Сегодня 13:36 Запрет пропаганды чайлдфри: борьба с последствиями, а не с причиной 0 0 0 Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Чайлдфри — это люди, которые сознательно не заводят детей. В России совсем скоро должны принять запрет. Точнее, закон, содержащий запрет на пропаганду этой идеологии. Рядовому обывателю необходимо понимать, кто такие чайлдфри, где можно столкнуться с их пропагандой и зачем вообще обо всем этом так навязчиво поют. Даже я — отец двоих детей и троих внуков — заинтересовался.

Средства массовой информации успели посеять в умах юного и не очень юного поколения эту тему, практически пропагандируя ее. Простая же логика. Пропаганда — это распространение какой-то информации. Вот ее сейчас, благодаря усилиям инициативных людей, которые пишут законы, усиленно распространяют СМИ. Ну, что тут ответишь. Все в риторической плоскости, потому идем дальше. Вычитал, что цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент. По-русски «контент» — это вид информации, распространяемой с определенной целью. И далее, что такая информация точно помешает решить проблему демографии.

Так и сказано: «Не запретив это, мы не решим проблему демографии. Пропаганда бездетности — социально опасное явление».

Ну и далее начинается хор из голосов знающих людей о том, как это опасно, что это часть программы глобалистов о «золотом миллиарде», вырождением борьбы за равноправие женщин, противоречиям с традиционными ценностями, происками супостатов. В общем, много хороших, умных, правильных посылов. Самое-то главное, что нигде не звучат причины — почему человек склоняется к таким решениям? Они вообще озвучивались? Может, они все-таки напрямую связаны с нерешаемой проблемой демографии?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Там же много чего можно называть. Дети растут, постоянно требуют заботы, секций, одежды, репетиторов, отдыха, медицинского обслуживания. Отдельной комнаты в квартире, доступного образования, много чего. А еще работающую маму, и хорошо бы, если еще есть папа. Стало быть, если есть такие причины, надо понять, как бороться с причинами, а не со следствием. То есть огромный социальный пласт на пути. На подходе будут и культура и педагогика. Все ли там законы правильные и работают или только отчеты правильные? А то получается слегка декларативно. И все слышат лишь слова «запрет» и«штраф».

Самое главное — уже сейчас люди, все это инициировавшие, начинают давать какие-то пояснения, разъяснения, объяснять нюансы: что считать пропагандой, что — нет. То есть начинают как бы оправдываться. Юристы вообще все отдают на усмотрение тех, кто потом будет заводить дело о штрафе. Как посмотрят, как увидят, как поймут, как расценят, какую цель будут преследовать.

Помнится, в СССР был налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Ввели его в 1941 году, потом несколько раз переписывали и отменили в 1992-м. Непростые годы были. Составлял налог 6% от заработной платы. Кто-то занимался анализом этого опыта?

Вот и весь расклад. Да, чуть не забыл, еще один вопрос: обязательно английским термином пользоваться было? Нет ли какого закона против засилья и навязывания такой терминологии?