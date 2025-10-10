Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк запустят упрощенную технологию перевода рассрочки в ипотеку

Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк договорились о стратегическом сотрудничестве при внедрении современных технологий в процессы оформления ипотеки. Речь идет в том числе о технологиях при переводе договоров рассрочки в ипотеку.

По словам Калиничева, сегодня, когда рассрочка стала одним из актуальных инструментов покупки жилья, нужно приложить усилия, чтобы максимально упростить и ускорить их перевод в ипотеку.

Соглашение об этом подписали на форуме FINOPOLIS-2025 вице-президент по розничным продажам Банка ДОМ.РФ Дмитрий Калиничев и председатель правления Самолет Банка Кирилл Варенцов.

«Это важно всем участникам рынка: покупателям жилья — с точки зрения быстрого снижения размера ежемесячного платежа, а застройщикам — для снижения ставки по проектному финансированию и уменьшения расходов на проект», — пояснил он.

Партнерство с Самолет Банком — это не просто развитие цифровых сервисов, мы задаем новые ориентиры для всей отрасли и формируем стандарты, которые будут определять рынок в ближайшие годы.

Соглашение предусматривает заключение договоров купли-продажи закладных и разработку технологий, упрощающих перевод договоров рассрочки в ипотеку на основе развития технологического партнерства и экспертной поддержки между компаниями.

Кирилл Васнецов выразил уверенность, что новые технологические решения не только повысят стандарты обслуживания, но и дадут импульс развитию всего рынка

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы для клиентов рынка недвижимости. Совместные технологические решения с Банком ДОМ.РФ позволят значительно упростить для застройщиков и покупателей жилья процесс перевода рассрочки в ипотеку, сделав его максимально быстрым и комфортным», — отметил председатель правления Самолет Банка.