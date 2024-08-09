«Без срока давности». Заседание по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

Первое заседание суда по делу о геноциде народов СССР прошло в Тульской области

Тульский областной суд начал рассмотрение заявления прокуратуры региона о признании военными преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков в Тульской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава областного надзорного ведомства Игорь Грицаенко.

Заявление в суд направили по поручению генпрокурора Игоря Краснова во исполнения поручения президента России в рамках масштабного проекта «Без срока давности».

В Зале Славы музея на первое заседании собрались журналисты, сотрудники учреждений культуры Тульской области, члены региональных ветеранских организаций, студенты ист фака ТГПУ им. Толстого, члены поисковых отрядов.

Грицаенко отметил, что прокуратура Тульской области, изучив архивные и иные материалы в настоящем процессе представит бесспорные доказательства совершения с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, а также повсеместного расхищения и уничтожения материальных и иных культурных ценностей.

«Признание факта геноцида поможет нам сохранить память о жертвах войны, предотвратить повторение страшных событий прошлого и построить более справедливое и мирное будущее», — подчеркнул он.

С момента начала Великой Отечественной Войны прошло более 80 лет, но поисковики продолжают находить свидетельства жестоких преступлений нацистов, целью которых было уничтожение советского народа.

Сотрудники прокуратуры в рамках подготовки материалов проанализировали архивные документы, рассекреченные региональным ФСБ материалы, опросили краеведов, поисковиков. Специалисты провели колоссальную работу, чтобы найти живых свидетелей преступлений фашистов, проживавших в период оккупации на территории региона.

Суд выслушал доказательства, представленные в процессе стороной истца и свидетеля — ветерана ВОВ Валентина Огнева, а затем объявил перерыв для предоставления прокурору возможности обеспечить явку иных свидетелей для дачи пояснений по существу гражданского дела.