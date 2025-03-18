18 марта 2025 11:59 Благими намерениями вымощена дорога в ад. Как не накликать беду в свой дом 0 0 0 Фото: Bernd Friedel/imago stock&people / www.globallookpress.com Общество

Писатели

Порой случается так, что человек хочет помочь другому, но в итоге приводит за руку беду в свой дом. Его предостерегают, но он словно слеп и глух. Несколько таких примеров из жизни привела философ, член Союза писателей России, автор книг Анна Кирьянова.

Хотела помочь племяннице и лишилась мужа Одна женщина пригласила пожить у себя племянницу — та поступила в институт и собиралась устроиться в общежитии. Однако тетя настояла на том, чтобы девушка жила с родственниками. «Девушка отказывалась сначала. Тетя, которая была всего на десять лет старше, настаивала. И настояла. Племянница переехала к ней. К ним. Тетя же с мужем жила», — рассказала Кирьянова. Все закончилось плачевно. Супруг тети влюбился в молодую привлекательную студентку. Та съехала в общежитие, но семья все равно распалась.

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Помог на свою голову и потерял должность Мужчина решил помочь своему школьному другу, потерявшему бизнес из-за козней врагов, хотя был умным и сметливым. Бизнесмен отказывался от поддержки приятеля, но в итоге согласился. «А кончилось все тоже нехорошо. Нет, бывший бизнесмен не интриговал, не подсиживал того, кто его пригласил. Просто очень хорошо работал. Привлек внимание начальника своими способностями. И его поставили на место товарища, который пригласил на работу», — отметила Кирьянова.

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Выбили квартиру ученому, а он развел там крыс Психически больной ученый заливает соседей и тащит в жилье вещи с помоек. В квартире кишат крысы и тараканы, а страдает от этого соседка, которая 20 лет назад выбила мужчине квартиру в этом доме. «Хотя этот ученый, тогда еще нормальный, не горел желанием переезжать. Он один жил. Ему хватало. Он был погружен в науку», — поделилась философ. Если человек не бедствует, не просит помощи, может, и не стоит вести его за руку в свою жизнь. В приведенных выше ситуациях именно так и было, и все обернулось далеко не в пользу добрых людей. «Тащить за руку не всегда надо. Можно притащить беду в свою жизнь. А может, и другого ввести в соблазн, огорчить, распустить, — в общем, поаккуратнее надо быть», — заключила Кирьянова.