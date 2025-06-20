«Бизнес повели в правильное русло». Бутина объяснила смысл перехода на российское ПО

Развитие цифровой независимости — главный вызов, который стоит перед Россией на ближайшие 5-10 лет. Про уже принятые решения, а также о подготовке кадров, воспитании подрастающего поколения, помощи переселенцам из недружественных стран в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой на полях ПМЭФ-2025 рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Суверенитет российских технологий

Госдума активно ведет работу в обеспечении цифрового суверенитета страны. Уже принят ряд законов о переводе частного бизнеса и госкорпораций на российское программное обеспечение, напомнила Бутина. «Да, пока это вызывает некоторые сложности, но с точки зрения перспективы этими краткосрочными вопросами можно пренебречь», — заявила она. Депутат добавила, что для привлечения компаний к переходу на отечественное программное обеспечение действуют определенные льготы, а также продленный мораторий на проверки. «Я бы не сказала, что здесь используется принцип кнута и пряника. Это скорее попытка направить бизнес в правильное русло», — пояснила Бутина.

Решение кадрового вопроса

Еще одним вызовом, который сегодня нужно решить, Бутина назвала нехватку рабочих рук.

Она пояснила, что 20 июня приняла участие в сессии по кадрам, которую провели помощник президента России и председатель государственной комиссии по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров Дмитрий Миронов, вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Там поднимался вопрос о том, как нам сделать так, чтобы не акцентироваться на возвращении [иностранного] бизнеса, а чтобы втягивать самые талантливые кадры в наши компании. Мария Бутина депутат Госдумы

Она добавила, что также считает важной практику, когда крупные компании берут шефство над учениками старших классов российских школ, чтобы потом привлекать к себе на работу. «Этим славится компания „Уралхим“. <…> Такие программы есть у „Росатома“ и еще у ряда государственных корпораций. То есть они работают и работают успешно», — сказала Бутина. Сейчас, по ее словам, также идет активная работа по вопросам переподготовки кадров. «Будущее — за технологиями, но рабочие профессии, инженеры никуда не денутся. Когда речь идет о таком сложном и комплексном развитии, как развитие государства, тем более в такой меняющейся глобальной обстановке, нужно успевать держать руку на пульсе везде», — подчеркнула депутат.

Формирование гражданской позиции с детства

Работа с подрастающим поколением заключается не только в обучении и подготовке будущих специалистов. Важно обращать внимание на патриотическое воспитание, отметила Бутина. Положительными примерами она назвала поднятие государственного флага и уроки «Разговоры о важном». «Это прекрасная практика. Я сама часто их веду. Как преподаватель по первому образованию, прекрасно понимаю, о чем идет речь, и вижу, какая это ответственность», — сказала депутат.

Бутина добавила, что такие нормы касаются не только школьного, но и дополнительного образования, когда в домах творчества проходят встречи с героями специальной военной операции.

Мы с вами помним то время, когда к нам приходили ветераны. И насколько в душе у тебя отзывалось, что перед тобой участник Великой Отечественной войны. Современная молодежь из-за того, что многие ветераны ушли из жизни и сильно состарилась, лишилась этого чувства. Поэтому важны встречи с новыми героями. Мария Бутина

Она отметила, что такие уроки мужества стали прекрасным примером для современных школьников. Одно дело — услышать о герое, совершенно другое — лично с ним познакомиться.

Социальный навигатор для переселенцев

Несогласные с политикой своих правительств жители недружественных стран начали получать вид на жительство в России по упрощенной процедуре. Теперь главная задача — помочь им адаптироваться и выбрать новое место жительства, рассказала Бутина.

Она пояснила, что люди поехали, прекрасно понимая, что не получат на новом месте ни пособий, ни дотаций, поэтому необходимо их хотя бы сориентировать и рассказать о российских регионах.

Необходим такой социальный навигатор, который поможет. Далеко не все хотят в Москву или Санкт-Петербург. Нижний Новгород и Калужская область уже накопили достаточный опыт в приеме иностранцев. Московская область тоже может вступить в эту программу. Мария Бутина

Депутат подчеркнула, что в Россию перебрались полные семьи высококвалифицированных специалистов с финансовой независимостью. Они готовы работать на благо страны. Но нужно помочь им в адаптации: дома власти принимали не устраивающие их законы, и в России люди увидели свое спасение.

Бутина — о конфликте Ирана и Израиля

Оставить без внимания продолжающийся обмен ударами между Ираном и Израилем депутат Мария Бутина не смогла. Она отметила, что рассчитывает на скорое отрезвление сторон, чье противостояние грозит перерасти в глобальную войну. «Мне очень тревожно за людей, и я желаю, чтобы конфликт как можно скорее завершился мирным образом», — подчеркнула депутат. Она добавила, что считает правильной позицию России, которая предложила свои дипломатические усилия для деэскалации на Ближнем Востоке. Также Бутина поддержала позицию президента Владимира Путина и МИД России о том, что смена политического режима в Иране силовым путем недопустима.