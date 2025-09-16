Часто слышится один и тот же вопрос: «Как так получилось, что на Украине или в других постсоветских республиках люди, говорящие на русском языке, ненавидят русское и присягают антирусским ценностям?» Ведь одна из ключевых составляющих трагедии, развернувшейся в зоне СВО, заключается в том, что русские люди убивают русских. Причины насколько просты, настолько и очевидны.

Болезнь состоит в том, что люди в России, уверенные в собственной правоте, возмущены: как так получилось, что русские люди отринули все русское? Как так сложилось, что они сражаются против русского и России на Украине? Или в Прибалтике, или в Армении, или в Молдавии? Однако что формирует русскость как таковую? Что определяет идентичность, цивилизационную и национальную? Ответ следующий — язык, культура и вера. Даже сейчас в век размытости и глобализма. Поэтому и в Прибалтике, и на Украине, и во многих других постсоветских республиках православие, русские язык и русская культура атаковались и разрушались в первую очередь. Такова была, если угодно, транснациональная политика. На Украине это проявилось особенно ярко. Была организована раскольническая церковь, православие притесняли, а язык и культура стали главной мишенью для радикального украинского национализма. В результате на протяжение долгих 30 лет русские люди на Украине (и не только в ней) подвергались чудовищным ментальным, интеллектуальным, духовным и иным атакам. Прессинг этот был колоссален.

Фото: Участники марша националистов в Киеве / РИА «Новости»

То, что произошло в Крыму и Севастополе, когда полуостров вернулся на Родину, стало не логичным продолжением, а исключением из правил. К сожалению, в самой России не стали изучать природу этого чудесного возвращения, а предпочли рассказывать о бегстве от бандеровцев, блестящей операции и тому подобных вещах, которые, как вчерашние сплетни, распространяли сотни пропагандистов. Меж тем феномен крымского возвращения в том, что оно произошло не благодаря, а вопреки внешней политике — это чудо во многом сотворили люди.

Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Что произошло дальше? Случился 2014 год, когда оставшиеся на Украине русские люди ждали прихода России, но оно не произошло, вернее так — произошло не в полной мере. Мариуполь и Харьков образца 2014 года значительно отличались от Мариуполя и Харькова образца 2022-го — восемь лет промедления привели к тому, что русскость оказалась еще более размыта. Что могло изменить такое положение дел? Иная ситуация в ДНР и ЛНР.

Фото: Участники митинга в Луганске в поддержку требований глав ЛНР и ДНР к Киеву прекратить экономическую и транспортную блокаду Донбасса, 2017 год / РИА «Новости»

Как бы ни прозвучала следующая фраза, но она важна для понимания: люди — это материал, из которого лепят то, что необходимо тем или иным кураторам и демиургам. На Украине и в других постсоветских республиках из русских людей сделали при бездействии или недостаточном действии внешней политики России антирусскую силу, которая должна была противостоять русским.

С чем бы это сравнить? С неким экспериментом, когда из двух близнецов над одним из них проводят эксперимент по мутации. В результате получают точно такое же, но злое существо, прекрасно понимающее собрата и вместе с тем его ненавидящее.

Поэтому так кровава бойня. Поэтому она идет так долго. Поэтому Запад снова и снова подбрасывает хворост в пылающий братоубийственный костер. Есть ли способ его потушить? Да, и он единственен: собирать внутри России русских людей, которые хотят быть частью России и русского. Мы много слышали о Русском мире, но что после этих разговоров, каков их итог? В чем реально проявляется этот мир? Ответ одновременно сложен и прост — это люди. Если мы не объединим их в России, их заберут другие, как это уже произошло.

Фото: Донецк, 2014 год. Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Те русские, которые хотят приехать в Россию, должны быть приняты должным образом. Новые территории, ставшие частью России, должны получить достойную жизнь. Это лучшая прививка от того, чтобы русские люди по всему миру не становились частью антирусского мира, не превращались в рабов, идущих на бунт против всего русского под лозунги тех, кто десятилетиями рассказывает об угнетении русскими и Россией, хотя питается ее благами и кормится за ее счет. Они будут захвачены в плен, ментально и интеллектуально, если мы не поможем освободиться им, сделав их частью себя, которой в сути своей они быть никогда не переставали. Такова сегодня главная борьба за русских людей, их сердца и умы.