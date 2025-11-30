Правнучка Никиты Хрущева, уже давно проживающая в США, зачем-то решила высказаться по поводу украинского конфликта и показала, как неумело пытается работать на партию войны, заметила член СПЧ и главред «Регнума» Марина Ахмедова. По ее мнению, в отношении таких персонажей, как эта женщина, никогда не поймешь, за что они так ненавидят россиян.

«Нина Хрущева заявила, что Путин побежит подписывать мирный договор, как только Урсула фон дер Ляйен изымет замороженные российские активы. То есть пытается взять Путина на слабо и донести до россиян: если мирное соглашение подпишете, то только потому что испугались», — пояснила журналистка в своем Telegram-канале.

Сразу понятно, что эта женщина неумело работает на партию войны. А вот я не считаю, что, подписав мирное соглашение хоть сегодня, Россия окажется проигравшей. Напротив, я считаю, что Россия уже победила.

Тут же она напомнила, что уже более 20% территории Украины освобождены и они войдут в состав России вместе с людьми, которые станут и уже стали гражданами России, а Украина никогда не войдет в НАТО, а именно этот пункт и заставил когда-то начать спецоперацию.

«Россию очень беспокоило сокращение подлетного времени, о котором уже никто не помнит, но которое ставило страну на грань выживания. К мнению России снова прислушиваются, его не игнорируют, как это сделала Америка в 22-м, и Россия вернула себе роль сильного международного игрока», — указала Ахмедова.

Власть на Украине разваливается. Мирное соглашение включает в себя защиту украинской церкви и русского языка на Украине. Что приобрела Украина, сократившаяся в лучшем случае до 28 миллионов человек? Ничего.

Тут же член СПЧ подчеркнула, что не радуется сокращению населения Украины и не ставит РФ в заслугу отъезд украинцев. Но Россия точно из этой ситуации выходит победителем.

«Она, конечно, может продолжать боевые действия, потеряет еще людей, только военная ситуация для Украины хорошей уже не станет никогда. Для Украины будет благом остановиться прямо сейчас», — убеждена она.

А все, кто сейчас выступает против этого, по ее словам, на самом деле никакого добра украинцам не хотят.