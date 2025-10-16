16 октября 2025 01:35 Будто сошел со страниц Гоголя: губернатор Федорищев явно позабыл «Шинель» 0 0 0 Фото: Telegram Эксклюзив

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принес извинения за «грубое» увольнение пожилого главы района, которого накануне обматерил и довел до больницы. При этом двумя часами ранее он же похвалился 20 миллионами просмотров видео с оскорблением чиновника. Эксперты тем временем выяснили, что увольнять Жидкова губернатор даже некомпетентен. Значит, публичное оскорбление было исключительно для пиара и популизма? Но губернатор ошибся: в стране, которая росла на Достоевском с Гоголем, так вести себя не принято.

Этот текст мне бы хотелось начать с повторения школьной программы. Не все, видимо, в России, несмотря на 100 лет усердия, материал освоили. Читаем: «Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было 70 лет. — Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это, понимаете ли это? Я вас спрашиваю. Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх. Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим». Николай Васильевич Гоголь. «Шинель».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

В России сложно представить человека, который никогда бы не знал о трагедии Акакия Акакиевича Башмачкина, чиновника девятого (между прочим, не самого низшего) класса, которого оскорбил новый генерал так, что Акакий Акакиевич слег в горячке и умер. В реальной нашей драме, слава Богу, остался жив глава Кинельского района Юрий Жидков, попавший в больницу после того, как молодой губернатор Самарской области под видеозапись его обматерил, обратился на «ты», пренебрежительно хлопнул по плечу и уволил. Тридцатишестилетний губернатор нахамил 60-летнему чиновнику, более того, видео унижения господина Жидкова стремительно стало распространяться в СМИ с подачи Telegram-канала самого Федорищева.

Более того, когда уже люди стали массово возмущаться нарушением границ и всяческих табу, пиарщики губернатора Самарской области перепостили в его официальном Telegram-канале новость о том, что за сутки видео с унижением пожилого чиновника набрало 20 миллионов просмотров. Не для этого ли все и затевалось? Допустим, губернатор спылил. Но зачем выкладывать видео, разгонять его по популярным медиа, а потом еще и хвастать десятками миллионами просмотров? Двадцать миллионов человек увидели, как молодой Федорищев оскорбляет пожилого чиновника.

Фото: Telegram

У Гоголя, кстати, о таком человеке в «Шинели» тоже есть. Генерал, сведший Акакия Акакиевича в могилу, вовсе не был плохим: «Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше». Этот хороший человек сурово распек Акакия Башмачкина просто потому, что хотел собой полюбоваться. И хотел козырнуть перед старым приятелем: дескать, вот как я с чиновниками-то! При этом, заметьте, что генерал не посмел сказать Акакию Акакиевичу «ты» — он к нему на «вы»! Потому что если бы Гоголь написал «ты», ему бы не поверили. Хамство было в государстве. Самодуры были. А вот нарушения табу и границ — не было.

Вячеслав Федорищев нарушил сразу несколько табу. Первое — на оскорбление пожилого. Когда в трамвае уличный хам толкает бабульку или материт деда, он попадает в СМИ в непривлекательной роли, его осуждают. Как осуждают у нас и матерщинников, даже если они матерятся в бане. И начальники-самодуры, грубо разговаривающие с подчиненными, тоже попадают в СМИ. Помню, в 2010-е попала в Сеть аудиозапись с планерки медиаменеджера Арама Габрелянова, как он даже не оскорбляет подчиненных, не унижает, а просто изъясняется с ними матом. Скоро 20 лет минует, а мы это помним.

Самарский губернатор перешел границу дозволенного сразу в трех направлениях. Во-первых, оскорбил зависимое от него лицо, маленького чиновника. Это не принято вдвойне, если речь о представителе власти: никто из нас не хочет видеть государство, которое может любого обматерить. Во-вторых, оскорбил пожилого человека, причем не только сказал ему «ты», обматерил и похлопал по плечу, но и распространил видеозапись с оскорблением. В-третьих, Федорищев сматерился при людях, да еще будучи должностным лицом.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Если это спустить на тормозах, посыпятся новые табу. В итоге кончится тем, что пожилых людей в тех же трамваях будут щелкать по носу, а школьникам уже никто не сможет объяснить, почему нельзя материться на перемене, если сам губернатор под стенами школы матерится. Но главное, что Федорищев оскорбил человека просто так. Уже разобрали 40 раз юридическую сторону конфликта: Юрий Жидков — избранный глава района, снять его может совет депутатов. Губернатор не имеет таких компетенций. Кроме того, полномочия главы Кинельского района истекают через две недели: никто его не успеет уволить с соблюдением процедуры.

Фото: Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков / Telegram

«Просто так» относится и к причине оскорбления. Честно говоря, странно читать какие-то объяснения об уважении к памяти ветеранам Великой Отечественной, из-за которого оскорбили пожилого человека. Я посмотрела полное видео. Губернатор с главой района инспектировали территорию школы, под деревом увидели огромный камень с памятной табличкой. Этот камень был заложен в месте будущего памятника солдатам, потом его перенесли и решили разместить в школьном музее, а пока положили во дворе школы. Памятную табличку на нем помяли. Вообще-то, да, это просто большой, огромный камень, которым отметили место будущего памятника, но памятника так и нет. Почему бы ему не лежать во дворе школы?

Фото: Telegram

Все эти слова про «не сдержался из-за памяти к нашим героям» выглядят кощунственно. При чем тут герои? В районе, может, бардак и грязь. Школа, по крайней мере, попавшая в кадр, производит тягостное впечатление. Но герои тут ни при чем. И никакие герои, я уверена, не просили бы материть публично пожилого подчиненного даже и ради их памяти, тем более из-за этого камня.

Федорищев любит громкий пиар. Он уже влезал в скандал с Егором Кридом и Екатериной Мизулиной. Отметился тем, что пришел в оппозиционный самарский Telegram-канал «Суходрищев» и там скандалил, причем вместе с ним обкладывать жителей области явились другие высокопоставленные чиновники региона.

Полагаю, расчет пиар-службы губернатора понятен: популизм. Население не любит чиновников, а глава Кинельского района, возможно, и впрямь был плох на своем посту. Пять лет возглавлял район, а со школы обсыпается штукатурка. Наверное, думали, что население одобрит поругание чиновника и полюбит своего губернатора. Но люди встали на сторону пожилого человека с одышкой, которого публично оскорбили, а он даже не мог ответить и от переживаний попал в больницу. Почему встали на его сторону?

Фото: Telegram

Потому что Россия страна литературоцентричная. Мы — страна Гоголя. Страна Достоевского. У нас так нельзя. Кстати, на днях некие активисты с помощью искусственного интеллекта проанализировали 666 самых значительных за современную историю книжных рейтингов и пришли к выводу, что наиболее важный, уважаемый и влиятельный писатель всех времен и народов — Федор Михайлович Достоевский. Он признан важнее Гомера и Шекспира.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

Россия — страна самого влиятельного гуманистического гения.

Мы страна достоевская. У нас нельзя публично оскорблять человека. Вернее, можно, только если у тебя абсолютная сила, которую нужно бояться и не нужно уважать. Государство не должно являться такой силой даже по отношению к собственным винтикам.

Нельзя публично унижать человека, тем более немолодого и зависимого. Нельзя делать это с расчетом на политические очки. Нельзя выстраивать популизм на растаптывании человеческого достоинства. В России люди росли на «Бедных людях», «Братьях Карамазовых» и «Шинели». У нас так себя вести не принято!