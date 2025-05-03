«Бомбили корабли, расстреливали пленных». Британские солдаты убивали советских военнопленных в 1945 году
ФСБ раскрыла данные об убийстве британцами советских военнопленных в 1945 году
ФСБ опубликовала показания очевидцев убийства британскими военными советских военнопленных — узников концлагерей — в 1945 году. Погибли от семи тысяч до 12 тысяч человек.
Бегство в Норвегию
Британские самолеты 3 мая 1945 года разбомбили в Любекской бухте в Балтийском море три немецких суда, перевозивших в Норвегию военнопленных, в основном, советских солдат. Пытавшихся спастись с кораблей вплавь британцы расстреливали с катеров. Спастись удалось около 300 пленным.
Подробности трагедии рассказал один из выживших Василий Саломаткин. В своем письме 2 мая 1949 года он описал события того дня. По его словам, 29 апреля 1945 года немецкое командование решило вывезти военнопленных в Норвегию.
«Подавляющее большинство были русскими военнопленными. Везли до Любека нас на поезде целые сутки. Пить, есть ничего совсем не давали. Везли под усиленной охраной эсэсовцев», — рассказывал Саломаткин.
В Любеке пленных посадили на три корабля — два маленьких и один океанский лайнер. Саломаткин оказался на большом корабле среди восьми тысяч заключенных.
Что произошло 3 мая 1945 года
Далее Саломаткин рассказал, что произошло 3 мая 1945 года. Английские войска приняли капитуляцию города Нойштадт, корабли находились в шести километрах от него.
«Эсэсовское командование кораблей капитуляцию отклонило. Тогда вылетает английская авиация в большом количестве самолетов и начинает бомбить корабли, на которых находились мы», — написал очевидец.
Он рассказал, что корабли не сделали ни одного ответного выстрела по британским самолетам. Во время бомбежки на кораблях была неразбериха и некоторым военнопленным удалось выбраться на палубу, они видели все происходящее.
Очевидцы подтвердили
Советские спецслужбы проверили информацию Саломаткина и нашли еще очевидцев произошедшего. Их слова подтвердили его показания.
Бывший командир авиационного отряда Советской армии Козуля рассказал, что 3 мая 1945 года примерно в 13:00 видел три британских самолета, которые сбрасывали бомбы на немецкие корабли. Через полтора часа в бомбежке участвовали уже около 30 самолетов. После бомбежки на лайнере вспыхнул пожар и он начал тонуть.
Свидетель Страндберг показал, что во время бомбежки над кораблями на бреющем полете пролетали британские самолеты и из пулеметов расстреливали людей на верхней палубе. Из двух тысяч человек, находившихся на маленьком корабле, выжило около 50-60 человек, остальные погибли.