Сегодня 14:36 Борьбу с мигрантами-насильниками хотят вывести на новый уровень: что об этом известно Нилов выступил за обсуждение идеи о жесткой борьбе с мигрантами-насильниками 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Мигранты

Преступления

Депутаты

Изнасилования

В России необходимо ужесточить наказание для мигрантов, совершивших изнасилование. В последние годы количество таких преступлений значительно выросло. Как именно предлагается бороться с такими преступниками, разбирался 360.ru.

Какие меры нужно ввести против мигрантов-насильников Обычное изнасилование взрослой женщины сейчас не является основанием для прекращения гражданства, напомнил 360.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. «Между тем, если мы посмотрим на статистику, которую МВД предоставляло по моему запросу в отношении преступлений, которые совершили новые граждане России, мигранты, получившие российские паспорта, если взять выходцев из Средней Азии и Закавказья, то мы увидим, что последние два-три года количество преступлений удваивалось», — рассказал парламентарий. Он предложил лишать гражданства за все преступления, связанные с половой неприкосновенностью.

Если человек совершил преступление, бывший мигрант, то он после отбывания срока должен быть депортирован из страны, у него должно быть прекращено гражданство. Михаил Матвеев

Совершение преступления иностранцем в России должно стать отягчающим обстоятельством, добавил Матвеев. Также важен сбор данных об идентификации личности человека на пограничных переходах. Речь идет о геномной регистрации, дактилоскопии и биометрии.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Специалисты, которые занимаются расследованием преступлений в сфере половой неприкосновенности, говорят, что в случае наличия образца ДНК раскрытие преступлений в этой сфере практически со стопроцентной вероятностью возможно. <…> Поэтому этот вид идентификации, геномной регистрации, крайне важен для раскрытия преступлений в сфере половой неприкосновенности», — добавил депутат.

Когда инициативу внесут на рассмотрение Матвеев обратился к президенту России с просьбой дать поручение об ужесточении мер против мигрантов-насильников, в том числе о введении геномной регистрации иностранцев. «До этого я несколько раз обращался в правительство с вопросом, почему у нас не используется этот способ на пограничных переходах. Мне приходили ответы, что в порядке эксперимента сейчас на трех пограничных переходах, где-то в аэропорту в Москве и в Казахстане, собирается биометрия. Но в данном случае речь идет не о биометрии, а именно о геномной регистрации», — подчеркнул депутат. Однако этот вопрос решает не Госдума, а правительство, добавил парламентарий. Он выразил мнение, что расходы за сбор биоматериала нужно возложить на въезжающих в страну. «Это небольшая сумма, тем более что эти образцы отбираются один раз, <…>, но это резко повысит безопасность в стране», — заключил Матвеев.

Фото: РИА «Новости»

Изнасилования — это вопиющий кошмар Идею об ужесточении мер против мигрантов-преступников поддержал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Я считаю, что в свете практически ежедневных информационных сообщений об изнасиловании, о совершении преступлений, связанных с половой неприкосновенностью, любые предложение следует всесторонне обсуждать и быстрее реализовывать», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Нилов назвал ненормальной ситуацией проявления педофилии и преступления в отношении россиян. Поэтому, подчеркнул он, необходимо ввести самые жесткие меры контроля. Для потенциально опасных лиц нужно закрыть границу.

Что касается сбора материала, то, конечно, если данная информация будет полезна для предотвращения, для борьбы, для поиска… Еще раз повторяю, надо обсудить и все нужно реализовывать для того, чтобы защитить права наших граждан, обеспечить безопасность, тем более защитить права наших детей. Ярослав Нилов

Парламентарий добавил, что происходящее травмирует судьбы россиян, особенно детей. «Когда мы слышим, что дворник изнасиловал девочку, изнасиловали мальчика, там домогались, там приставали, это какой-то творится просто ненормальный процесс, это просто кошмар вопиющий. Это же травмированные судьбы людей, когда через это приходится пройти нашим гражданам, особенно если речь идет про детей. Поэтому самые жесткие меры любые поддерживаю, все надо анализировать и быстрее их реализовывать», — заключил Нилов.