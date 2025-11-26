Сегодня 16:28 Близится эра «кирпичей»? Что станет с российскими айфонами после ужесточения политики Apple Аналитик Муртазин объяснил, почему в России не будет дефицита айфонов 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Штрафы

Индия

Гаджеты

Apple

Блокировки

Смартфоны

Россия

Магазины

iPhone

Дубай

Корпорация Apple ужесточила борьбу с серыми поставками техники на российский рынок. Она направила официальные предупреждения иностранным ретейлерам, в частности индийским партнерам, с требованием прекратить реэкспорт iPhone в Россию. Нарушителям грозят многомиллионные штрафы и полное прекращение сотрудничества. Ждет ли нашу страну дефицит яблочных гаджетов и рост цен на них, выяснил 360.ru.

Что такое серый рынок Серый рынок — это торговля товарами легальным способом, но в обход официальных каналов дистрибуции производителя. Это не черный рынок, где продаются краденые или контрафактные товары. Телефоны на сером рынке — это оригинальные iPhone, но купленные не у официального дилера. Схема выстраивается следующим образом: серый импортер покупает большие партии айфонов в странах, где они дешевле, и ввозит их легально в Россию. Однако реселлер не платит компании Apple, так как не входит в число официальных дистрибьютеров. В итоге ввезенные им айфоны продают в небольших магазинах, на маркетплейсах или других площадках по ценам ниже, чем в официальных магазинах Apple или у авторизованных дилеров.

Может ли Apple отключить айфоны в России У всех иностранных производителей гаджетов, в том числе Apple, есть технические возможности для отключения смартфонов на территории России, рассказал ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике и представитель фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Однако вряд ли это случится. «Apple на это не пойдет, а если пойдет, это будет последний день, когда акции Apple растут. Они начнут системно падать, потому что люди по всему миру будут отказываться от продукции Apple», — отметил парламентарий. Упадут не только акции, но и продажи смартфонов, если будет риск отключения устройств. По мнению депутата, пользователи в России быстро найдут замену айфонам. С ним согласился владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В разговоре с 360.ru он подчеркнул — если бы Apple хотела заблокировать свои гаджеты в России, она бы это давно сделала. «Компании совершенно все равно, где находится конкретный покупатель. Российский рынок поддерживается последние три года, хотя Apple официально ушла из России. У нас нет никаких блокировок при активации устройств с российской сим-картой», — пояснил эксперт.

Фото: Stringer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Откуда в Россию завозят айфоны Есть заблуждение, что Индия массово поставляет в Россию айфоны, но это не так, рассказал Муртазин. Это банально невыгодно относительно других рынков. «У нас есть три региона, которые считаются основными донорами: это Ближний Восток, в частности Дубай, сама Америка, откуда выгодно везти айфоны, и Юго-Восточная Азия. Например, Сингапур, как перевалочный пункт, на данный момент занимает третью строчку», — отметил эксперт. Из Индии же айфоны везут в основном в Северную Африку. Можно ли ожидать дефицита айфонов в России Корпорация Apple не первый год проводит политику по борьбе с серым рынком. То же самое предупреждение получали и российские дистрибьютеры, когда Apple официально присутствовала в стране. Происходящее сегодня — очередное ужесточение правил, и оно не направлено конкретно на Россию. «Компания Apple, как любой производитель, пытается контролировать свои рынки. Ничего нового здесь нет. Никто не пытается остановить поток айфонов на российский рынок. Это делается для того, чтобы ограничить недобросовестных дистрибьюторов в их продажах. Потому что чем больше поставщик продает устройств, тем больше его вознаграждение. Дефицита айфонов в России нет и не будет», — убежден Муртазин.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

По словам специалиста, в России одни из самых низких цен на яблочную технику. Айфоны пользуются у нас не таким большим спросом, как кажется на первый взгляд. Сейчас их доля в России составляет 4% от всего количества смартфонов в стране. Это неудивительно, ведь желающих покупать яблочную продукцию становится все меньше, и об этом говорят цифры.

Сегодня на одного покупателя приходится примерно четыре айфона на полках разных магазинов. За счет этого и держатся такие низкие цены. Устройства Apple просто не берут. Эльдар Муртазин

Аналитик поспорил с тем, что гаджеты Apple продаются в ОАЭ дешевле, чем в нашей стране. Все дело в том, что в Дубай, так же, как и в Китай, айфоны поступают из России по оптовым ценам. «Это средство расчета по некоторым контрактам. Сегодня в России существует огромный внутренний рынок оптовых айфонов, где аппараты продаются по достаточно низким ценам. В Дубае таких цен нет даже близко», — заверил специалист.

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Заблокируют ли айфон, который россиянин купит за границей? Если полететь в Дубай или Индию и там приобрести новый айфон для своего пользования, то при активации смартфона в России его не заблокируют, заверил Муртазин. «Покупатели могут пользоваться им в любой стране, никаких ограничений нет», — пояснил аналитик. Они наравне с многомиллионными штрафами действуют для недобросовестных дистрибьютеров, которые приобретали партии iPhone для реализации в одной стране, а продали в другой.