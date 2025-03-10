Бизнес на вибраторах и доля в крымском санатории. Как живут правнуки Леонида Брежнева?
Правнукам генерального секретаря КПСС досталось внушительное наследство в виде баснословно дорогой недвижимости и прибыльных бизнес-активов. Чем занимаются и как живут Дмитрий и Леонид Брежневы?
Кем работают правнуки Брежнева
Дмитрий и Леонид Брежневы — сыновья Андрея Брежнева, внука Леонида Ильича, который много лет работал в МИД и Министерстве торговли СССР. Андрей Брежнев скончался в 2018 году после сердечного приступа, оставив детям огромное наследство.
Его старшему сыну Леониду, получившему имя в честь знаменитого прадеда, сейчас 40 лет. Именно он при необходимости появляется на торжественных мероприятиях, посвященных памяти генсека.
Брежнев получил образование в Московском военном университете имени Александра Невского, освоив профессию военного переводчика. По этой специальности он работал в индийском представительстве Рособоронэкспорта, после чего решил уйти в бизнес.
По информации Life, в 2023 году Леонид занялся сертификацией китайских вибраторов для продажи на российском рынке. Устройства теперь можно приобрести на популярных в России маркетплейсах за три тысячи рублей.
В семейной жизни у Леонида Брежнева — младшего тоже все сложилось. Он женат и воспитывает двух дочерей.
Его младшему брату Дмитрию Брежневу сейчас 39 лет. Он отучился на политолога в Оксфорде, однако спустя некоторое время вернулся в Россию из Великобритании. С 2014 года правнук генсека работает менеджером по развитию бизнеса в крупнейших отечественных IT-компаниях.
Какая недвижимость досталась правнукам Брежнева
Братьям Брежневым досталась дорогостоящая недвижимость, построенная еще при их прадеде. Они унаследовали студию, а также трехкомнатную, пятикомнатную и семикомнатную квартиры в номенклатурных элитных брежневках на Патриарших прудах в Москве.
Общая стоимость недвижимости составила больше 500 миллионов рублей. Одна из квартир сейчас продается за 80 миллионов рублей, другие сданы в аренду.
Также Леонид и Дмитрий Брежневы занимали две квартиры общей стоимостью больше 300 миллионов рублей в ЖК «Дипломат» — элитном доме клубного формата в престижном районе Якиманка.
Доля имущества в советском санатории «Карабах»
Помимо жилья, Андрей Брежнев оставил сыновьям в наследство ценнейший актив — созданную еще в нулевые годы крымскую фирму «Южная Ривьера плюс». Из уставных документов следует, что компания занимается забором, очисткой, распределением воды и формально доходов не имеет. Однако судебные тяжбы предприятия говорят о другом.
«Южная Ривьера плюс» на правах собственности получила часть имущества советского санатория «Карабах» в Алуште, в числе которого дома, склад, трансформаторная подстанция и водопроводные сети.
Фирма регулярно пытается приумножить свои активы. Например, в конце 2024 года компания подала иски, в которых заявила претензии на долю в земельном участке площадью 10 гектаров, а также на дополнительные доходы с туристов. Информации о решениях по этому поводу нет — предприятие Брежневых урегулировало вопросы во внесудебном порядке и отозвало иски.
Также известно, что «Южная Ривьера плюс» получает прибыль от продажи имущества. Один из гостевых коттеджей по улице Кеппена фирма распродала по квартирам. Из данных базы ЕГРН следует, что площадь здания превысила 1200 квадратных метров. Какую сумму удалось выручить компании, неизвестно.