произойдет», — добавил Бейнарович. Очень важным, по его мнению, было и остается внимание, коммуникация, расширение кругозора, чтобы лучше понимать и считывать людей. Вместе с тем, ходить и оглядываться, пугаться своей тени, — тоже так себе стратегия. Должна быть разумная осторожность, не переходящая в паранойю. И в заключение фанфакт: по статистике, которую публиковали в 2018 году, в течение всей своей жизни человек сталкивается минимум с тремя серийными убийцами. И это еще минимум. «Где-то вы, может быть, просто проходили, может быть, покупали кофе именно у этого человека, он показал вам дорогу и вез вас на автобусе. Но вы сталкивались с тремя серийными убийцами», — считает тру-краймер.