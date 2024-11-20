Сегодня 23:57 Баннер на четырех лапах. Можно ли заработать на собаках в рекламе? Глава фонда Лындина: использовать собак как рекламный щит неэтично 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

Реклама

Собаки

Животные

Бизнес

Деньги

Российскому бизнесу предложили необычный тип рекламы — на собаках. В минимальный пакет услуг включили около десятка прогулок с животным в местах, где можно встретить целевую аудиторию заказчика. И хотя клиентам обещают вирусный эффект, пока непонятно, получит ли подобная идея отдачу и насколько высоким станет на нее спрос.

О рекламе на четвероногих рассказал Telegram-канал Shot. Программа-минимум обойдется в 50 тысяч рублей. В сумму входят три собаки, 15 прогулок, изготовление костюмов и рекламных баннеров. Создатели сервиса заверили, что такой способ представлять свои товары и услуги привлечет внимание жителей и в итоге реклама получится вирусной. В комментариях к публикации мнения о подобном маркетинговом шаге разделились. Одни ругали его авторов, сравнивая с живодерами, другие иронично указали на шанс «монетизировать красоту собаки», а третьи напомнили, что за такую цену больше всего желающих побыть живым баннером будет среди людей.

Сомнительный маркетинговый ход Маркетолог компании по производству аксессуаров для животных на заказ Ольга Климова в беседе с 360.ru призналась, что сталкивается с предложением о подобной услуге впервые. «Возможно, точечно кто-то делает: купили какую-то одежду, например, и на нее наносят логотип или свои контакты. Крупный производитель, как правило, этим не занимается, потому что это не особенно выгодно», — подчеркнула она. Климова предположила, что речь будет идти о небольшой партии, даже штучной, в чем, в принципе, нет никакого смысла. Маркетолог также допустила, что таким образом рекламировать свою продукцию может владелец бизнеса. В противном случае формат рекламы она сочла довольно сомнительным.

Фото: Dieter Menne / dpa / Global Look Press

Посыл должен быть позитивным для животных Недопустимым такой вариант маркетинга сочла директор благотворительного фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина. «Если мы говорим про собаку, на которой реклама какой-то коммерческой деятельности, то, наверное, это не очень позитивная история, просто потому что собака на это не соглашалась. <…> Если собака, например, бездомная, и на ней находится информация о том, как можно ее приютить, помочь приюту, где она живет, это немного другой вопрос», — сказала она 360.ru. Человек, согласилась Лындина, действительно обратит внимание на гуляющее животное, которое использовали как своеобразное информационное табло.

Информация, которая несет некий позитивный посыл для животного или вообще для бездомных животных в целом, это, наверное, еще допустимо. Но когда собака становится просто рекламным щитом, то нет. А почему бы тогда [рекламу] на ребенка не нанести? И пускай бегает по детской площадке. Юлия Лындина директор благотворительного фонда «Собаки, которые любят»

Собеседница 360.ru также назвала важным момент, гуляет ли собака на поводке и под присмотром хозяина. «Если это домашнее животное, и таким образом владелец эксплуатирует его, здесь, скорее, вопрос к владельцу, насколько он понимает, что это неэтично с точки зрения использования питомца как рекламного щита», — сказала Лындина.

Фото: Pxhere

Не зарабатывать деньги, а помогать В рамках благотворительных мероприятий в фонде, поделилась она опытом, иногда надевают на собак нечто похожее на манишку, бейдж или подобие футболки с надписями «Я ищу дом». Таким образом сообщают, что животное можно взять в новую семью.

Опять-таки эти [мероприятия] сильно ограничены по времени, приурочены к какому-либо событию. И все прекрасно понимают, что к бездомному животному привлекают внимание, чтобы найти ему дом, новую семью. Юлия Лындина

Постоянно эксплуатировать собак, которые, например, живут на улице, сказала Лындина, как минимум странно. Ведь за любую информацию на животном ответственность несет именно человек, и вопрос именно в ее смысле. «Возвращаясь к моему первому тезису, если мы говорим, что это про зарабатывание денег, что собака — рекламный щит, это просто недопустимо. Если [акция] ограничена по времени, собаке комфортно, и все делают в ее интересах, то об этом можно подумать», — еще раз подчеркнула директор фонда.

Представитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева и вовсе не увидела в рекламе на собаках ничего плохого. «Это просто принт, цветок или логотип бренда. Мне кажется, примерно одинаково», — заметила она, добавив, что аналогично отнеслась бы к размещению символики известного бренда на собачьей попоне.

Фото: Thomas Frey / imageBROKER.com / Global Look Press

Животные в рекламе С точки зрения маркетинга, животные в целом и собаки в частности всегда привлекали внимание потребителя. По версии специалистов, их использование в рекламе — почти всегда удачный способ идентифицировать бренд с тем или иным представителем фауны. Тот же крокодил Lacoste или логотип Jaguar, являвшийся визитной карточкой компании с момента ее основания вплоть до 2024 года, сделали бренды молниеносно узнаваемыми. Кроме того, изображение или видеоролики с животными оказывают воздействие на человеческую психику, вызывая определенные реакции. Симпатии к существам с большой головой и глазами психологи объясняли еще так называемым эффектом куклы Кьюпи, чем в итоге и воспользовались в мире рекламы. Домашних питомцев в промоматериалах можно встретить гораздо чаще диких собратьев: все потому, что пользователи чаще сталкиваются с ними в реальности и нужды объяснять, что это за животное и как себя ведет, попросту нет.