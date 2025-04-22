22 апреля 2025 20:32 «Белые голуби» и их богатства. Как в Российской империи процветала секта кастратов 0 0 0 Общество

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Секты

Средние века — время, когда в России появляются первые секты. Началось все с двух новгородских диаконов, усомнившихся в истинности Священного Писания и обвинивших духовенство в стяжательстве. Ничем хорошим для них это, впрочем, не кончилось — обоих утопили в Волхове, но идея отказа от Церкви и отрицания ее таинств никуда не делась. В XVII веке появились хлысты, а следом и скопцы — богатейшая секта, последователи которой уродовали себя и пытались склонить к кастрации самого императора.

Секта хлыстов и радения

Прежде чем перейти к истории возникновения скопчества, стоит ненадолго остановиться на уже упомянутых выше хлыстах (к ним, как гласит известный исторический слух, принадлежал Григорий Распутин). Первые упоминания о них относятся к концу XVII — началу XVIII века.

Фото: РИА «Новости»

Основателем этой секты считают костромского крестьянина Даниила Филипповича. Важно, что хлысты не отказывались от посещений церкви, то есть чисто формально с православием никто из них не порывал. Но параллельно с этим сектанты устраивали особые собрания. Называли их радения. На таких собраниях члены общины, которых считали пророками и пророчицами, предавались экстатической практике — они кружились, кричали свои «пророчества», остальные слушали, рыдали и кланялись им. Проводили радения, разумеется, тайно. Именно из-за этого вокруг хлыстовских сборищ появилось множество слухов, некоторые из которых были совершенно безосновательны. Так, никто из хлыстов не практиковал людоедство, кровавых жертвоприношений тоже не делали. Считалось, что хлысты должны были либо не жениться, либо жить с «женой как с сестрой», но по факту решить половой вопрос в нужном ключе у сектантов не выходило. То есть по одному из своих «заветов» они жили лишь внешне.

Фото: Публичное достояние

«Радения фактически начинались при свете, а заканчивались в темноте — и свальным грехом. Этот грех был неизбежен, потому что люди слишком интенсивно воздерживались, не создавая при этом семьи», — пояснил в беседе с 360.ru религиовед Александр Невеев.

То есть нормальные христиане семьи создают, никакой проблемы в этом не видят. Это полностью соответствует Евангелию. Эти же люди делали вид, что они праведные, но при этом их радения заканчивались в самых жутких сатанинских культах. Просто свальный грех.

Общины хлыстов называли «кораблями» (отсылка к Ноеву ковчегу). И у каждого во главе стоял кормчий или кормчая. Одной из таковых была объявившая себя Богородицей Акулина Ивановна. К ее «кораблю» в Орловской губернии примкнул в середине XVIII века крестьянин Кондратий Селиванов. Этот прохвост быстро понял, как поразить внимание хлыстов — сначала он изображал немого, а потом внезапно заговорил. Акулина Ивановна впечатлилась настолько сильно, что нарекла находчивого Кондратия «богом над богами, царем над царями» и вторым человеком в их общине. Но дальше дело не заладилось: Селиванову претило плотское сближение, которое практиковали на «корабле». Как же он поступил? Максимально радикально. Логика у крестьянина была простая: нет половых органов — нет проблем. Кастрировал сам себя и призвал всех идти его путем. Однако желающих «раскаленным железом отжечь детородные своя уды» отчего-то не нашлось. В итоге он вынужден был покинуть «корабль» Акулины Ивановны. Через некоторое время уже в Тамбовской области кастрат основал свою собственную общину. Так было положено начало секты скопцов. Ритуалы кастрации скопцов Кажется поразительным, что Селиванов смог найти соратников. Как же ему это удалось? С помощью Евангелия. Там Кондратий умело отыскивал подходящие цитаты и трактовал их в пользу совершения кастрации. На свою сторону он смог довольно быстро привлечь и несколько зажиточных крестьян, что определило успех секты, постепенно становившейся все более богатой. Отчего же? Все просто: заводить семью скопцу было не нужно, тратиться на нее тоже, никаких детей, которые могли бы претендовать на его деньги или имущество. Все это мог наследовать только другой скопец. Таким образом, у человека, который «желал праведной жизни», был реальный шанс умножить свое благосостояние, распрощавшись, правда, с мужским достоинством. В противном случае вход в этот «клуб богатых наследников» был закрыт. Тут нужно оговориться, что среди последователей Селиванова были не только мужчины, но и женщины. В открытых источниках можно найти данные о том, что «скопчихам» могли ампутировать соски или грудь целиком, а также провести женское обрезание.

Фото: Публичное достояние

«Главная цель, с которой они осуществляли кастрацию или самокастрацию, — сделать так, чтобы люди уверовали в особую праведность основателей секты. То есть нужно понимать, что из скопцов действительно оскопленными был незначительный процент: это или руководство секты, или люди, приближенные к нему», — отметил Невеев. И именно для того, чтобы показать свою праведность, лидеры этой секты прибегали к такой членовредительской процедуре. А будучи «максимально праведными» или «обеленными», продолжил ученый, они считали, что имеют право учить своих последователей чему-то и так далее.

Последователей скопцов это членовредительство не отпугивало, потому что им объясняли, что оскопление — высшая форма подвига, которая не является обязательной, и им достаточно просто внимать учению и осуществлять практики с этими «белыми голубями», пояснил собеседник 360.ru.

Но никто из сектантов, конечно, не задумывался о том, что оскопление — это, по сути, разовый акт. И совершенно другое дело реально бороться со своими страстями. Но им было достаточно этих чисто внешних проявлений «святости». Александр Невеев

Другой закономерный вопрос — время возникновения и расцвета этой секты. Казалось бы, страна уже немало прожила с прорубленным на Запад окном… Ответ на него дал публицист и миссионер Иван Айвазов, исследовавший как хлыстов, так и скопцов. «На деле странным было бы отсутствие подобных сект. По свидетельству историков, в конце XVIII столетия толпы народа жадно слушали пророчества ложных пророков; по деревням и селам бродили юродивые, пророки, колдуны, кликуши, странники и страницы с нелепыми россказнями. <…> В барских домах жили приживалки, которые толковали сны и приметы, гадали по картам и на кофейной гуще, лечили заговорами и снадобьями болезни, унимали домовых, спасали от порчи», — перечисляет он в своей книге «Русское сектантство».

И основатель скопчества Селиванов является не кем иным, как «великим волхвом и пророком над пророками». Его внешний вид, его подвиг молчальничества служили ему блестящей рекомендацией на Руси. За 30 лет до него маску юродства, молчальничества и пророчества надел знаменитый хлыст Андреян Петров и повлиял даже на знатнейших бар. Иван Айвазов

Как выглядели скопцы: особые приметы и признаки Православный миссионер, магистр богословия Михаил Кальнев еще в начале XX века создал своеобразный, как бы мы сказали сейчас, гайд — том, как «как опознавать хлыстов и скопцов, отрицающих свою принадлежность к сектам». Вычислить скопца, по оценке миссионера, можно было по некоторым признакам «из предметов религиозного почитания и предметов домашнего их обихода». К первым он в первую очередь отнес иконы. Любимыми у сектантов Кальнев назвал изображения Архангела Михаила, святого Димитрия Солунского и святого Георгия Победоносца. «Причем Архангел Михаил и упомянутые святые в огромном большинстве изображаются сидящими на белом коне — символе их оскопления. Выражение скопцов „сесть на белого коня“ означает оскопление», — отметил магистр. Помимо этого, в большом почете у скопцов были изображения святых мучениц Варвары, Екатерины и Параскевы, которых сектанты также считали оскопленными.

Отдельный момент — внешний вид оскопленных в детстве мужчин. Лица их были бледными с отсутствием всякой растительности.

Уродливая одутловатость живота, неуклюжая у всех походка, пискливый женский голос — служат очень ясными признаками принадлежности заподозренных лиц к секте скопцов (орфография и пунктуация автора сохранены). Михаил Кальнев

Там же он, впрочем, оговорился, уточнив, что некоторые из признаков, «взятые отдельно», сами по себе еще не служат убедительным доказательством принадлежности к хлыстовской или скопческой секте. «Однако совпадение хотя бы нескольких признаков в одном лице, о котором как о сектанте говорит народная молва или свидетельствуют на исповеди чистосердечно обратившиеся из секты в православие, служит неопровержимым доказательством принадлежности его к секте», — отрезал Кальнев.

Фото: Публичное достояние

Скопчество вне закона: первый суд и высылка Селиванова Впервые скопцы попали под суд в 1772 году — перед лицом правосудия предстали почти 250 сектантов, все по большому счету богатые крестьяне. Тогда Селиванову удалось бежать, но уже в 1774-м его смогли поймать. Основателя секты высекли и сослали Нерчинск, куда, впрочем, он добраться не смог и на 20 лет застрял в Иркутске. Несмотря на это, секта продолжала не просто существовать, а расти. К скопцам начали примыкать приказчики и купцы, вовлекавшие всех, кто был от них зависим: бедных родственников, работников, тех, кто им задолжал. Каждый, понятное дело, мечтал разбогатеть. Как лидер скопцов выдавал себя за Петра III О своем лидере-кастрате, томившемся в Иркутске, скопцы все эти годы не просто помнили, а додумались до того, что нарекли его государем Петром III, который, по их безумной теории, оскопился еще в Голштинии, за что его возненавидела и в итоге свергла жена Екатерина. Но он выжил. Была и другая скопческая теория, по которой Екатерина тоже оскопилась, подалась странствовать, а на своем месте оставила фрейлину, которая и свергла Петра III. Общим у двух этих выдумок был счастливый конец для государя, который должен был вернуться. Последователям Селиванова это также должно было сулить большие богатства.

Фото: Публичное достояние

В 1796 году Кондратий смог покинуть Сибирь, добрался до Москвы, где, как гласит известная легенда, его вызывали к Павлу I. Император тогда якобы спросил о том, действительно ли Селиванов является его отцом, на что тот заявил, что «греху он не отец», но если тот примет его дело, готов стать им. Принять дело означало оскопиться. После таких предложений Павел отправил верховного скопца в сумасшедший дом.

Расцвет секты скопцов Из лечебницы Селиванов вышел уже при Александре I, попав на поруки бывшему камергеру польского короля Алексею Елянскому, в итоге примкнувшему к сектантам. Постепенно он начал общаться с представителями высшей аристократии. Более того, скопец умудрился не потерять контакт и с самим Александром. Император даже получил от него благословение на войну с Наполеоном. Не бесплатно, конечно, а за три роскошных кафтана. Стоит ли говорить, что при таком положении в обществе Кондратий пользовался абсолютной безнаказанностью и крупными привилегиями?

Интересно Дошло до того, что (ориентировочно) в 1818 году проникшийся идеями скопцов капитан Борис Созонович кастрировал 30 солдат своей роты. Расплатой за это стала монастырская тюрьма, а петербургский «корабль» Селиванова продолжил свое плавание. Дошло до того, что (ориентировочно) в 1818 году проникшийся идеями скопцов капитан Борис Созонович кастрировал 30 солдат своей роты. Расплатой за это стала монастырская тюрьма, а петербургский «корабль» Селиванова продолжил свое плавание.

Дальше — больше: Елянский в какой-то момент передал Александру проект переустройства страны, по которому Кондратий должен был стать его духовным учителем, а себе пожелал пост руководителя вооруженными силами. Но даже это не стало последней каплей. Задержали Селиванова лишь после того, как скопцами сделались два племянника генерал-губернатора Петербурга Милорадовича. После ареста лидера секты заточили в монастырь, там он провел последние 12 лет своей жизни (с 1820-го по 1832-й). Отчего же Александр I и его окружение так долго терпели вконец обнаглевших скопцов? Все дело в том, что власти тогда проявляли к сектантам очень большую мягкость, пояснил Невеев. Связано это было с желанием являть собой пример именно христианского государства, поскольку христианство построено на идее прощения и даже непротивления злу.

Фото: Публичное достояние

«Христос прямо говорит: не противься злому, если у тебя требуют верхнюю одежду, отдай и нижнюю. Но в некоторой степени сказывался такой, знаете, говоря простым языком, пофигизм, безразличие, непонимание опасности», — не исключил религиовед.

К тому же император и другие чиновники не наблюдали за каждым дворянином. Напротив, дворянство у нас было предоставлено само себе, и каждый дворянин воспринимался как опора трона, как человек самостоятельный, с деньгами и, соответственно, не нуждающийся в отеческом руководстве. Александр Невеев

Пытаясь понять, как образованные, казалось бы, аристократы клевали на удочку скопцов, нужно учитывать, что их секта, как и любая другая, строилась на идее простого пути. «Да, кажется, что кастрацию нельзя назвать простым путем, но повторюсь: это была разовая процедура, решиться на нее мог человек со сниженным либидо, в возрасте. Делая это, он был уверен, что сразу станет максимально праведным, что, конечно, не так. Не существует никаких разовых актов, которые бы сделали человека высоконравственным, высокодуховным», — подчеркнул собеседник 360.ru. Напротив, продолжил он, если изучить православное святоотеческое наследие, мы легко обнаружим, что даже великие подвижники подвергались очень сильным искушениям, часто подпадали под влияние этих искушений, но потом все равно вступали на путь духовного роста. «Так что никаких чудодейственных рецептов христианской праведности не существует», — отрезал специалист. Конец скопчества Свои богатства сектанты потеряли лишь после 1917 года, а окончательно предпринимательство скопцов уничтожили в рамках большого судебного процесса в 1929 году.

Борьба с сектами при советской власти велась не на жизнь, а на смерть, подчеркнул Невеев. Однако, к большому сожалению, истребить сектантство до конца, искоренить это явление невозможно, как и преступность.

Даже если мы действуем максимально жестко: отрубаем руки за воровство и так далее, люди не перестанут воровать. Точно так же, как люди не перестанут искать простого пути к спасению, каких-то простых, понятных рецептов праведности.

«Люди не перестанут искать сообщества, в которых будут чувствовать себя не такими, как все, избранными, отделенными от всего остального греховного мира. И вот на этих потребностях секты паразитировали и будут паразитировать, увы», — заключил ученый.