«Бедность — советская болезнь»: как в неудачах Узбекистана оказался виноват СССР
Депутат узбекской партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров угодил в скандал после высказывания о причинах бедности республики. По его мнению, виновато во всем историческое прошлое, а именно Советский Союз с его плановой экономикой. При этом особенно не угодили ему только определенные национальности. Как ответили парламентарию россияне и его земляки?
Советская болезнь и «заслуги» узбекской экономики
В своем «расследовании» Алишер Кадыров отмечает, что узбекам «бедность или лень не свойственны», поэтому нищета в стране не прекращается из-за некоторых национальностей.
«Это советская болезнь, следствие советской экономической политики», — написал он в своем телеграм-канале.
Возможно, таким образом депутат хотел не столько осудить СССР, сколько подчеркнуть заслуги текущей политики по борьбе с нищетой. Или, как он сам это описывает, сложной социально-экономической реформы, нацеленной сначала на «пробуждение нации, а затем на искоренение наследия советской экономики».
И хотя, казалось бы, темой «ужасов советского режима» в медиапространстве республик, когда-то входивших в СССР, уже особо никого не удивить, отреагировали на его тезисы все равно остро.
«Пора уже отпустить их на вольные хлеба, никаких денег не давать, электричество и все остальное продавать по рыночной цене, без скидок и рассрочек, не пускать из их стран мигрантов к нам. И тогда они захлебнутся в своей желчи и развалят свои недогосударства», — заметил в комментариях один из пользователей.
По словам другой участницы обсуждения, представившейся Диной, из Узбекистана давно «выгнали русских», но страна с того момента не разбогатела. И все, чему научилась, — бесконечно требовать: уважения, любви, денег и прочего, возмутилась она.
«Сейчас, спустя более 30 лет, кто вам снова мешает? [Зачем] лезете в Россию? Или снова Россия мешает? Не дает работать? Плохому танцору всегда что-то мешает», — согласился еще один комментатор.
Были и те, кто решил напомнить очевидное: Советский Союз распался более 30 лет назад. Раз он так плохо влиял на благополучие Узбекистана, то почему за время, пока СССР нет, страна так и не расцвела?
По мнению части участников дискуссии, было бы неплохо, если бы люди с точкой зрения, как у этого депутата, поняли, что «дружба не покупается халявой». Также они предложили начать «адекватно отвечать оборзевшим нахлебникам».
Почему Узбекистан до сих пор бедный?
Известный узбекский экономист Юлий Юсупов отмечает, что главная причина бедности Узбекистана — в чрезмерно высокой доле госсектора, который вытесняет рыночные отношения. Самое печальное, по мнению эксперта, в том, что при такой модели управления экономикой шансов на быстрый рост практически нет, поскольку сама система не поменяется.
«Не рынок, а именно чиновники принимают у нас ключевые экономические решения. Поэтому наша экономика не является рыночной. Она все еще командно-административная», — заявил он в своем телеграм-канале.
Доля расходов консолидированного бюджета Узбекистана в ВВП существенно выше, чем в государствах с похожим уровнем развития. Кроме того, она превышает показатели многих более развитых стран.
Чем беднее страна, тем меньше средств она может направлять на госрасходы, однако в Узбекистане они продолжают увеличиваться, заключил Юсупов.