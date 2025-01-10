Будни севастопольского волонтера: иду сквозь мазутную тьму
Житель Севастополя Беседин рассказал о буднях волонтера
Встаешь утром, едешь к морю, выходишь на берег. Вспоминаешь кадры из фильма «Достучаться до небес». Хочешь ощутить запах моря, но чувствуешь токсичную вонь. Надеваешь резиновые сапоги, защитный комбинезон, перчатки, респиратор. Берешь в руки лопату или мастерок. И выходишь собирать мазут. А как вы провели свои новогодние праздники и выходные?
Последнюю неделю я жил именно так, как только что описал. Беда пришла в Севастополь и Крым: берег полуострова изуродован пятнами мазута.
За эту неделю я видел его в самых разных состояниях. Мазут прилипает к камням, смешивается с галькой, просачивается в песок. Он ведет себя точно живой: поэт Юрий Володин, с которым мы убирали пляжи, сравнил эту дрянь с Веномом — весьма точно. Сравнение с произведениями культуры мне видится правильным. Есть ощущение, что мы попали в фильм-катастрофу — и пытаемся спастись, но уже в реальности.
Представьте себе картину. Два человека в защитных костюмах и респираторах, точно у Бэйна, орудуют лопатами, собирая черные ядовитые пятна. Происходит это на диком пляже, простирающемся на километры. Море накатывает на берег, нависает обрыв, над головой летят вертолеты.
В это время ты невольно начинаешь задавать себе вопросы. Как так все вышло? Кто допустил эксплуатацию таких судов? Оплачивают ли их реальные владельцы ликвидацию катастрофы?
Следственный комитет назвал произошедшее экологической катастрофой. Однако можно говорить и просто — «катастрофа», потому что 9000 тонн токсичного мазута в Черном море наносят удар по всем сферам. Кадры с людьми, разгребающими мазутные топи, ужасали и ужасают. Люди пашут.
Но что с научными методами? Можно ли собирать мазут непосредственно в море — например, специальными судами? Можно ли ставить на берегу защитные сетки?
Можно ли растворять мазут на камнях химическими средствами? Говоря просто: существуют ли соответствующие методы и возможности для сбора или уничтожения мазута не только физическим трудом людей с лопатами?
Нам говорят, что да, такие методы есть — и где они? Диалог между властью, службами и неравнодушными гражданами по большей части отсутствует.
Единственное, что вселяет в меня надежду в эту черные дни, — это наши люди. Они поразительны. Глядя на них, каждый раз убеждаешься, что главное богатство России — не нефть, а неравнодушные, талантливые, волевые люди. Катя, что берет отпуск на две недели, чтобы каждый день убирать мазут. Семен, что покупает рыбу для птиц, находящихся на передержке. Елена, что приносит горячий чай и бутерброды на места сбора мазута. Все эти люди объединяются и стараются вместе преодолеть катастрофу.
У них есть воля, у них есть решимость — они совершают дела и созидают. Это даже не просто гражданское общество, а народ, русский народ, преодолевающий, как в самые тяжелые времена, беду сообща.