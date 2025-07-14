Сегодня 16:59 Сорвется или нет? Зачем цирки продают билеты на шанс увидеть смерть Журналист Миронова призвала запретить выступления воздушных гимнастов в цирках 0 0 0 Фото: Воздушные гимнасты выступают в конкурсной программе международного фестиваля циркового искусства. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости» Эксклюзив

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На репетиции в Большом Московском цирке сорвался воздушный гимнаст. Такие случаи происходят регулярно. Несмотря на требования жесткой страховки, травмы и даже гибель артистов не редкость. Не пора ли России запретить средневековые развлечения? Ведь, покупая билет в цирк с воздушными гимнастами или дрессировщиками хищников, зритель на самом деле идет посмотреть, погибнет человек или нет.

Читаю две новости подряд. Первая: «Съедобные микролазеры внутри еды способны навсегда изменить пищевую промышленность». И новая: «У гимнаста, сорвавшегося в Большом Московском цирке, черепно-мозговая травма». Там еще разные сообщения о группировках наших спутников в космосе, о запуске в Москве передачи показателей здоровья через искусственный интеллект. И тут же гимнаст, который репетировал трюки с риском для жизни. Зачем? Сдается мне, что микролазеры в еде и космические группировки мало совместимы с развлечением путем просмотра смертельно опасных трюков. Воздушные цирки суть что? Люди идут туда не поразиться ловкости и умению циркачей: «смотри, как вертится, нахал», и все такое. Шоу предусматривает интригу: сорвется или нет? Если отбросить нюансы и экивоки, получится голая правда: по билетам на воздушных гимнастов продают шанс увидеть смерть.

Зрители, которые сидят в цирке, конечно, болеют за гимнастов. Вспомните, как замирает зал, как охает и ахает вместе с акробатами, когда те взмывают под купол, летят вниз или подпрыгивают на высоте 20 метров на тонком тросе. Но на самом деле люди пришли проверить, умрет акробат или нет.

Если бы не был важен фактор смерти, трюки делали бы на земле. Но на земле их показывают спортивные гимнасты, билеты на чьи выступления не пользуются большим спросом. Это вообще нормально? XXI век на дворе.

Фото: Номер «Партерный полет» на ежегодной открытой репетиции в Большом московском цирке / РИА «Новости»

Вспомните, как появились воздушные гимнасты. В Средние века канатоходцы собирали на площадях зевак, которые платили деньги и создавали ажиотаж на рынке, привлекали публику и покупателей, только потому, что им было интересно, упадет трюкач или нет. Жизнь была скучной и однообразной, развлечений не было никаких. Даже такой дешевый и доступный сегодня «антидепрессант», как еда, был дефицитом. К тому же жили недолго, умирали от болезней. Смерть ходила рядом. А главное — не было ничего предсказуемого. Люди жили на одном месте, редко путешествуя хотя бы на расстояние 50 километров от своего места рождения. Канатоходцы продавали интригу, шоу с неизвестной концовкой — умрут или нет? И они продавали шанс увидеть смерть.

Фото: Lorena SopÃ�Na/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Билеты на казни в разные времена тоже продавали с этой целью. Или бесплатно зазывали публику. Если вы думаете, что люди ходили смотреть на отрубание голов, дабы удостовериться в получении преступником заслуженного наказания, то заблуждаетесь: шли развлекаться и смотреть смерть. Потому что скучно было, а смерть — постоянная соседка, к которой требовалось привыкнуть. А как к ней привыкать? Так и привыкали. Читаю заголовки последних лет. «Падение гимнаста в цирке на Вернадского». «Гимнастка сорвалась в кировском цирке». «В цирке на Цветном бульваре упала воздушная гимнастка». «В Кисловодске гимнастка упала с высоты и сломала челюсть». «Падение воздушной гимнастки в Новокузнецке». «Падение в барнаульском цирке». «В Уфе в ходе представления упала гимнастка». Этот перечень скорбных заголовков словно бесконечный. «Партнер не удержал гимнастку». «Акробат на ходулях сорвался при выполнении воздушного трюка». Ну и совсем ужас: «Смерть московской гимнастки в гомельском цирке попала на видео».

Фото: Цирковое шоу в «Сочи парке». Екатерина Лызлова / РИА «Новости»

Летят с высоты. Не все оказываются со страховкой. Репетируют, пока нет контроля, без страховки, ибо удобнее и дешевле. Некоторые при падении прорывают страховочные батуты, других, как в случае с эфиопским акробатом, не удерживают пассировщики (это коллеги, держащие страховочные маты). Гибнут и калечатся на глазах у зрителей. И это мы еще не берем загрызенных и покусанных. Прямо сейчас у меня на одной странице — ролик о нападении на дрессировщика медведицы и реклама цирка со львами в Мурине. Зачем в Мурине львы?

Цирковые дрессировки хищников — это тоже продажа не трюков, а шанса увидеть смерть и кровь. Люди, которые идут смотреть медведей на велосипеде или прыгающих через огненное кольцо львов, только для сохранения лица притворяются, будто им интересен смешно крутящий педали мишка или задорное «Алле гоп!» Боюсь, в реальности они идут в цирк испытать смертельную интригу и увидеть кровь, а если «повезет», то и смерть.

Здесь, как и в случае с частными зоопарками или с «саванной» львов в крымском «Тайгане», как и в случае с контактными зоопарками, возникает вопрос: зачем России вместо развития пестовать, возможно, миллионы кровожадных и падких до примитивного развлечения сограждан? Мы хотим жить с ними в одних домах, ходить по одним улицам, водить детей с их детьми в одну школу? У цирка с дикими животными, у контактного зоопарка две стороны: за развлечением стоят страдания животных. Поэтому контактные зоопарки в России запретили в 2020 году. Больше нет клеток с енотами в холлах ТРЦ.

Фото: В сафари-парке «Тайган» в Крыму. Константин Чалабов / РИА «Новости»

На тему цирков с дикими животными идет острый спор. В Госдуму уже вносили предложение запретить цирковых животных вообще. Законопроект встретил серьезное сопротивление в парламенте — как общероссийском, так и петербургском. Как ни странно, культурная столица особенно крепко уперлась против запрета животных в цирке. Хотя именно в Петербурге 10 годами ранее был скандал: зоозащитница, устроившись уборщицей в цирк на Фонтанке, сняла избиение дрессировщиками обезьяны, кенгуру и даже страуса. Отлично помню ход тех событий: в январе 2012 года худруком цирка назначили Вячеслава Полунина. Прилетел к нам прямиком из Франции. В Петербурге знаменитый клоун пообещал, что в легендарном Цирке Чинизелли не будет шоу с дикими животными, а будут оперы и театральные представления.

Фото: В Большом Санкт-Петербургском цирке. Алексей Даничев / РИА «Новости»

Но уже в апреле появились видео с избиением животных. Были протесты против использования животных, митинги и пикеты под стенами цирка. Письмо с требованием запретить животных в цирке на Фонтанке подписали звездные актеры. В итоге запретили самого противника цирка с животными: в 2016 году Вячеславу Полунину не продлили истекший контракт — якобы по просьбам коллектива вверенного ему цирка. Митинги против мучения цирковых животных продолжались у стен цирка минимум до 2019 года. Но по диким зверям хотя бы идет общественная дискуссия. Ценность животных, их жизни, свободы обсуждают, запрет на эксплуатацию зверей в цирке вызывает в обществе поддержку. А как же гимнасты? В России достаточно давно запретили выступление воздушных гимнастов без страховки. Нормы эти регулярно ужесточают.

Фото: Воздушные гимнасты. Павел Бедняков / РИА «Новости»

Нашла приказ Минтруда России от 16.12.2020 года № 914н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах». Указано, что при выполнении трюков на высоте более четырех метров над манежем или трех метров над жестким полом артисты должны использовать страховку. Правда, под страховкой подразумеваются не только лонжи (тросы на карабинах, которые держат гимнастов и жокеев), но и сетки, а также натягиваемые специальными людьми (пассировщиками) маты. В приказе даже прописано, какой должна быть строчка пояса, к которому крепят карабин лонжи.

Что мы видим в реальности? Есть видео падений гимнастов после 2020 года без страховки. Есть пример, когда гимнаст срывается с высоты и пробивает натянутую под ним страховочную сетку. И пример из Большого Московского цирка: пассировщики не удержали страховочный мат, а артист нечетко на него приземлился.

Может, в России стоило вовсе запретить продажу билетов на шоу, где главное представление — возможная гибель или инвалидизация артиста? Мы ведь непременно возмутимся, если, к примеру, узнаем, что продают билеты на охоту на человека, который добровольно играет роль дичи. Между прочим, в 90-е ходили такие слухи: якобы бандиты за долги предлагали отчаявшимся людям бегать по лесу, а богатые новые русские покупали право стрелять по ним из винтовок. Подобный городской фольклор наводил на Россию ужас. А «Игра в кальмара» почему считается страшной антиутопией? Люди ведь добровольно выбирали риск гибели.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Чем лучше продавать билет на представление, где артист может сорваться и где главная аттракция — переживание зрителей за его судьбу? В цирке тысяча человек буквально с замиранием сердца следит, погибнут гимнасты или нет, съест лев дрессировщика или не съест, завалит медведь своего компаньона-клоуна или не завалит. Может, пора это прекратить? Мы не в Древнем Риме и не в Средневековой Европе. Зачем нам такие развлечения?