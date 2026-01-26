Сегодня 18:50 Чао, латиница. Кого обяжут сменить вывески на русские с 1 марта 2026 года Ресторатор Искусных рассказала, из-за чего вырастут цены после 1 марта 2026 года 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 1 марта 2026 года бизнес обязали перевести оформление латинскими буквами на русский язык в меню, на вывесках и других элементах оформления. Следует либо их заменить полностью на кириллицу, либо продублировать. Кого правило не коснется и какие штрафы предусмотрели за нарушение, выяснил 360.ru.

Что изменится с 1 марта 2026 года С весны вся публичная информация в кафе, магазинах и других предприятиях должна быть на русском или дублироваться кириллицей. Изменения коснутся: наружных вывесок;

навигации и интерьерных элементов, например указателей open и closed;

меню — печатных и настенных;

брендированной посуды, упаковки, мерча;

иногда — проектной документации и согласований. Исключения сделают только для уже зарегистрированных товарных знаков на латинице, например Fix Price, Wildberries, Ozon, LEGO, Nike и так далее. Однако даже такой гигант, как Rostic’s, продублировал название на русском языке — «Ростик’с», тем самым обеспечив себе дополнительную юридическую защиту. Траты на подобные изменения могут поднять цены минимум на 5%, считает Mash. Региональные заведения общественного питания потратят на новое внешнее оформление 10-30% от общего дохода. Например, кофейне в Курске это обойдется в среднем в 200 тысяч рублей, а в городах побольше — в 400 тысяч. Покрывать подобные расходы будут, скорее всего, за счет потребителей.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Штрафы за нарушение закона о защите русского языка Согласно статье 14.8 КоАП России, штрафы за использование латиницы без дублирования русскими буквами составят 500–1000 рублей для ИП. Юридическим лицам нарушение обойдется в 5–10 тысяч, рассказал 360.ru юрист, кандидат юридических наук, замдиректора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.

Интересно Для застройщиков штрафы за использование латиницы в названиях жилых комплексов достигают 100–500 тысяч рублей. Для застройщиков штрафы за использование латиницы в названиях жилых комплексов достигают 100–500 тысяч рублей.

«При первичной проверке контролирующие органы, вероятно, предоставят 10–30 дней на устранение нарушений. Повторные грозят реальными штрафами и постановлениями о демонтаже вывесок», — уточнил юрист. Закрытие бизнеса из-за единичного нарушения маловероятно, но систематические в сочетании с жалобами клиентов могут привести к таким последствиям, отметил эксперт.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Что произойдет на самом деле — мнение ресторатора Вступление в силу закона о защите русского языка действительно приведет к тому, что часть расходов с высокой вероятностью переложат на потребителя, но не напрямую и не одномоментно, отметила в беседе с 360.ru эксперт по структурированию и развитию малого и среднего бизнеса, ресторатор, сооснователь концепций «Тайцы», Genso, IS KU Мария Искусных. «С точки зрения экономики бизнеса, любые обязательные регуляторные расходы, не создающие дополнительной выручки, в итоге должны быть компенсированы. Закон, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, относится именно к таким затратам», — объяснила эксперт. Для гигантов это не станет проблемой. Для малого и среднего же бизнеса, особенно в регионах, траты будут уже существенными. Все потому, что в России пока нет практики подачи на патент одновременно с запуском проекта. Часто о регистрации товарного знака начинают задумываться только после открытия второго или третьего заведения.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Так как расходы на новые вывески не увеличивают поток гостей, не повышают средний чек и не улучшают маржинальность, их будут добывать следующим образом: либо сократят прибыль, что для многих заведений критично;

либо сократят другие статьи расходов, часто уже оптимизированные;

частично переложат нагрузку на потребителя, то есть повысят цены.

«На практике используют комбинацию второго и третьего вариантов, но полностью избежать влияния на цены невозможно», — отметила Искусных. Еще один сценарий — зарегистрировать товарный знак на латинице в Роспатенте. Однако на это потребуется время. «Нормативный срок такой процедуры — 18 месяцев плюс две недели. Это делает подобный вариант нереализуемым в условиях оставшегося до марта 2026 года времени. Если бренд не стратегически важный (например, для франшиз или международных компаний), финансово выгоднее переименовать вывески на кириллицу», — посоветовал эксперт. По мнению юриста, Роспатент продолжит регистрировать товарные знаки на латинице и после марта 2026 года, но использовать их в публичном пространстве можно будет только при дублировании русского названия с соблюдением требований к шрифтам, цвету и приоритету государственного языка.

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

Вырастут ли цены после 1 марта 2026 года? Ресторатор Искусных считает, что с наступлением весны не следует ждать резкого скачка цен. Повышение будет постепенным, распределенным по времени и часто замаскированным под плановую индексацию. Ведь прикрываться есть чем: рост цен в этом году обусловлен налоговой реформой и увеличением, иногда критичным, налоговой нагрузки на бизнес. Искусных предположила, что в кофейнях, небольших кафе и несетевых ресторанах средний чек увеличится на 2-5% в течение полугода-года после 1 марта. В заведениях с высокой долей брендированной упаковки и посуды цены могут вырасти на 5%, а в крупных сетях они составят минимальное значение — основной причиной роста станет повышение НДС до 22%. Выдержит ли малый и средний бизнес? Для гостей рост цен будет выглядеть как уже привычное подорожание. Рядовой покупатель не удивляется, ведь стоимость всего вокруг постоянно поднимается. Что до предпринимателей?

Фото: Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com

«Для бизнеса это еще один обязательный фактор издержки, который особенно болезненно будет бить по независимым заведениям и региональным проектам. В долгосрочной перспективе рынок адаптируется, но в 2026 году именно малый ресторанный бизнес понесет наибольшую нагрузку, многие игроки в целом уйдут с рынка», — уверена Искусных.

Зато Матюшенков не был таким категоричным. По его мнению, риски для малых предприятий, таких как кафе или барбершопы, часто преувеличены, так как средняя стоимость замены вывески обойдется в 15–30 тысяч рублей на одну точку, что для большинства среднего и даже малого бизнеса некритично. «Угроза закрытия реальна лишь для компаний с крайне низкой рентабельностью, менее 10%, и высокой долговой нагрузкой. Чтобы минимизировать потери, важно сохранить брендинг через креативные решения: например, использовать русскоязычное название с отсылкой к оригиналу или добавить сноски с пояснениями», — указал юрист. Для долгосрочной защиты бренда он посоветовал зарегистрировать товарный знак на русском языке, даже если текущие изменения не требуют этого срочно.