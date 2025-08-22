Большинство россиян с приходом осени почувствовали легкую грусть или ностальгию
«Одноклассники», «Новости Mail» и «Здоровье Mail» провели опрос среди пользователей и выяснили, как россияне относятся к осени, готовятся к новому сезону, заботятся о здоровье и чем увлекаются. Исследование показало, что 56% россиян любят осень. Остальные 44% относятся к этому времени года нейтрально или негативно. Результаты опроса оказались в распоряжении 360.ru.
«С приходом осени только 11% респондентов не испытывают изменений в самочувствии и настроении. Остальные отмечают различные изменения: 55% испытывают легкую грусть или ностальгию, 27% становятся спокойнее, 16% ощущают упадок сил и настроения, 15% жалуются на усталость и снижение энергии, 12% наоборот, чувствуют прилив сил и бодрости, а 11% испытывают радость», — отметили авторы исследования.
Почти половина россиян (47%) не готовится к осени. Остальные используют разные методы. Так, 15% планируют хобби, творчество, поездки, мероприятия и встречи. Около 14% обновляют гардероб и ищут цели на осень, а 11% интересуются рецептами сезонных блюд и напитков. Около 10% покупают уютные вещи для дома или начинают изучать что-то новое. Некоторые уезжают в теплые края (8%) или составляют списки фильмов и книг (7%).
Для укрепления иммунитета перед холодами 46% респондентов увеличивают потребление овощей и фруктов, 36% проводят больше времени на свежем воздухе.
исследование
Также 17% людей принимают витамины, 13% занимаются спортом, 11% уделяют больше времени отдыху, 8% посещают баню или сауну, а 5% закаляются. При этом треть (31%) не предпринимает никаких мер для поддержания здоровья.
Осенью россияне часто гуляют (28%), смотрят фильмы и сериалы (27%), читают книги (20%), занимаются кулинарией (12%), играют в компьютерные или мобильные игры (10%), посещают музеи, театры и выставки (10%), занимаются спортом (10%), творчеством (10%), рукоделием (9%).
На осенних выходных респонденты чаще всего занимаются домашними делами (43%), гуляют (35%) и смотрят фильмы или сериалы (31%).
исследование
С приходом осени предпочтения россиян меняются. Новостные и развлекательные форматы становятся самыми популярными, набирая 40% и 37% соответственно.
Контент о здоровье, психологии и хорошем самочувствии привлекает 19% пользователей. Материалы о саморазвитии и обучении интересуют 16%, а рецепты и кулинарные советы — также 16%. Путешествия осенью пользуются спросом у 15% людей. Творческие проекты, такие как DIY и рукоделие, привлекают 8%.
Как отметили исследователи, в некоторых вопросах сумма процентов превысила 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.