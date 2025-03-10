Бизнес на вибраторах и доля в крымском санатории. Как живут правнуки Леонида Брежнева?

Правнукам генерального секретаря КПСС досталось внушительное наследство в виде баснословно дорогой недвижимости и прибыльных бизнес-активов. Чем занимаются и как живут Дмитрий и Леонид Брежневы?

Дмитрий и Леонид Брежневы — сыновья Андрея Брежнева, внука Леонида Ильича, который много лет работал в МИД и Министерстве торговли СССР. Андрей Брежнев скончался в 2018 году после сердечного приступа, оставив детям огромное наследство.

Его старшему сыну Леониду, получившему имя в честь знаменитого прадеда, сейчас 40 лет. Именно он при необходимости появляется на торжественных мероприятиях, посвященных памяти генсека.

Брежнев получил образование в Московском военном университете имени Александра Невского, освоив профессию военного переводчика. По этой специальности он работал в индийском представительстве Рособоронэкспорта, после чего решил уйти в бизнес.

По информации Life, в 2023 году Леонид занялся сертификацией китайских вибраторов для продажи на российском рынке. Устройства теперь можно приобрести на популярных в России маркетплейсах за три тысячи рублей.

В семейной жизни у Леонида Брежнева — младшего тоже все сложилось. Он женат и воспитывает двух дочерей.

Его младшему брату Дмитрию Брежневу сейчас 39 лет. Он отучился на политолога в Оксфорде, однако спустя некоторое время вернулся в Россию из Великобритании. С 2014 года правнук генсека работает менеджером по развитию бизнеса в крупнейших отечественных IT-компаниях.

Какая недвижимость досталась правнукам Брежнева