Бизнес уходит в тень: отпуск в 35 дней придумали лентяи?

HR-эксперт Мурадян: отпуск в 35 дней не выгоден малому и среднему бизнесу

Россиянам предложили продлить ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней. Идею уже готовы рассмотреть в Минтруде, как только инициатива поступит в правительство. Как ее воспримет бизнес и почему сначала лучше задуматься о повышении продуктивности на работе, выяснил 360.ru.

Сейчас в Трудовом кодексе длительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска в России составляет 28 календарных дней. На более длительный могут рассчитывать некоторые категории сотрудников в соответствии с ТК и другими федеральным законами. Депутат от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков пояснил ТАСС, что увеличение дней отдыха нужно людям всех возрастных категорий. Поэтому парламентарии и решили внести такую инициативу. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заметил, что официальный отзыв Минтруд даст после того, как правительство ознакомится с предложением. «Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — процитировало главу ведомства РИА «Новости».

Кому выгоден длинный отпуск? HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры и член экспертного совета комитет Госдумы по труду Гарри Мурадян в беседе с 360.ru отметил, что предложение об увеличении срока отпуска невыгодно, в первую очередь, малому и среднему бизнесу. Не исключено, что предприниматели будут стараться обходить новые нормы. «Возникнет серый рынок занятости, когда, например, что-то станут платить в конверте, что-то — переводом, что-то — междусобойчиком. Малый и средний бизнес будет стремиться избегать этой истории, что приведет, в свою очередь, к снижению налоговых поступлений», — предупредил он. На госпредприятиях и в подведомственных организациях поступать подобным образом решатся вряд ли: Мурадян подчеркнул, что риски высокие, а любая инспекция по труду может начислить существенный штраф по итогам проверки, если выявит нарушения.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Вместо отдыха стоит подумать о продуктивности Собеседник 360.ru добавил, что сам выступает против инициативы. В России, обратил он внимание, и так достаточно нерабочих дней, а производительность труда не так высока, как того хотелось бы.

Официальные данные говорят о том, что продуктивность сотрудника — 40-50%: то есть практически половину рабочего времени ты не работаешь. И мы входим в рейтинги 35-ми по продуктивности во всем мире. Гарри Мурадян

HR-эксперт заметил, что вместо идей о том, как больше отдохнуть, можно было бы задуматься о повышении продуктивности. И только потом — о четырехдневной рабочей неделе или дополнительном времени отдыха. Мурадян также напомнил, когда отпуск брать невыгоднее всего. Если в месяце будней меньше, чем нерабочих дней, то отпускные выйдут копеечными. Например, такая ситуация складывается в мае. «Выгодно уходить в отпуск в те месяцы, где как можно меньше выходных, праздничных дней», — напомнил собеседник 360.ru. Посчитать, сколько работодатель начислит в отпуск, легко: нужно сложить все рабочие дни, поделить на них свою зарплату, а полученный результат умножить на те же две отпускные недели.