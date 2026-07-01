Не препятствие, а главный стимул. Братья Сафроновы — о семье и карьере
Братья Сафроновы назвали семью важнейшим стимулом для развития карьеры
Семья — не просто слово, а главный источник силы, вдохновения и настоящего волшебства. В этом убеждены знаменитые иллюзионисты братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы, чей творческий союз насчитывает уже 25 лет. В интервью 360.ru артисты рассказали о том, как семейные ценности помогают им в профессии и почему создание семьи — это не препятствие, а важнейший стимул для развития.
Братство как фундамент успеха
Для братьев Сафроновых семья всегда была и остается превыше всего. Их жизненный путь — это не только работа, но и постоянная поддержка друг друга.
«Все, чего мы добились, — благодаря тому, что мы помогаем друг другу», — поделился Сергей Сафронов.
По его словам, такой принцип еще в детстве заложил отец братьев. Будучи хоккеистом, он всегда учил сыновей действовать как единая команда: держаться вместе, пасовать друг другу и достигать успеха. Этот урок стал фундаментом их карьеры.
«Моя семья, мои дети, моя супруга воспитали из меня настоящего мужчину», — признался Сергей.
Иллюзионист добавил, что именно братья дали ему возможность творить и заниматься любимым делом, а жена и дети сделали из него настоящего человека — мужчину, отца и волшебника.
Цена карьеры и важность выбора
Однако напряженный график и полная отдача работе имели и обратную сторону. Старший из братьев — Илья Сафронов — откровенно признался, что, посвятив всю жизнь жанру, упустил возможность создать семью.
«Если бы можно было отмотать назад время, то, конечно, нужно было уделять время не только работе, но и личной жизни», — заявил он, призвав зрителей не допускать этой ошибки.
С ним солидарен и Сергей, который считает, что многие ошибаются, откладывая создание семьи до момента, когда окрепнут и заработают состояние.
«Именно семья, именно жена и дети — тот самый стимул, который заставляет человека расти и в профессиональном, и в карьерном плане», — подчеркнул он.
Сам Сергей смог построить счастливую семью во многом благодаря поддержке братьев, которые «взяли весь удар в работе на себя».