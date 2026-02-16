Сегодня 21:09 «Может быть резкий скачок». Чем чреват мораторий на размер тарифов ЖКХ Юрист Юнисова: нужно ограничить повышение тарифов по уровню инфляции 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

ЖКХ

Законы

Семья

Доходы

Экономика

Инфляция

В Госдуме предложили ввести мораторий на оплату ЖКУ до марта 2028 года. Это позволит снизить нагрузку на россиян и экономику, но есть один нюанс. Подробности — в материале 360.ru.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести мораторий на размер вносимой платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. Один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин, отметил в интервью РИА «Новости», что это поможет стабилизировать сферу ЖКХ и даст возможность россиянам спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед. «Проектом федерального закона предлагается введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года», — указано в пояснительной записке.

Фото: Медиасток.рф

Законодательная инициатива актуальна, ведь в разных регионах индексы предельного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг неравнозначны, рассказала в беседе с 360.ru эксперт в области ЖКХ, сопредседатель Некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова. Россияне массово обратились с жалобами на существенное повышение платы за ЖКУ с нового года. Это и стало причиной для разработки законопроекта. Но длительный мораторий на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги может привести к резкому росту тарифов после его окончания. Это связано с тем, что компании в сфере ЖКХ перенесут все недополученные доходы и издержки на будущее.

Соответственно, на какое-то время рост тарифов прекратится в связи с введением моратория, а по окончанию моратория может быть опять же резкий скачок. Евгения Юнисова эксперт в области ЖКХ

Постоянно утверждать мораторий, не учитывая рост инфляции и текущий износ объектов ЖКХ, нельзя. «На мой экспертный взгляд, следует в первую очередь ограничить повышение тарифов по уровню инфляции, как это было с 2010 по 2015 год, поскольку несколько лет установление предельных индексов для различных регионов позволило им выровнять издержки субъектов жилищно-коммунальной сферы и усилить меры поддержки социально незащищенным группам населения», — обратила внимание Юнисова.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

То есть, нужно снизить порог для получения жилищных субсидий малообеспеченным семьям. Например, в Москве он сейчас составляет 10% от совокупного дохода семьи. В других регионах такие предельные уровни значительно выше: 15, 18, 20%. «Необходимо увеличивать адресные бюджетные субсидии предприятиям коммунальной сферы, для которых оправданы значительные суммы на проведение ремонта, реконструкции и модернизации сетей», — резюмировала собеседница 360.ru. Сейчас есть такие федеральные программы, но требуется дополнять их региональными, что впоследствии позволит снижать издержки на предоставление коммунальных услуг.