Будни севастопольского волонтера: иду сквозь мазутную тьму

Встаешь утром, едешь к морю, выходишь на берег. Вспоминаешь кадры из фильма «Достучаться до небес». Хочешь ощутить запах моря, но чувствуешь токсичную вонь. Надеваешь резиновые сапоги, защитный комбинезон, перчатки, респиратор. Берешь в руки лопату или мастерок. И выходишь собирать мазут. А как вы провели свои новогодние праздники и выходные?

Последнюю неделю я жил именно так, как только что описал. Беда пришла в Севастополь и Крым: берег полуострова изуродован пятнами мазута.

За эту неделю я видел его в самых разных состояниях. Мазут прилипает к камням, смешивается с галькой, просачивается в песок. Он ведет себя точно живой: поэт Юрий Володин, с которым мы убирали пляжи, сравнил эту дрянь с Веномом — весьма точно. Сравнение с произведениями культуры мне видится правильным. Есть ощущение, что мы попали в фильм-катастрофу — и пытаемся спастись, но уже в реальности.

Представьте себе картину. Два человека в защитных костюмах и респираторах, точно у Бэйна, орудуют лопатами, собирая черные ядовитые пятна. Происходит это на диком пляже, простирающемся на километры. Море накатывает на берег, нависает обрыв, над головой летят вертолеты.