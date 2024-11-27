27 ноября 2024 02:05 «Россия не выживет без мигрантов». А с ними как жить? Писатель Беседин: бизнес-элиты и чиновники зачищали рабочие места от россиян 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press Эксклюзив

Общество

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Андрей Костин

Экономика

Спасти Россию могут только мигранты. Мы это 100 раз слышали — и слышим вновь. От весьма авторитетного и влиятельного человека. Глава ВТБ Андрей Костин на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» заявил, что нехватка кадров в России катастрофическая. Нет рабочих рук.

Далее прямая речь: «У нас, кстати, лихо так по иммигрантам стали „бить“. Ребята, но без иммигрантов у нас экономика сегодня „дышать“ не будет, нам эту тему все равно решать надо. Конечно, легко их выгнать на самом деле, но работать-то надо кому-то». На самом деле Андрей Костин прав. У нас действительно есть проблемы с рабочей силой. И большие. Вот только правота главы ВТБ неполная — он, скажем так, не договаривает. В частности, не объясняет, почему образовалась эта нехватка рук, что, скажем так, лежит в ее основе. Вообще, как получилось, что Россия оказалась без людей труда? И второй момент: кому нужны рабочие руки?

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / Global Look Press

Касательно первого — все довольно-таки просто. Именно бизнес-элиты при поддержке чиновников, в тесной связи, что называется, выхолащивали и зачищали рабочие места для местного населения. Делалось это в смысловом поле и в фактическом. В смысловом вовсю и везде продвигался нарратив, что русские не хотят работать. В фактическом: людям платили мизерные деньги, а на нормальные места не брали, поскольку там контролировали ситуацию чиновники и поставленные ими наместники.

Итог? Пачками завозили мигрантов, которые за копейки пахали, как проклятые. Потом они сообразили, что можно жить и получше: тогда стали всерьез прописываться и обосновываться в России. В итоге просто заявили: «Мы здесь власть и хозяева!»

Список преступлений и проступков мигрантов бесконечен. Не всему, к слову, можно верить. Зачастую различные СМИ, паблики и Telegram-каналы отрабатывают «заказ», но проблема, без сомнения, есть. Виноваты ли в том сами мигранты? Да, конечно. Однако не только они. И не столько они.

Фото: РИА «Новости»

В первую очередь нужно винить тех финансовых воротил и деляг, которые ради бабла и власти эксплуатировали мигрантский труд. Они обогащались. Их риски при этом какие были? Минимальные. У воротил — своя жизнь, сытая и холеная. Она скрыта от остальных личной охраной и высоченными заборами. Им там кайфово и безопасно. А страдает кто? Выражаясь старомодно, простой люд. Вот они пересекаются с агрессивными мигрантами на реальных улицах. Тут я сразу делаю ремарку. Это не означает, что мигранты есть некое воплощенное зло. Чушь! Фокус в воспитании и настрое.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Одно дело, когда люди выросли в Советском Союзе, впитав соответствующую культуру. Другой момент, опасный и резкий, когда они приезжают в Россию, не адаптируются и тут же оказываются в лапах (иначе не скажешь) религиозных сект. Это раз. Два — это скотский труд в скотских условиях. Как следствие, постоянная злоба. Ну и третье — нежелание ассимилироваться. А для чего? Если и так хорошо. Окружающим, правда, так себе. А что о будущем? То есть о пункте два. Он, на самом деле, почти совпадает с первым пунктом.

Фото: РИА «Новости»

Олигархи не желают менять систему, потому что не хотят терять триллионные барыши. Плевать, кто будет приносить деньги — мигранты или местное население. Пусть те сталкиваются друг с другом, льют кровь; главное — чтобы работали как папы карло. Так они размышляют. Это не забота о населении — это эксплуатация территории и, соответственно, населения.

Решать надо ситуацию сперва не с мигрантами, хотя и с ними действовать паралелльно. Решать в первую очередь нужно с теми, кто выстроил систему, в которой человек — скот, и только. Скот, из которого получают мясо (равно деньги).

Если это покажется кому-то грубым, мои трактовки, то не я их придумал, а западные капиталисты — их фразы. Мы же этот опыт переняли и, как говорил предтеча дикого капитализма в России Горбачев, углубили. Вот и пожинаем плоды зла.