Сегодня 19:18 Чем и как запивать оливье и «шубу» на Новый год: правила для вина и советы при похмелье Сомелье Зотов посоветовал лучшее вино для оливье и селедки под шубой 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru/McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i/Victor Lisitsyn/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Врачи

Правила

Алкоголь

Вино

Новый год

Продукты

Новый год 2026

Новогодняя ночь все ближе, а вместе с ней и хлопоты по подготовке праздничного стола. И как бы ни менялись вкусы россиян, что бы ни говорили диетологи и врачи, есть вещи, которые остаются неизменными. Речь, конечно, про оливье и селедку под шубой. Какие вина лучше всего подойдут к новогодней классике с майонезом и как восстановиться в первый день 2026 года, разбирался 360.ru.

Вино для оливье: что подойдет лучше всего Классический оливье, безусловно, достаточно жирный салат. К нему лучше всего подойдет высококислотное вино, то самое традиционное игристое, которое у нас как раз ассоциируется с Новым годом, отметил член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов.

При выборе игристого к новогоднему столу эксперт рекомендовал отдать предпочтение розовым игристым винам: они более универсальны, могут сочетаться и с белым мясом, и с красным мясом, с разнообразными салатами с большим количеством ингредиентов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Так что с их помощью можно закрыть все эти задачи одним выбором. Если же рассматривать каждый салат по отдельности, для оливье можно выбрать не розовый, а белый брют. Игристый брют, например, сделан преимущественно из винограда сорта шардоне. Довольно классический вариант. Он будет хорошо сочетаться с предложенным оливье», — пояснил сомелье. Чем запивать селедку под шубой и мимозу Для селедки под шубой и мимозы Зотов снова посоветовал выбирать розовое игристое. Хотя «шуба» довольно сложное блюдо, но розовое вино, по оценке специалиста, подойдет отлично.

Если говорить о горячих блюдах, то по классическим канонам считается, что белое вино должно идти под белое мясо и рыбу, красное вино под красное мясо. При этом, если в блюде есть соус, то опираться нужно в первую очередь на него.

Фото: Медиасток.рф

«То есть если у нас красное мясо с белым соусом, мы берем белое вино.Если у нас белое мясо с красным соусом, мы делаем шаг в сторону именно красных вин. Но, опять же, категория игристых вин в этом плане универсальна, и можно встретить, например, гастроужины, где полностью весь сет блюд сочетается с разными игристыми», — добавил Зотов.

Один из важных критериев у вина, который обеспечивает ему хорошую сочетаемость с блюдами, — достаточная кислотность.Так сложилось, что в игристых винах она всегда довольно высокая, что и обеспечивает эту сочетаемость. Андрей Зотов

Правила нужны, чтобы их нарушать Если у вас сложились определенные предпочтения, лучше всего отталкиваться от них, не привязываясь к советам винных критиков и экспертов, указывает Зотов. Связано это с тем, что одно и то же вино может вызывать у разных людей совершенно полярную реакцию. Поэтому ориентироваться все-таки лучше на себя, а не на знатоков. «Нужно понимать, что мы все разные.У нас разный вкус. Поэтому, если уже есть то, что нравится конкретно вам, нужно придерживаться этого принципа. Если вам вкусно и хорошо, продолжайте так делать. Правила созданы для того, чтобы их нарушать», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но есть и такие правила, которыми лучше не пренебрегать, чтобы не упасть лицом в салат. И речь о водном балансе. Зотов рекомендует не утолять жажду алкоголем и всегда чередовать воду и спиртное. То есть действовать по принципу — порция алкоголя + стакан воды.

«Если придерживаться такой линии, утро 1 января будет безоблачным. Вы будете на коне, и похмелья не будет. Потому что все у нас проблемы утром в первую очередь от обезвоживания, потому что любой алкоголь, неважно, вино, пиво или крепкий алкоголь, выводит у нас воду из организма», — подчеркнул специалист.

Если мы не восполняем водный баланс, любой алкоголь будет потом распадаться на отравляющие вещества. Если мы воду не пили, то концентрация этих отравляющих веществ на утро в нашем организме будет выше.И от этого нам плохо. Если же мы пьем воду, то концентрация будет гораздо ниже, естественным образом будет выводиться из организма. Андрей Зотов

И наконец, самое главное — это мера, продолжил сомелье. И если выпивать после порции спиртного порцию воды, становится гораздо сложнее переборщить. «Если вода не лезет, то, наверное, с алкоголем тоже стоит немножко повременить.Это позволит сохранить ясную голову и во время вечера, и сохранить следующий день, а не чтобы очнуться 12 января», — подчеркнул он.

Фото: Медиасток.рф

Что делать при похмелье Если новогодняя ночь прошла очень бурно, и 1 января организму все-таки нужна поддержка, в первую очередь нужно помнить о воде, напоминает диетолог и нутрициолог Елена Соломатина. Хорошо, если это будет минералка, но подойдет и просто вода с лимоном. «Многие едят хаш с утра. Это такой наваристый жирный суп, который долго вываривается на огне. В нем много коллагена, как и в крепком бульоне и студне. Они облегчают состояние во время похмелья», — пояснила врач.

Фото: РИА «Новости»

Популярным средством остается рассол. Желательно, чтобы он был домашнего приготовления, в нем было много травы, укропа. Тем, кто не любит такие вещи, может подойти компот из сухофруктов, в нем много калия. Главное — не добавлять в него сахар. «Можно просто курагу или чернослив залить кипятком и пить воду. Хорошо может помочь кефир, он еще и микробиому помогает, который сильно страдает во время новогоднего застолья. И чтобы его поддержать, а он отвечает за наше состояние напрямую, кисломолочные продукты отлично подойдут. Также микробиом можно поддержать овощными салатами», — добавила Соломатина.

Хороши слизистые каши. Они богаты витаминами группы В, поддерживающими нашу нервную систему. Та же овсянка выводит излишки жира и сахара, токсинов, то есть продуктов распада. Рисовая каша, конечно, сплошной углевод, но он дает энергию мозгу. Елена Соломатина

И конечно, лучше попробовать вытащить себя на свежий воздух. Прогулки неспешным шагом никак вам не повредят. А вот с походами в баню, по словам врача, в таком состоянии, наоборот, лучше повременить. «Многие идут в баню, С одной стороны, выводятся токсины лучше, усиливается кровообращение, обмен веществ за счет этого повышается, но на сердце большая нагрузка, поэтому не каждому это показано. Можно и инфаркт получить», — предупредила эксперт.