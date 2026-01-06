Сегодня 14:20 Ориентир на Индию: чего ждать от замены узбеков и таджиков индусами на российском рынке труда? Экономист Масленников назвал обоснованным привлечение индусов в Россию 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

В начале декабря Индия и Россия договорились о повышении мобильности рабочей силы. Индийские мигранты должны стать сварщиками, портными, плотниками и арматурщиками. Кадровые агентства отмечают более чем 60-процентный рост спроса на индусов в последние годы. Плюсы и минусы инициативы — в материале 360.ru.

Соглашение России и Индии о трудовой деятельности Россия и Индия подписали соглашение о временной трудовой деятельности во время визита президента Владимира Путина в Нью-Дели. Это достаточно давняя история, связанная с очевидным дефицитом рабочей силы в России по многим специальностям, отметил в комментарии 360.ru руководитель направления финансов и экономики в Институте современного развития Никита Масленников. «Предпочтение индийским мигрантам объективно обосновано. Что касается конкуренции с теми, кто мог бы приехать из стран ближнего зарубежья и так далее — это вопрос, связанный с составом этой рабочей силы. Потому что здесь особой конкуренции нет, поскольку все, что могли привлечь по этим специальностям из этих самых стран, мы уже сделали», — сказал он.

По его словам, дискриминации не возникнет. Но существует вопрос адаптации. «Конечная эффективность всех участников индийской рабочей силы на нашем рынке еще только должна будет доказывать свою результативность. Поэтому здесь я пока рассматривал бы как некоторый эксперимент, который может принести свои плоды, но еще очень многое требуется уточнить, проверить, выверить уже практикой. Но каких-то системных рисков для и наших соотечественников, и для мигрантов из других стран я пока не вижу. Это все-таки достаточно сбалансировано и по большому счету экспериментально», — подчеркнул Масленников.

Как приток индусов повлияет на состав трудовой иммиграции Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Индии проработан в российских экономических структурах. На территории страны уже находится около 90 тысяч индусов, которые относят себя к трудовым мигрантам. Приток рабочих повысит конкуренцию между иммигрантами, потому что в основном они были представлены выходцами из Центральной Азии, рассказал 360.ru экономист Владимир Оленченко. «Тут тоже вопрос: те, которые по своей инициативе приехали, и те, кто в рамках общих соглашений. Иммигранты из Индии пока относятся к неквалифицированным — это строительные работы, грубо говоря, уборка улиц», — привел пример эксперт.

Сложности возникнут, если индусы начнут работать в уже занятых сферах: доставке или такси.

Общее появление числа иммигрантов требует более тщательного регулирования. Потому что иммигранты для нас приемлемы, если они приехали работать. А если будут болтаться по улицам, образовывать какие-то общины и так далее, это, конечно, нам неприемлемо. Владимир Оленченко экономист

Факторы роста спроса на индийских рабочих К основным факторам роста спроса на индийских мигрантов относится острый дефицит кадров в России. Речь идет о сварщиках, плотниках, арматурщиках и других рабочих специальностях, рассказала 360.ru независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Также один из факторов — демографический провал 90-х. «Идет старение рабочей силы. Нежелание молодежи идти в рабочие профессии создало огромную нишу. Уход работников из Средней Азии, сокращение их притока из Центральной Азии. Традиционный мигрант у нас из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана теперь имеет альтернативы: Турция, ЕС, Эмираты. Внутренний рост экономики. Мобильность в России осложнена валютными и логистическими проблемами, и это создает дополнительный вакуум», — объяснила она. На фоне санкций намечается геополитическая переориентация логистик. Россия активно ищет новые каналы экономического и человеческого обмена. Индия — это стратегических партнер, не поддерживающий санкции.

Организованный набор из Индии видится как более надежный и управляемый канал, чем стихийная миграция. Индия имеет развитую систему технического образования, Industrial Training Institute, в которой выпускают большое количество сертифицированных специалистов. Зулия Лоикова независимый HR-специалист

Навыки индийских рабочих часто соответствуют международным стандартам, что важно для работы на крупных объектах — в судостроении или металлургии. Важный фактор — стоимость затрат на рынке труда. «Он не решающий, потому что индийские квалифицированные сварщики могут обходиться дешевле российских, но не обязательно дешевле среднеазиатских. Основной козырь — сочетание доступности, управляемости и подтвержденной квалификации», — добавила Лоикова.

Индийские рабочие часто обладают международными сертификатами по сварке, что важно для нефтегазовой и судостроительной отрасли. Но есть нюансы. «Первый — это язык, стандарты, потому что у нас российская действительность, ГОСТы российские, технические нормы, СНИПы, опыт работы в российских условиях, то есть возможные сложности с работой в холодном климате, даже в экстремальном климате, в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, на специфических российских производствах тоже», — перечислила специалист. В регионах наибольший спрос наблюдается в строительстве, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике. Также речь идет о крупных промышленных центрах, таких как Санкт-Петербург.

Какие трудности могут возникнуть Климатическая история — самый тяжелый вызов для индийцев, заявила Лоикова. «Зима для большинства индийцев — это просто шок. И здесь не только качественная спецодежда нужна, но и адаптационный период, работы в коротких сменах», — отметила она. Языковый барьер — критическая проблема для безопасности и эффективности. «Это обязательные курсы русского языка как в Индии перед отъездом, так и по приезде. Работа с переводчиками, посредниками, использование визуальных инструкций. Культурные, бытовые различия у нас тоже существуют», — добавила специалист. Для индийских мигрантов нужно будет создать условия для религиозных практик, организовать привычное для них питание и межкультурные тренинги для российских менеджеров.

Упрощенный порядок найма по межправительственному соглашению — главный инструмент решения проблемы. Процесс получения разрешения централизован и призван быть быстрее, чем для обычных трудовых мигрантов. Зулия Лоикова независимый HR-специалист

Перспективы и риски привлечения индийских рабочих Полностью в России не заменят работников из стран СНГ индусами, считает Лоикова. «Диверсификация потоков просто идет. Индийцы в основном будут заниматься нишей квалифицированных рабочих в организованных секторах. Это крупные компании, стройки. Работники из СНГ по-прежнему доминируют в сферах услуг, ЖКХ, сельском хозяйстве», — добавила она. В 2026–2027 годах рост числа мигрантов из Индии будет умеренно массовым, но не целевым. К плюсам притока индийских рабочих относится снижение кадрового дефицита в важных отраслях, повышение качества работ, стимулирование российских сотрудников к повышению квалификации за счет конкуренции.

К рискам относится социальная напряженность, давление на зарплаты, утечка компетенции и зависимость. «Мы опять ставим себя в миграционную зависимость от одной страны, это политические и экономические риски тоже дополнительные. Поэтому приток индийских рабочих — это стратегический ответ на глубокий кадровый кризис в нашей стране, в российской промышленности», — объяснила Лоикова. По ее словам, успех проекта будет зависеть от эффективности социокультурной адаптации, способности российского общества интерпретировать новую культурно далекую группу мигрантов. В среднесрочной перспективе поток станет важным, но не доминирующим элементом на отечественном рынке труда.