«Чем дальше, тем меньше». Каким будет сентябрь после аномального лета?

Москвичам в этом году пообещали теплую осень и длинное бабье лето. Но насколько достоверны подобные «предсказания» и на что опираются синоптики в долгосрочных прогнозах — в материале 360.ru.

Перебор статистики: прогноза на сентябрь пока нет

Конец лета в Московском регионе обещает быть теплым, в пятницу по прогнозу температура воздуха поднимется до +32 градусов. Будет ли в Центральной России затяжное бабье лето, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромедцентра Анатолий Цыганков.

Метеоролог не порадовал — по его словам, долгосрочных прогнозов на сентябрь у Гидрометцентра пока нет.

«Прогноз, то, что у нас озвучено и выложено на сайте, на август. У нас в этом году лета особо в Москве не было, август теплый. Будет небольшой провал до нормы в середине августа. И конец августа обещают быть теплым. Что касается про сентябрь, пока прогноза нет. Два года подряд сентябрь нас радовал. Была практически летняя погода. Но третий год подряд — это как лотерея 50 на 50. То есть нет прогноза на сентябрь», — заявил специалист.