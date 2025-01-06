Сегодня 10:55 Бежевое детство. Новый тренд — удар по неокрепшей психике? 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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Ким Кардашьян

Интернет захватил новый тренд на бежевое материнство. Он заключается в том, что мамы отказываются от ярких цветов в интерьере и одежде, в том числе своих детей. Эксперты спорят на тему безопасности этого течения. Может ли это навредить ребенку, в чем плюсы «бежевости» и нужны ли детям яркие цвета, выяснил 360.ru.

Откуда взялись бежевые матери «Бежевые» мамы буквально захватили соцсети на западе. Они отказываются от всего цветного, даже еды, и используют только бежевые тона. В итоге лаконичные по цвету видео набирают миллионы просмотров в тиктоке. Психотерапевт Лариса Никитина в разговоре с 360.ru попыталась объяснить этот феномен. «Мы, выросшие в Советском Союзе, привыкли к серо-сине-блеклому цвету одежды. Не было ничего яркого, даже кухонных полотенец. С этих времен люди привыкли жить в некрасивом минимализме», — рассказала эксперт. Когда появились импортные товары, народ хватал все, главное было урвать, и неважно, какого цвета. Дети ходили как попугаи — кофточка одного цвета, ботинки другого, штанишки третьего. То же самое коснулось макияжа, когда в тренде были яркие помады и тени. «Сейчас на это смешно смотреть. Но тогда это было нормально, потому что люди устали от однотонной серой массы», — объяснила Никитина.

Фото: Freepik

По ее мнению, многие хотели порадовать себя, добавить в жизнь что-то яркое на фоне непростой и часто неблагополучной жизни в 90-х годах. «Когда яркость приелась, люди поняли, что гораздо лучше смотрится монохромная одежда. И, мне кажется, Кардашьян стала прообразом бежевых мам. Ким очень яркая — брюнетка с выразительными глазами. Представьте, что на ней будет что-то немыслимо яркое — это будет смотреться неорганично», — предположила психотерапевт. Кроме того, белые или бежевые стены удобны для мамочек, которые активно ведут соцсети. Фотографироваться на фоне одной и той же кричащей стены не здорово, так как ее все помнят. Однотонные светлые стены — лучший фон для фото. Также это более выигрышный фон для человека.

Фото: Disney/Keystone Press Agency / Global Look Press

Плюсы бежевого материнства Принцип бежевого материнства — сделать свое жилье комфортным, так как дом — место отдыха. Бежевые мамы отошли от принципа «что урвали, то и потащили в дом». Они могут позволить себе выбирать то, что им нравится. То же самое касается одежды для малыша. «Всегда одежда для ребенка подразумевала нежные тона, чтобы не перегружать детскую психику. То же самое касается игрушек. Ребенок имеет неокрепшую психику и легко перевозбуждается от ярких цветов. По этой же причине не рекомендуют с ребенком активно играть вечером, иначе вы будете укладывать его до утра», — пояснила психотерапевт. С точки зрения психологии, правильнее воспитывать ребенка в нейтральной цветовой гамме, подметила Никитина. Помимо этого, разнообразие можно организовать за счет разных бежевых оттенков — от молочного до коричневого, поэтому оно все равно будет присутствовать в жизни малыша. Также со временем он пойдет в детский сад, который уже не будет бежевым. И вряд ли детская площадка, на которую мама и ребенок ходят каждый день, будет однотонной. «Ребенок проедется на зеленом паровозике, поиграет в синюю машину и с красным мячиком. А после вернется в нейтрально-бежевую среду, где ему будет комфортно», — отметила Никитина.

Фото: Freepik

Помимо этого, нейтральные цвета успокаивают маму, особенно если она прошла сложную беременность или имеет непростые отношения с партнером. Это может помочь, если ребенок беспокойный и капризный, рассказала 360.ru психолог Жанна Палант. В чем заключается опасность течения бежевого материнства Примерно в пять месяцев малыш начинает распознавать цвета, что влияет на развитие мозга, объяснила Палант. Это логическое закрепление цветовых связей, например, что красный — опасность и так далее. Кроме того, цветовосприятие влияет на эмоциональное развитие и развитие воображения. «В однотонной бежевой комнате сложно объяснить, что солнце желтое, небо голубое, листья зеленые. По этой причине у ребенка на улице случается стресс», — отметила психолог. Вред от бежевого материнства следует определять в зависимости от степени вовлеченности мамы в течение. «Например, некоторые проявления тяжелых болезней начинаются с того, что человек исключает из рациона зеленые овощи. Он вроде бы нормальный, но вдруг отказался от этого, не может объяснить причин. У него формируется бредовая система. Если у мамы так же, то это звоночек. Но такое бывает редко», — объяснила Никитина.

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Скорее всего, такие мамы просто хотят быть модными, современными и создать вокруг себя красивую обстановку. Никитина отметила, что нет ничего в дурного в течении бежевого материнства, если это не выходит за рамки. «Например, когда мама забивает на ребенка или когда ей важен лишь его внешний вид, красивый интерьер и возможность запостить это в соцсети. Тогда это просто показуха», — пояснила Никитина. Также звучит странно, когда мать навязывает свои взгляды всей семье. В этом случае возникают вопросы к фигуре отца. Он либо не имеет слова в семье, либо сбросил ответственность на супругу. Нужны ли ребенку яркие цвета Примерно с трех лет ребенок начинает сам выбирать, что ему надеть. Здорово, если у него будет выбор. «Несколько поколений не имели этого выбора: что надели, то и носи, что дали, то и ешь, куда на работу пристроили, там и работай. Были такие времена», — отметила Никитина.

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Нужно понимать, что бежевые мамы не всегда осознанны, но они как минимум стремятся к гармонии. В этом нет ничего страшного, считает психотерапевт. Знакомство с цветом необходимо ребенку и каждому растущему организму. Оно влияет на его психо-физиологическое развитие и мышление, рассказала 360.ru психолог Евгения Змиренкова. «Знакомство с цветом помогает ребенку полнее и тоньше воспринимать предметы и явления окружающего мира, развивает наблюдательность. Оно напрямую влияет на речь, ребенку открывается мир образов, устанавливаются причинно-следственные связи между предметами и явлениями, расширяется словарный запас», — объяснила специалист. До пяти лет у человека случаются сенситивные периоды сенсорного развития. Одной из задач таких периодов — развить цветовосприятие ребенка и усвоить сенсорные эталоны.

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«После этого ребенок переходит к усвоению связи отношений между цветами, представлениям и принципам, по которым могут изменяться свойства предмета. Поэтому очень важно не пропускать этот период. Наличие только бежевых тонов и исключение ярких цветов может привести к негармоничному развитию малыша», — отметила специалист. Для гармоничного развития маленького человека нужны все структурные элементы мышления: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение.

Развитие цветовосприятия тесно связано с мышлением. А мышление человека неразрывно связано с речью. Педагоги заметили, что игры с цветом становятся одним из средств речевого развития. Евгений Змиренкова

Разные цвета в интерьере влияют на состояние ребенка. Например, зеленый цвет успокаивает, розовый уменьшает стресс, синий положительно влияет на развитие фантазии, красный обозначает опасность. «Аргумент, что при создании ярких игрушек используют токсичные вещества, легко оспорить. Мамочкам просто нужно выбирать проверенных производителей», — заявила Палант.