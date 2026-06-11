Сегодня 20:06 Без профессионала не разобраться. Что изменится в ювелирной отрасли с 1 сентября Ювелир Джанелли: отличить синтетический алмаз от природного может только эксперт 0 0 0 Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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С 1 сентября в России начнут действовать новые правила в отношении драгоценных камней — бриллиантами смогут называть только камни природного происхождения. 360.ru узнал, как приобрести ювелирное изделие и не пожалеть потом о его покупке.

Что изменится Согласно постановлению правительства, для искусственных алмазов утвердили термин «ограненный синтетический алмаз». В документе отметили, что изменения помогут повысить прозрачность ювелирной витрины для потребителей. Когда новые правила вступят в силу, при продаже выращенных камней нельзя будет обозначать их качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Производители начнут писать только вес алмаза в граммах, а на ярлыках и бирках — проставлять маркировку «синтетический». Также по отношению к искусственным камням запретят использовать такие термины, как «драгоценный» и «экологичный», чтобы не вводить покупателя в заблуждение. Ювелир, геммолог и владелец Dzhanelli Jewellery, Диана Джанелли в беседе с 360.ru рассказала, на что обращать внимание при покупке изделий из драгоценных металлов и бриллиантов. По ее словам, отличить искусственный алмаз от натурального сможет только специалист. «Распознать никак нельзя, даже с лупой и микроскопом. Только в лаборатории. Поэтому тут нужно исключительно доверять продавцу и внимательно читать бирки», — объяснила эксперт.

Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance / www.globallookpress.com

Она подчеркнула, что в нынешнее время производителям невыгодно обманывать покупателей. Если на изделии есть проба, бирка и QR-код, то можно быть уверенным в том, что заявленная информация соответствует реальной, добавила ювелир. Как проверить Если у покупателя все-таки закрались сомнения насчет подлинности материалов, из которых сделано украшение, то можно обратиться в специальные лаборатории. «Подделывать золото — это просто смешно. А чтобы убедиться в подлинности камня, нужно нести его в независимую лабораторию. Специалисты выдадут сертификат и сделают анализ», — уточнила Джанелли. Если же потребитель хочет самостоятельно удостовериться в том, что бриллиант качественно закреплен в украшении, он может провести проверку с помощью капроновых колготок. Для этого нужно провести камнем по тонкому полотну. «Можно сразу лишиться одной пары, зато сразу будет видно, как закреплен камень, как крапаны прилегают к площадке камня. Наверное, только так. Непрофессионалу, к сожалению, никак это не проверить», — рассказала геммолог.

Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Она также перечислила камни, которые неспециалист может перепутать. «За натуральные бриллианты выдают лабораторные бриллианты и муассаниты. Наверное, больше их имитации нет. Фианиты, белые топазы, белые сапфиры и все, что белого цвета, могут сойти за бриллиант», — сообщила она, подчеркнув, что производителям невыгодно обманывать клиентов. Также ювелир усомнилась в том, что новые правила как-то повлияют на индустрию. По ее словам, действительное за желаемое могут выдавать только в массмаркете. В этом случае вопрос состоит в умении читать бирку и в желании немного вникнуть в эту специфику, добавила она. Специалист обратила внимание, что человек изначально понимает, какой именно камень хочет купить и идет за ним в конкретное место, которому доверяет. Также Джанелли призвала не покупать курсы у многочисленных инфоцыган, а получать информацию из правильных источников. Знания геммологии и ювелирного дела не только расширят кругозор, но и помогут не дать себя обмануть.