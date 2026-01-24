Бывший не выходит из головы: как понять, что имеешь дело с ментальным сквоттерством

Знакома ситуация: вы уже несколько месяцев как расстались, но бывший по-прежнему «прописан» в мыслях. Физических встреч нет, а на психической территории диалоги продолжаются. Причем не так важно, в каком регистре они звучат: вы идеализируете и тоскуете по «исключительному человеку» или, наоборот, прокручиваете обвинения в адрес главного монстра своей жизни. Инвестиции в отживший контакт сохраняются — а значит, нет свободной энергии для создания нового союза. Вы застряли. Почему так происходит?

Даже если отношения завершились по вашей инициативе и с ясным пониманием, почему так лучше, они все равно оставили след. В этом отпечатке всегда намешано разное: образы прошлого, настоящего и несостоявшегося будущего; легкое, радостное, очаровательное — и тяжелое, тягостное, некрасивое. Проститься придется со всем сразу. Это — работа горевания.

Любая утрата ведет нас именно к такому переживанию. Парадокс в том, что горе — одно из самых избегаемых чувств в нашей культуре. Чтобы не сталкиваться с болью утраты, психика часто предлагает обходные пути. Например, бесконечно заходить на страницу в социальных сетях, отслеживать обновления, проверять, когда он или она была в сети в последний раз.

Полезность этой информации лучше не анализировать. Еще можно мониторить, на какие вечеринки ходят подруги бывшей — вдруг она там.

Несмотря на очевидную нелогичность этих действий, прекратить их бывает непросто. Психологический торг продолжается — теперь уже в диалоге с собой:

— Он перестал выкладывать сторис. Наверняка страдает, как и я. Может быть, еще можно все вернуть?

— Она ходит по гостям и будто легко меня забыла. Предательница. Скорее всего, она никогда меня не любила.