«Бомбили корабли, расстреливали пленных». Британские солдаты убивали советских военнопленных в 1945 году

ФСБ раскрыла данные об убийстве британцами советских военнопленных в 1945 году

ФСБ опубликовала показания очевидцев убийства британскими военными советских военнопленных — узников концлагерей — в 1945 году. Погибли от семи тысяч до 12 тысяч человек.

Бегство в Норвегию

Британские самолеты 3 мая 1945 года разбомбили в Любекской бухте в Балтийском море три немецких суда, перевозивших в Норвегию военнопленных, в основном, советских солдат. Пытавшихся спастись с кораблей вплавь британцы расстреливали с катеров. Спастись удалось около 300 пленным.

Подробности трагедии рассказал один из выживших Василий Саломаткин. В своем письме 2 мая 1949 года он описал события того дня. По его словам, 29 апреля 1945 года немецкое командование решило вывезти военнопленных в Норвегию.

«Подавляющее большинство были русскими военнопленными. Везли до Любека нас на поезде целые сутки. Пить, есть ничего совсем не давали. Везли под усиленной охраной эсэсовцев», — рассказывал Саломаткин.

В Любеке пленных посадили на три корабля — два маленьких и один океанский лайнер. Саломаткин оказался на большом корабле среди восьми тысяч заключенных.