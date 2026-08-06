«Чем дальше, тем меньше». Каким будет сентябрь после аномального лета?
Метеоролог Цыганков: август будет теплым с провалом в середине месяца
Москвичам в этом году пообещали теплую осень и длинное бабье лето. Но насколько достоверны подобные «предсказания» и на что опираются синоптики в долгосрочных прогнозах — в материале 360.ru.
Перебор статистики: прогноза на сентябрь пока нет
Конец лета в Московском регионе обещает быть теплым, в пятницу по прогнозу температура воздуха поднимется до +32 градусов. Будет ли в Центральной России затяжное бабье лето, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромедцентра Анатолий Цыганков.
Метеоролог не порадовал — по его словам, долгосрочных прогнозов на сентябрь у Гидрометцентра пока нет.
«Прогноз, то, что у нас озвучено и выложено на сайте, на август. У нас в этом году лета особо в Москве не было, август теплый. Будет небольшой провал до нормы в середине августа. И конец августа обещают быть теплым. Что касается про сентябрь, пока прогноза нет. Два года подряд сентябрь нас радовал. Была практически летняя погода. Но третий год подряд — это как лотерея 50 на 50. То есть нет прогноза на сентябрь», — заявил специалист.
Цыганков пояснил, что метеорологи могут отследить прямую зависимость погоды от каких-то явлений на три дня.
«Не очень прямая зависимость со сложными формулами есть на семь дней, и суперкомпьютеры позволяют нам высчитать. Все остальное на месяц, два и три — это просто перебор статистики. А статистика не дает 100%-ной, даже 80%-ной оправданности не дает. Она дает оправданность чем дальше, тем меньше. Другого метода в мире нет», — резюмировал метеоролог.
Погодные качели в Москву: почему погода резко меняется
В центральной части России погода зачастую меняется довольно резко, разница температур порой составляет до 10 градусов. Причину таких погодных качелей объяснил Цыганков.
По его словам, в огромной России есть регионы со стабильной погодой, в частности, Красноярский край, Якутия, Эвенкия. В этих районах погода легко предсказуема и зимой, и летом.
«Москва находится на стыке климатических зон. С одной стороны, очень теплый юго-запад, Африка, выход теплого воздуха оттуда. С другой стороны — Баренцево море холодное. И столица на перепутье этих двух [климатических зон]. <…>. Поэтому смена погоды бывает очень быстро», — пояснил эксперт.