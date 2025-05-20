Сегодня 19:42 «Бах! А у него страховочка есть». Роботов-доставщиков внесут в ПДД и дадут аналог ОСАГО 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Роботов-доставщиков сделают полноправными участниками дорожного движения наряду с автомобилями и пешеходами. Им ограничат скорость, а на случай ДТП — застрахуют на полмиллиона. Все это — в рамках нового экспериментального правового режима, который в будущем может привести к тому, что роботы начнут работать еще в двух десятках регионов России. Вот только готовы к появлению механических курьеров далеко не везде.

ЭПР для роботов-курьеров: в чем суть Первые роботы-доставщики появились у компании «Яндекс» в 2019 году в Сколкове. Сейчас их используют в качестве курьеров в Москве, Мурино (Ленобласть) и Иннополисе (Татарстан). По данным «Коммерсанта», в общей сложности парк роботов насчитывает порядка 150-160 устройств. В столице они каждый месяц выполняют 30 тысяч доставок. У других участников рынка таких умных машин нет. В ПДД при этом механические курьеры все еще не включены и законодательно урегулированного статуса не имеют. Решить в том числе эти вопросы и призван проект ЭПР. Если все пойдет удачно, рободоставка появится еще в 20 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае.

«ЭПР официально закрепит за роботами статус полноценных участников дорожного движения», — заявили «Коммерсанту» в «Яндексе».

Фото: Робот-курьер «Яндекса» / Медиасток.рф

В Минэкономразвития, в свою очередь, подтвердили, что получили данные от компании. Теперь, по словам директора ведомственного департамента цифрового развития и экономики данных Владимира Волошина, министерство намерено вместе с отраслевыми органами власти «обеспечить правовое сопровождение проекта, чтобы инновации внедрялись безопасно и с учетом интересов всех участников рынка».

Интересно Механизм экспериментального правового режима был введен соответствующим федеральным законом и действует с 2021 года, позволяя в пилотном режиме апробировать технологии, отступая от соблюдения норм законодательства. Сейчас действует несколько ЭПР в области транспорта, включая испытания беспилотных грузовиков, трамваев, роботакси, а также беспилотных авиационных систем. Механизм экспериментального правового режима был введен соответствующим федеральным законом и действует с 2021 года, позволяя в пилотном режиме апробировать технологии, отступая от соблюдения норм законодательства. Сейчас действует несколько ЭПР в области транспорта, включая испытания беспилотных грузовиков, трамваев, роботакси, а также беспилотных авиационных систем.

Проект предполагает, что для роверов введут отдельные правила дорожного движения. Они станут его новыми участниками с автоматизированной системой управления, но транспортными средствами считаться не будут. У каждого робота-курьера будет номер, который смогут считывать городские камеры, QR-код на борту, лидары — чтобы сканировать пространство на расстоянии не меньше 30 метров, фары, красный фонарь и светоотражатели. Где позволят ездить роботам-курьерам Согласно проекту ЭПР, механическим курьерам можно будет ездить по правому краю проезжей части, по обочине, тротуарам, пешеходным дорожкам, велодорожкам и внутри зданий.

На перекрестках роверы будут ориентироваться на сигналы светофора для пешеходов и велосипедистов. Стоять курьерам можно будет в пешеходных зонах, на тротуарах. В Москве это позволят делать в местах, обозначенных разметкой для стоянки велосипедов или электросамокатов, а также около «специальных конструкций».

Фото: РИА «Новости»

Разрешенная скорость для роверов-доставщиков Максимальную скорость роботов хотят ограничить порогом в 25 километров в час. Для езды по тротуару он будет ниже — 10 километров в час. Регламентируют и скорость для пересечения зебры — шесть километров в час. Также в проекте прописаны габариты роверов. Размер робота — не более 80 сантиметров в ширину и не более 110 сантиметров в длину, масса — не более 120 килограммов (без учета перевозимого груза). ДТП с роботом-курьером: что делать В проекте ЭПР также привели подробный алгоритм действий при дорожной аварии с роботом. При условии что участники ДТП пострадали, данные об этом компания обязуется передать через 112 максимально быстро, а также в течение двух часов прислать на место своего представителя. Ответственность за причиненный в ДТП вред будет нести исполнительный орган компании и/или диспетчер или сотрудник, который отвечал за техническое состояние ровера.

Если доставщик по вине компании причинил ущерб здоровью или имуществу, то у пострадавшего будет право претендовать на выплату до 500 тысяч рублей. Чтобы это стало возможным, в рамках ЭПР вводят обязательное страхование по аналогии с ОСАГО.

Фото: РИА «Новости»

При условии что в ДТП с ровером человек получит тяжкий вред здоровью или погибнет, экспериментальный правовой режим приостановят. Если при аварии никто не пострадал, участник ДТП с ровером никаких претензий не имеет, то он сможет покинуть место происшествия, не обращаясь в ГИБДД и не оформляя никаких документов. По статистике «Яндекса», с участием роверов было несколько мелких инцидентов, но речь не идет о случаях, которые повлекли серьезный ущерб. Такого еще не было.

При фиксации нарушения правил дорожного движения ответственность будет нести «Яндекс». Компанию оштрафуют согласно требованиям, установленным в КоАП.

Фото: РИА «Новости»

Также в проекте указано, что при технической неисправности робота-курьера (например, у него начало сбоить ПО) компания должна в течение максимум двух часов эвакуировать его. Почему «Яндексу» нужен ЭПР для роверов Экспериментальный правовой режим позволит расширить бизнес рободоставки еще на 20 субъектов страны с юридической основой для страхования, фиксации инцидентов и внедрения инфраструктуры. Помимо этого, компания сможет системно решать проблему дефицита курьеров.

По мнению автоюриста Дмитрия Славнова, тот факт, что роверы будут застрахованы, — очень большой шаг вперед. «Это абсолютно правильно. Вот ездит какой-то маленький ровер, он может и машину поцарапать, и человека ненароком сбить. Поэтому, конечно, их тоже нужно начинать страховать. Вот проехал этот ровер, поцарапал машину, а кто виноват? Бах! А у него страховочка есть. И так далее», — пояснил он в беседе с 360.ru. Критическую точку зрения о том, что в ряде городов не совсем подходящая инфраструктура для механических доставщиков, эксперт не разделил.

Фото: РИА «Новости»

«Будущее крепко вошло в нашу повседневную жизнь, к этому надо адаптироваться. Плюс надо понимать, что роботы готовы работать 24 часа в отличие от людей. Так что нельзя исключать, что роверы смогут не только закрыть дефицит доставщиков, но и заменить их», — спрогнозировал Славнов.

Сомнения у автоюриста вызвало решение выпускать роверов на правую часть дороги и на обочину. По его оценке, это все же достаточно рискованно: в таких условиях их будет легко не заметить и сбить.

«А на пешеходных дорожках — пусть ездят, почему нет. Человек их видит, скорость у них небольшая опять же. К тому же у робота есть лидары, которые способны обнаружить препятствие, в том числе человека. Велосипедисты легко могут объехать его», — подчеркнул Славнов.

Фото: Медиасток.рф

Эксперт выразил уверенность, что, вероятнее всего, проект еще будут дорабатывать, но на данном этапе также важно не буксовать, а, наоборот, реализовать. «Запускаем и смотрим, что можно скорректировать уже в ближайшем будущем. Москва тоже не сразу строилась», — заключил он.

Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов при этом убежден, что внедрять рободоставку еще в 20 регионах рано. По его оценке, начинать надо с очень ограниченной территории. И потратить на это надо очень много времени.

«Особенно с учетом того, что по тротуарам с недавних пор ездят еще и электросамокаты. Аварийность с ними ежегодно растет. Слишком много у нас электрического на тротуарах, ширина которых ограничена всего 1,4 метра», — справедливо заметил он в комментарии «Коммерсанту».

Фото: Робот-курьер «Яндекса» / Медиасток.рф

Также он предупредил о пробках из людей и роботов в местах, где сосредоточены исторические достопримечательности. Ведущий специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов при этом обратил внимание еще и на то, что в Северной столице, к примеру, очень узкие тротуары из-за исторической застройки. И конечно, их расширение исключено. Член Общественной палаты Александр Холодов, в свою очередь, напомнил о том, что в случае серьезных ДТП с пострадавшими или жертвами наступает уголовная ответственность. Однако для юрлиц она не предусмотрена. Получается, что в таком случае непонятно, кого наказывать.