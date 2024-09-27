Сегодня 14:14 Беспредел в Узбекистане: русских унижают и бьют, а мы молчим? Писатель Беседин призвал власти России защищать русских за рубежом 0 0 0 Фото: David Shoykhet / Unsplash Эксклюзив

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Очередной позор и беспредел произошел в Средней Азии по отношению к русским. На этот раз в школе Узбекистана учительница наорала и избила ученика за то, что он попросил объяснить предмет на русском языке. Ему тут же в самой омерзительной форме объяснили, что здесь, в Узбекистане, говорят по-узбекски. Не нравится? Вали в Россию! Скажите мне, чем это отличается от начала 90-х, когда в Таджикистане, Молдавии, Казахстане, в том же Узбекистане гнали русских людей из страны, а на их дверях писали: «Русские, убирайтесь!» Чем это все закончилось? Геноцидом.

Теперь представьте, если бы так в Узбекистане поступили с мальчиком, который попросил бы объяснить предмет на английском. Допустим, семья этого мальчика как-то была бы связана с США. Что бы сделал Вашингтон? Полагаю, Узбекистан взвыл бы так, что извинялся бы лет пять, не меньше. Но что Россия? МИД сделал представление послу Узбекистана в Москве после этого так называемого инцидента. Что ответили в Ташкенте? Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами». Если помониторить местные СМИ, то там есть и более резкие заявления. Как реагируют сами граждане? Ну примерно так: «Показали русским их место». Вспоминается, знаете ли, из «Джентельменов удач» — помните там про место, да?

Это не просто позор. Это предательство русских людей по всему миру. И самое обидное и гадкое, что у Москвы есть инструменты влияния. Сколько граждан Узбекистана обитают в России? В каких сферах они заняты? Причем многие из них находятся здесь без документов. Так, может, стоит выслать тысячу этих ценных иностранных специалистов вон из России?

За каждого униженного русского мальчика — тысячу узбеков. Незаконно? Негуманно? Законно, потому что у них нет документов. А негуманно — это то, как они, эти ценные иностранные специалисты, ведут себя в России.

На наших глазах унижают русских. На наших глазах унижают Россию. А мы терпим, несем какую-то абсурдную дичь. Кто после этого станет говорить с нами всерьез? Между тем из Ташкента в Москву идут поезда с узбекскими гастарбайтерами. И ты попробуй им, кстати, что-нибудь скажи. Тут же обзовут тебя русским фашистом или кем-нибудь в таком духе. Это как вообще?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Но давайте начистоту. В советское время в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан ехали русские специалисты, чтобы поднимать экономику, промышленность, медицину, образование этих стран. За счет русских людей эти республики во многом и развивались. Понятно, что осталось много наших, русских людей там. Эти люди не виноваты, что предатели и мерзавцы развалили страну в 1991 году. Они оказались запертыми в ловушке, над ними издевались, их унижали — причем и морально, и физически. Да, кто мог — уехал, но ведь у всех была возможность, правда? Многим пришлось остаться.

Фото: IMAGO/Klaus Rose

Те жуткие времена не прошли. Русских — тех немногих, кто остался, — продолжают унижать в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. Россия на это никак не реагирует. Более того, граждане этих стран кормятся за счет России. Они едут к нам, зарабатывают у нас, перевозят семьи и получают почти все блага и льготы. Представьте, если бы так поступила учительница где-нибудь в Москве или Балашихе, сколько бы вони было? И это при том, что огромная часть этих семей просто не говорит по-русски. Им вообще плевать на русскую культуру и законы.

Я знаю, о чем говорю. Я 24 года прожил на Украине. Я был русским человеком, мечтавшим, чтобы Севастополь и Крым вернулись в Россию. Я боролся за это много лет — еще до того, как это стало модным. И многие в той борьбе сложили свои головы и сломали свои судьбы. Но русских на Украине не замечали. Русские чувствовали себя преданными и оставленными.

Результат? Вот он — это кровь СВО. Конечно, это непопулярное мнение, но одна из причин происходящего — оставленность русских на Украине и в других странах. Их бросили. Теперь эта позорная практика продолжается. Мальчик этот сейчас в депрессии. Говорят, что и он, и его родители были вынуждены извиняться перед учителем. Даже так. Мальчик не хочет ходить в школу. Уверен, он и жить-то теперь не особо хочет. И трагедия в том, что этот мальчик не один.

Этот мальчик — отражение всей боли и несчастья русских людей на постсоветской территории. Защитить их — наша ключевая задача. Но, похоже, никто толком этим заниматься не хочет. Что ж, ждем очередного нытья, как русские люди перестали быть русским.

Ну-ну. Вспоминается из второго «Брата»: «А где твоя Родина, сынок?..» Вот у меня тот же вопрос, у всех нас: так где наша Родина, а?