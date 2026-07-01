Семья — не просто слово, а главный источник силы, вдохновения и настоящего волшебства. В этом убеждены знаменитые иллюзионисты братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы, чей творческий союз насчитывает уже 25 лет. В интервью 360.ru артисты рассказали о том, как семейные ценности помогают им в профессии и почему создание семьи — это не препятствие, а важнейший стимул для развития.

Братство как фундамент успеха

Для братьев Сафроновых семья всегда была и остается превыше всего. Их жизненный путь — это не только работа, но и постоянная поддержка друг друга.

«Все, чего мы добились, — благодаря тому, что мы помогаем друг другу», — поделился Сергей Сафронов.

По его словам, такой принцип еще в детстве заложил отец братьев. Будучи хоккеистом, он всегда учил сыновей действовать как единая команда: держаться вместе, пасовать друг другу и достигать успеха. Этот урок стал фундаментом их карьеры.

«Моя семья, мои дети, моя супруга воспитали из меня настоящего мужчину», — признался Сергей.

Иллюзионист добавил, что именно братья дали ему возможность творить и заниматься любимым делом, а жена и дети сделали из него настоящего человека — мужчину, отца и волшебника.