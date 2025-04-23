Сегодня 03:12 Борис Демократический и разрушитель СССР. Почему роль Ельцина в истории России неоднозначна 0 0 0 Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Первый президент России Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года. Единого мнения по поводу его роли в истории России до сих пор нет ни в обществе, ни среди ученых. Одни запомнили его «Борисом Демократическим», другие — виновником распада СССР и кризиса 90-х. Почему — в материале «360».

Летом 1991 года бывший председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин стал первым президентом России, набрав 57,3% голосов избирателей. Спустя полтора месяца после инаугурации страну потряс августовский путч. Члены самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР (ГКЧП) хотели сорвать подписание договора о Союзе суверенных государств между РСФСР и другими республиками. В первый же день путча Ельцин выступил перед народом с танка перед Белым домом и назвал действия ГКЧП попыткой государственного переворота.

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После этого почти все союзные республики объявили о своей независимости, а Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР, которая была окончательно дискредитирована. Так начался распад СССР. Случайный человек с амбициями К тому моменту, когда Ельцин оказался во властных кругах, в СССР уже был серьезный кадровый кризис, заявил политолог Артемий Атаманенко. «На местах оказалось очень много случайных людей, которые имели определенные компетенции и возможности, но не дотягивали до того уровня, который был нужен для управления столь огромной и мощной страной, как Советский Союз. Ельцин стал как раз одним из таких политических персонажей», — объяснил он.

Но, в отличие от ряда многих других, более заурядных политиков, Ельцин обладал гораздо большей напористостью, гораздо большей харизмой и гораздо более масштабными амбициями. Артемий Атаманенко Политолог

Как самостоятельный политик, первый демократически избранный президент России не имел перспектив успеха, уверен историк Вардан Багдасарян. Кадры будущей реформации готовились, по его мнению, еще в период правления Брежнева: уже тогда внутри КПСС сложилось мощное реформаторское крыло. «Сегодня появляется все больше информации о том, что это крыло поддерживалось [Западом] — это проявилось и во время визитов Ельцина в США, и через создание соответствующей информационной поддержки этому направлению реформ», — объяснил он.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Программа Ельцина, направленная на демократизацию и роспуск Советского Союза, по мнению Багдасаряна, также привлекла и западные политические элиты, которые помогли Ельцину в пропагандистской борьбе за сознание советских людей. «По сути, в глазах народа адекватных конкурентов у Ельцина не было, поскольку коммунистическая партия находилась в очень шатком положении. А выборы 1996 года, результаты которых обсуждают до сих пор, привели к тому, что Ельцин закрепился как человек, который из власти не уходит», — добавил Атаманенко. Разрушитель и реформатор экономики Политическая деятельность первого президента России была связана с многочисленными провалами — от экономического кризиса 90-х годов до подписания неудовлетворительных Хасавюртовских соглашений по итогу первой чеченской кампании. Одной из роковых ошибок Ельцина Вардан Багдасарян назвал ориентацию России в то время в сторону западного мира и западных ценностей — в том числе и в экономической отрасли. Именно это, по мнению историка, привело к тяжелейшему кризису 1998 года. «Сегодня все говорят о том, что капитализм зашел в тупик. Движение в направлении капитализма и либерализма было начато в 90-е годы. Эта идеология оказалась для России не то что нефункциональна, она противоречила цивилизационному потенциалу страны и нанесла непоправимый ущерб», — заявил Багдасарян.

Атаманенко уверен, что обвинять в распаде СССР и дальнейшем кризисе новой России одного человека нельзя. Хотя в интересах Ельцина и не было сохранения Союза. «Ельцина в первую очередь интересовало сохранение его стабильной власти. Ради этого он готов был идти на большое количество сделок, которые в том числе и привели к тому политическому и экономическому распаду, которыми закончились 90-е», — объяснил он.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

В заслуги Ельцина, по мнению Атаманенко, нельзя не записать построение относительно гибкого и свободного экономического рынка в России. «Это же в дальнейшем привело к одному из ключевых провалов, связанных с экономикой, — к разгулу преступности на экономической почве и во многом к неструктурированному бизнесу. При этом современный российский рынок действительно работает на том фундаменте, который появился именно в ельцинские времена», — подчеркнул он. Царь Борис Демократический Борис Ельцин остался в истории как первый демократически избранный президент. Для многих он по-прежнему является «освободителем России» и «отцом демократии». «Ельцин вошел в историю и в целом в общественное восприятие под прозвищем „Царь Борис Демократический“. В этом видна ключевая линия поведения Ельцина: он был по своей природе человек и политик крайне властный, крайне авторитетный, даже авторитарный, но при этом мог достаточно умело „продать“, подать любую демократическую историю», — объяснил политолог.

На руку Ельцину, по мнению Атаманенко, сыграл и его привычный образ «крепкого хозяйственника», который на первых порах подпитывался демократической эйфорией. Но в более поздние годы, как подчеркнул политолог, «Ельцин становится совсем другим политиком».

У нас народ вообще любит царский архетип, высшую верховную власть. Три фактора российской истории — это царь, бояре и народ. Народ ненавидит бояр, но очень любит царя. Его образ так и преподносился — как Царь Борис или Борис Второй. Вардан Багдасарян Политолог

Ельцин остался в памяти народа и как единственный президент, который ушел самостоятельно, подчеркнул Атаманенко. Причем объявил о своем уходе в очень символичную для россиян дату — 31 декабря 1999 года.