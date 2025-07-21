Бизнес на даче станет вне закона. Что известно о новом законопроекте

Если депутаты Госдумы примут новый законопроект об ограничениях на коммерческую деятельность в садовых и огородных товариществах, это никак не повлияет на обычных дачников. Об этом 360.ru рассказал руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.

Кого коснется запрет

Он объяснил, что поправки будут касаться только людей, которые пытаются извлекать прибыль из своих дачных участков: под запрет попадут кафе, мини-гостиницы и собачьи питомники.

«Исключаются какие-либо коммерческие объекты на частных участках для ведения садоводства. Нельзя строить гостиницы, многоквартирные дома, собачьи питомники, склады и так далее. Любой коммерческий объект на земле СНТ будет вне закона», — подчеркнул эксперт.

Эксперт добавил, что под запрет могут попасть таунхаусы с двумя квартирами, а также заводчики собак. Нарушения могут выявить и в том случае, если на садовом участке располагается несколько глэмпингов.

«Если владелец участка решил заняться бизнесом в виде разведения собак, то это уже коммерческая история, и здесь явно это не для собственных нужд <… >. Даже таунхаус на две квартиры — это нарушение, потому что подъездные дороги, электрические мощности и водоснабжение не рассчитаны на такое количество проживающих», — подытожил специалист.