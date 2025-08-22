Большинство россиян с приходом осени почувствовали легкую грусть или ностальгию

«Одноклассники», «Новости Mail» и «Здоровье Mail» провели опрос среди пользователей и выяснили, как россияне относятся к осени, готовятся к новому сезону, заботятся о здоровье и чем увлекаются. Исследование показало, что 56% россиян любят осень. Остальные 44% относятся к этому времени года нейтрально или негативно. Результаты опроса оказались в распоряжении 360.ru.

«С приходом осени только 11% респондентов не испытывают изменений в самочувствии и настроении. Остальные отмечают различные изменения: 55% испытывают легкую грусть или ностальгию, 27% становятся спокойнее, 16% ощущают упадок сил и настроения, 15% жалуются на усталость и снижение энергии, 12% наоборот, чувствуют прилив сил и бодрости, а 11% испытывают радость», — отметили авторы исследования.

Почти половина россиян (47%) не готовится к осени. Остальные используют разные методы. Так, 15% планируют хобби, творчество, поездки, мероприятия и встречи. Около 14% обновляют гардероб и ищут цели на осень, а 11% интересуются рецептами сезонных блюд и напитков. Около 10% покупают уютные вещи для дома или начинают изучать что-то новое. Некоторые уезжают в теплые края (8%) или составляют списки фильмов и книг (7%).