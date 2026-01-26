Чао, латиница. Кого обяжут сменить вывески на русские с 1 марта 2026 года
Ресторатор Искусных рассказала, из-за чего вырастут цены после 1 марта 2026 года
С 1 марта 2026 года бизнес обязали перевести оформление латинскими буквами на русский язык в меню, на вывесках и других элементах оформления. Следует либо их заменить полностью на кириллицу, либо продублировать. Кого правило не коснется и какие штрафы предусмотрели за нарушение, выяснил 360.ru.
Что изменится с 1 марта 2026 года
С весны вся публичная информация в кафе, магазинах и других предприятиях должна быть на русском или дублироваться кириллицей. Изменения коснутся:
- наружных вывесок;
- навигации и интерьерных элементов, например указателей open и closed;
- меню — печатных и настенных;
- брендированной посуды, упаковки, мерча;
- иногда — проектной документации и согласований.
Исключения сделают только для уже зарегистрированных товарных знаков на латинице, например Fix Price, Wildberries, Ozon, LEGO, Nike и так далее. Однако даже такой гигант, как Rostic’s, продублировал название на русском языке — «Ростик’с», тем самым обеспечив себе дополнительную юридическую защиту.
Траты на подобные изменения могут поднять цены минимум на 5%, считает Mash. Региональные заведения общественного питания потратят на новое внешнее оформление 10-30% от общего дохода. Например, кофейне в Курске это обойдется в среднем в 200 тысяч рублей, а в городах побольше — в 400 тысяч. Покрывать подобные расходы будут, скорее всего, за счет потребителей.
Штрафы за нарушение закона о защите русского языка
Согласно статье 14.8 КоАП России, штрафы за использование латиницы без дублирования русскими буквами составят 500–1000 рублей для ИП.
Юридическим лицам нарушение обойдется в 5–10 тысяч, рассказал 360.ru юрист, кандидат юридических наук, замдиректора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.
Интересно
«При первичной проверке контролирующие органы, вероятно, предоставят 10–30 дней на устранение нарушений. Повторные грозят реальными штрафами и постановлениями о демонтаже вывесок», — уточнил юрист.
Закрытие бизнеса из-за единичного нарушения маловероятно, но систематические в сочетании с жалобами клиентов могут привести к таким последствиям, отметил эксперт.
Что произойдет на самом деле — мнение ресторатора
Вступление в силу закона о защите русского языка действительно приведет к тому, что часть расходов с высокой вероятностью переложат на потребителя, но не напрямую и не одномоментно, отметила в беседе с 360.ru эксперт по структурированию и развитию малого и среднего бизнеса, ресторатор, сооснователь концепций «Тайцы», Genso, IS KU Мария Искусных.
«С точки зрения экономики бизнеса, любые обязательные регуляторные расходы, не создающие дополнительной выручки, в итоге должны быть компенсированы. Закон, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, относится именно к таким затратам», — объяснила эксперт.
Для гигантов это не станет проблемой. Для малого и среднего же бизнеса, особенно в регионах, траты будут уже существенными. Все потому, что в России пока нет практики подачи на патент одновременно с запуском проекта. Часто о регистрации товарного знака начинают задумываться только после открытия второго или третьего заведения.
Так как расходы на новые вывески не увеличивают поток гостей, не повышают средний чек и не улучшают маржинальность, их будут добывать следующим образом:
- либо сократят прибыль, что для многих заведений критично;
- либо сократят другие статьи расходов, часто уже оптимизированные;
- частично переложат нагрузку на потребителя, то есть повысят цены.
«На практике используют комбинацию второго и третьего вариантов, но полностью избежать влияния на цены невозможно», — отметила Искусных.
Еще один сценарий — зарегистрировать товарный знак на латинице в Роспатенте. Однако на это потребуется время.
«Нормативный срок такой процедуры — 18 месяцев плюс две недели. Это делает подобный вариант нереализуемым в условиях оставшегося до марта 2026 года времени. Если бренд не стратегически важный (например, для франшиз или международных компаний), финансово выгоднее переименовать вывески на кириллицу», — посоветовал эксперт.
По мнению юриста, Роспатент продолжит регистрировать товарные знаки на латинице и после марта 2026 года, но использовать их в публичном пространстве можно будет только при дублировании русского названия с соблюдением требований к шрифтам, цвету и приоритету государственного языка.
Вырастут ли цены после 1 марта 2026 года?
Ресторатор Искусных считает, что с наступлением весны не следует ждать резкого скачка цен. Повышение будет постепенным, распределенным по времени и часто замаскированным под плановую индексацию. Ведь прикрываться есть чем: рост цен в этом году обусловлен налоговой реформой и увеличением, иногда критичным, налоговой нагрузки на бизнес.
Искусных предположила, что в кофейнях, небольших кафе и несетевых ресторанах средний чек увеличится на 2-5% в течение полугода-года после 1 марта. В заведениях с высокой долей брендированной упаковки и посуды цены могут вырасти на 5%, а в крупных сетях они составят минимальное значение — основной причиной роста станет повышение НДС до 22%.
Выдержит ли малый и средний бизнес?
Для гостей рост цен будет выглядеть как уже привычное подорожание. Рядовой покупатель не удивляется, ведь стоимость всего вокруг постоянно поднимается. Что до предпринимателей?
«Для бизнеса это еще один обязательный фактор издержки, который особенно болезненно будет бить по независимым заведениям и региональным проектам. В долгосрочной перспективе рынок адаптируется, но в 2026 году именно малый ресторанный бизнес понесет наибольшую нагрузку, многие игроки в целом уйдут с рынка», — уверена Искусных.
Зато Матюшенков не был таким категоричным. По его мнению, риски для малых предприятий, таких как кафе или барбершопы, часто преувеличены, так как средняя стоимость замены вывески обойдется в 15–30 тысяч рублей на одну точку, что для большинства среднего и даже малого бизнеса некритично.
«Угроза закрытия реальна лишь для компаний с крайне низкой рентабельностью, менее 10%, и высокой долговой нагрузкой. Чтобы минимизировать потери, важно сохранить брендинг через креативные решения: например, использовать русскоязычное название с отсылкой к оригиналу или добавить сноски с пояснениями», — указал юрист.
Для долгосрочной защиты бренда он посоветовал зарегистрировать товарный знак на русском языке, даже если текущие изменения не требуют этого срочно.