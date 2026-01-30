Сегодня 15:32 «Бедность — советская болезнь»: как в неудачах Узбекистана оказался виноват СССР 0 0 0 Фото: Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, РИА Новости Общество

Мигранты

СССР

Депутаты

Международные отношения

Россия

Чиновники

Деньги

Узбекистан

Экономика

Депутат узбекской партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров угодил в скандал после высказывания о причинах бедности республики. По его мнению, виновато во всем историческое прошлое, а именно Советский Союз с его плановой экономикой. При этом особенно не угодили ему только определенные национальности. Как ответили парламентарию россияне и его земляки?

Советская болезнь и «заслуги» узбекской экономики В своем «расследовании» Алишер Кадыров отмечает, что узбекам «бедность или лень не свойственны», поэтому нищета в стране не прекращается из-за некоторых национальностей. «Это советская болезнь, следствие советской экономической политики», — написал он в своем телеграм-канале. Возможно, таким образом депутат хотел не столько осудить СССР, сколько подчеркнуть заслуги текущей политики по борьбе с нищетой. Или, как он сам это описывает, сложной социально-экономической реформы, нацеленной сначала на «пробуждение нации, а затем на искоренение наследия советской экономики». И хотя, казалось бы, темой «ужасов советского режима» в медиапространстве республик, когда-то входивших в СССР, уже особо никого не удивить, отреагировали на его тезисы все равно остро.

Фото: Oliy Majlis Qonunchilik palatasi

«Пора уже отпустить их на вольные хлеба, никаких денег не давать, электричество и все остальное продавать по рыночной цене, без скидок и рассрочек, не пускать из их стран мигрантов к нам. И тогда они захлебнутся в своей желчи и развалят свои недогосударства», — заметил в комментариях один из пользователей. По словам другой участницы обсуждения, представившейся Диной, из Узбекистана давно «выгнали русских», но страна с того момента не разбогатела. И все, чему научилась, — бесконечно требовать: уважения, любви, денег и прочего, возмутилась она. «Сейчас, спустя более 30 лет, кто вам снова мешает? [Зачем] лезете в Россию? Или снова Россия мешает? Не дает работать? Плохому танцору всегда что-то мешает», — согласился еще один комментатор. Были и те, кто решил напомнить очевидное: Советский Союз распался более 30 лет назад. Раз он так плохо влиял на благополучие Узбекистана, то почему за время, пока СССР нет, страна так и не расцвела? По мнению части участников дискуссии, было бы неплохо, если бы люди с точкой зрения, как у этого депутата, поняли, что «дружба не покупается халявой». Также они предложили начать «адекватно отвечать оборзевшим нахлебникам».

Фото: РИА «Новости»

Почему Узбекистан до сих пор бедный? Известный узбекский экономист Юлий Юсупов отмечает, что главная причина бедности Узбекистана — в чрезмерно высокой доле госсектора, который вытесняет рыночные отношения. Самое печальное, по мнению эксперта, в том, что при такой модели управления экономикой шансов на быстрый рост практически нет, поскольку сама система не поменяется. «Не рынок, а именно чиновники принимают у нас ключевые экономические решения. Поэтому наша экономика не является рыночной. Она все еще командно-административная», — заявил он в своем телеграм-канале. Доля расходов консолидированного бюджета Узбекистана в ВВП существенно выше, чем в государствах с похожим уровнем развития. Кроме того, она превышает показатели многих более развитых стран. Чем беднее страна, тем меньше средств она может направлять на госрасходы, однако в Узбекистане они продолжают увеличиваться, заключил Юсупов.